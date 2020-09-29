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Тема дняНас ждут аномальные морозы и жаркая весна. Прогноз

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Когда в Новосибирске станет теплее и закончатся дожди? Изучаем прогноз погоды на ближайшие дни

Однако на смену теплым и сухим дням придут холодные и снежные

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29 сентября в Новосибирске с утра идет проливной дождь

29 сентября в Новосибирске с утра идет проливной дождь

К выходным в Новосибирске потеплеет

К субботе, 3 октября, в Новосибирске потеплеет. По данным сервиса «Яндекс.Погода», тепло и сухо в городе будет недолго.

Во вторник, 29 сентября, и четверг, 1 октября, ожидаются дожди и пасмурная погода, а вот в среду и пятницу преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Однако все дни будет прохладно: температура воздуха днем будет держаться на отметке +7... +8 градусов, ночью — +3... +5.

А вот в субботу, 3 октября, дневная температура воздуха поднимется до +12 градусов (ночью — до +8), в воскресенье — +9 днем, +3 ночью. Будет пасмурно, ожидается юго-западный ветер со скоростью до 4 метров в секунду.

Однако вскоре на смену теплым дням придут холодные и снежные — уже в понедельник, 5 октября, температура воздуха днем составит +3... +4 градуса, а ночью ожидается 0 градусов и небольшой снег.

А на днях мы рассказывали, каким непредсказуемым будет наступающий октябрь, — вам однозначно понадобятся и непромокаемый плащ, и теплое пальто.

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