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«Еще одна ступенька»: 19-летний повар из Новосибирска победил в шоу Константина Ивлева «Молодые ножи»

Тимур Устинов покорил звездное жюри голубцами с говядиной

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Довольный победитель со звездным жюри

19-летний повар из Новосибирска Тимур Устинов стал победителем шоу «Молодые ножи» Константина Ивлева на телеканале «Пятница». Об этом Тимур рассказал в своих социальных сетях, опубликовав фотографию с дипломом и звездным жюри: с самим Ивлевым и Региной Тодоренко.

— Еще одна ступенька в моей жизни, — так прокомментировал фото Тимур.

Из опубликованных поваром постов следует, что победу ему принесли голубцы с говядиной. Правда, белокочанной капусте Устинов предпочел пекинскую.

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