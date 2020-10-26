В Новосибирске ГИБДД возобновляет прием по живой очереди из-за сбоя на Госуслугах

Попасть на приём в ГИБДД снова можно по живой очереди
Госавтоинспекция Новосибирской области сообщила о том, что в ближайшее время прием людей будет происходить по живой очереди или по электронной записи.
— Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Новосибирской области.
В ведомстве также добавили, что пока технический сбой будет устраняться, прием будет осуществляться с соблюдением мер безопасности. Чтобы избежать толпы, могут быть увеличены часы приема посетителей и количество задействованных сотрудников.
Ранее в Новосибирской области ввели новое ограничение из-за распространения коронавируса — заведениям общественного питания запретили работать после полуночи.