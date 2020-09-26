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Дождливо или снежно? Изучаем, каким непредсказуемым будет октябрь в Новосибирске

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Плохой погоды в октябре будет с избытком. Нас ждёт и дождь, и снег, а порой и всё вместе

Плохой погоды в октябре будет с избытком. Нас ждёт и дождь, и снег, а порой и всё вместе

Синоптики составили прогноз на октябрь в Новосибирске

Сентябрь был разным: то теплым и солнечным, то холодным, дождливым и ветреным, как в последние дни. А что ждет нас в октябре? Когда пойдет первый снег и грянут морозы? Мы посмотрели, что обещают новосибирцам различные погодные сервисы. Если коротко: погода будет переменчивой.

По данным Gismeteo.ru, нас ждёт пасмурный и прохладный октябрь. Предположительно, будет 13 дождливых дней и 4 солнечных. Первые минусовые температуры ожидаются ближе к третьей декаде месяца — ночью 19 октября температура воздуха понизится до -1 градуса, а уже 25 октября ожидаются первые этой осенью осадки в виде снега. Самым теплым днем станет 1 октября — столбик термометра в этот день покажет +12 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», минусовые температуры и первый снег придут к нам гораздо раньше — ночью 1 октября температура воздуха понизится до -2 градусов, а ночью 11 октября — до -5 градусов, снег же ожидается 8 октября. Ожидается 11 дождливых, один снежный и два дня со снегом и дождем. Самым теплым станет 3 октября — днем будет +11 градусов.

По данным ресурса meteovesti.ru, в октябре ожидаются даже слишком теплые для этого месяца дни. Так, 10–13 октября температура воздуха днем, по информации сайта, поднимется до +15... +16 градусов. А в остальном — также много дождей, чаще, чем в прогнозах на других сайтах. Первый минус ожидается ночью 7 октября — термометр покажет -1, и на следующий день, 8 октября, по воздуху пролетят первые снежинки.

По данным сайта Accuweather.com, уже ночью 4 октября ожидается минусовая температура, а 6 октября будет первый снег. В самые теплые, по данным сайта, дни температура воздуха будет подниматься только до +8 градусов. Дождливых дней ожидается немного — в сумме примерно неделя.

А пока ещё сентябрь, и в Новосибирске очень красиво — посмотрите эти 20 кадров с улиц осеннего Новосибирска.

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