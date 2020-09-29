Когда в Новосибирске станет теплее и закончатся дожди? Изучаем прогноз погоды на ближайшие дни

К субботе, 3 октября , в Новосибирске потеплеет. По данным сервиса «Яндекс.Погода», тепло и сухо в городе будет недолго.



Во вторник, 29 сентября , и четверг, 1 октября , ожидаются дожди и пасмурная погода, а вот в среду и пятницу преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Однако все дни будет прохладно: температура воздуха днем будет держаться на отметке +7... +8 градусов, ночью — +3... +5 .