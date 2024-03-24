Прокуратура заинтересовалась новосибирским детсадом, где отравились дети — в учреждении начали проверку

Столовую учреждения проверят специалисты Источник: Дмитрий Горчаков / E1.RU











Прокуратура Ленинского района Новосибирска вместе со специалистами регионального Роспотребнадзора проверят детский сад №95, в котором, по сообщению мамы одного из детей, отравилось несколько дошкольников. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



— Во время проверки специалисты дадут оценку порядку организации и качеству питания детей в дошкольном учреждении, — сообщили в ведомстве.



В прокуратуре напомнили, что, если основания будут, прокуроры примут исчерпывающие меры реагирования.



В детском саду №95 сразу несколько детей отравились 14 марта. У двоих из них диагностировали сальмонеллез. Сад закрыли на карантин, при этом никаких проверок на его территории не проводили.



Ранее НГС писал о том, что просроченный сок выдали «Бусинкам» и «Неваляшкам» в детском саду Новосибирска, а также кого за это наказали.

