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В Новосибирске ГИБДД возобновляет прием по живой очереди из-за сбоя на Госуслугах

Часы приема могут быть увеличены

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Сбой планируется устранить в ближайшее время

Сбой планируется устранить в ближайшее время

Попасть на приём в ГИБДД снова можно по живой очереди

Госавтоинспекция Новосибирской области сообщила о том, что в ближайшее время прием людей будет происходить по живой очереди или по электронной записи.

— Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Новосибирской области.

В ведомстве также добавили, что пока технический сбой будет устраняться, прием будет осуществляться с соблюдением мер безопасности. Чтобы избежать толпы, могут быть увеличены часы приема посетителей и количество задействованных сотрудников.

Ранее в Новосибирской области ввели новое ограничение из-за распространения коронавируса — заведениям общественного питания запретили работать после полуночи.

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ГИБДД Новосибирской областикоронавирус в Новосибирскеживая очередь
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