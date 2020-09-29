Когда в Новосибирске станет теплее и закончатся дожди? Изучаем прогноз погоды на ближайшие дни

К субботе, 3 октября, в Новосибирске потеплеет. По данным сервиса «Яндекс.Погода», тепло и сухо в городе будет недолго.
Во вторник, 29 сентября, и четверг, 1 октября, ожидаются дожди и пасмурная погода, а вот в среду и пятницу преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Однако все дни будет прохладно: температура воздуха днем будет держаться на отметке +7... +8 градусов, ночью — +3... +5.
А вот в субботу, 3 октября, дневная температура воздуха поднимется до +12 градусов (ночью — до +8), в воскресенье — +9 днем, +3 ночью. Будет пасмурно, ожидается юго-западный ветер со скоростью до 4 метров в секунду.