Дождливо или снежно? Изучаем, каким непредсказуемым будет октябрь в Новосибирске

Сентябрь был разным: то теплым и солнечным, то холодным, дождливым и ветреным, как в последние дни. А что ждет нас в октябре? Когда пойдет первый снег и грянут морозы? Мы посмотрели, что обещают новосибирцам различные погодные сервисы. Если коротко: погода будет переменчивой.



По данным Gismeteo.ru, нас ждёт пасмурный и прохладный октябрь. Предположительно, будет 13 дождливых дней и 4 солнечных. Первые минусовые температуры ожидаются ближе к третьей декаде месяца — ночью 19 октября температура воздуха понизится до -1 градуса, а уже 25 октября ожидаются первые этой осенью осадки в виде снега. Самым теплым днем станет 1 октября — столбик термометра в этот день покажет +12 градусов.