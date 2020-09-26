Дождливо или снежно? Изучаем, каким непредсказуемым будет октябрь в Новосибирске

Синоптики составили прогноз на октябрь в Новосибирске
Сентябрь был разным: то теплым и солнечным, то холодным, дождливым и ветреным, как в последние дни. А что ждет нас в октябре? Когда пойдет первый снег и грянут морозы? Мы посмотрели, что обещают новосибирцам различные погодные сервисы. Если коротко: погода будет переменчивой.
По данным Gismeteo.ru, нас ждёт пасмурный и прохладный октябрь. Предположительно, будет 13 дождливых дней и 4 солнечных. Первые минусовые температуры ожидаются ближе к третьей декаде месяца — ночью
По данным сервиса «Яндекс.Погода», минусовые температуры и первый снег придут к нам гораздо раньше — ночью
По данным ресурса meteovesti.ru, в октябре ожидаются даже слишком теплые для этого месяца дни. Так, 10–13 октября температура воздуха днем, по информации сайта, поднимется до
По данным сайта Accuweather.com, уже ночью
А пока ещё сентябрь, и в Новосибирске очень красиво — посмотрите эти 20 кадров с улиц осеннего Новосибирска.