В Новосибирске ГИБДД возобновляет прием по живой очереди из-за сбоя на Госуслугах

Госавтоинспекция Новосибирской области сообщила о том, что в ближайшее время прием людей будет происходить по живой очереди или по электронной записи.

— Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Новосибирской области.