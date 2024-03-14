«Еще одна ступенька»: 19-летний повар из Новосибирска победил в шоу Константина Ивлева «Молодые ножи»

Довольный победитель со звездным жюри Источник: timurcooking1 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











19-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов стал победителем шоу «Молодые ножи» Константина Ивлева на телеканале «Пятница». Об этом Тимур рассказал в своих социальных сетях, опубликовав фотографию с дипломом и звездным жюри: с самим Ивлевым и Региной Тодоренко.



— Еще одна ступенька в моей жизни, — так прокомментировал фото Тимур.



Из опубликованных поваром постов следует, что победу ему принесли голубцы с говядиной. Правда, белокочанной капусте Устинов предпочел пекинскую.



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Ранее мы рассказали удивительную историю самоучки из Сибири — он спел песню Витаса на шоу Андрея Малахова. Олег Лейман готовился к этому 20 лет, скрывал свое увлечение даже от семьи, а преподаватели убеждали, что у него ничего не получится.



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