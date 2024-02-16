Били посуду и напились на 127 тысяч рублей: на что новосибирцы потратили больше всего денег в кафе и барах

Аналитики посчитали, на какие застолья жители Новосибирска потратили больше всего денег за прошедшие полгода. В списке оказался поход в бар, который обошелся посетителям более чем в 120 тысяч рублей и оплата за бой посуды.
Как рассказали редакции НГС в сервисе «Контур.Маркет», самый крупный чек за полгода выдали в начале декабря 2023 года в баре Новосибирска. Жители города потратили 127 тысяч за день на алкоголь. В чеке 28 позиций, среди них 36 стопок шотландского виски по 40 мл на 13 тысяч рублей, 25 стопок водки на 7 тысяч рублей, столько же стопок виски на 8 тысяч рублей и другие напитки.
На втором месте топа банкет на 87 500 рублей, в чеке 33 позиции: виски на 5 тысяч рублей, закуски из блинов на 2 тысячи рублей, 10 открыток на 3,5 тысячи рублей, безалкогольные напитки и разного рода закуски. Третье место занял чек из бара, в нем два вида игристого вина по 50 бутылок на 61 тысячу рублей. На четвертом месте посиделки за 60 тысяч рублей.
Пятое место занял банкет на 54 800 рублей, из них 450 рублей заплатили за разбитую посуду. Кроме этого гости выпили немецкий ликер на 32 тысячи рублей, 4 стакана пива за 2640 рублей и американо, остальную сумму составили свиные ребра, газировки и лимон.
Специалисты «Контур.Маркета» изучили миллионы чеков из баров, ресторанов и кафе Новосибирска. Из них аналитики составили топ-10 самых больших трат в общепите, в выборку попали чеки за второе полугодие 2023 года с июля по декабрь.
При этом в Москве самый большой чек составил 4 миллиона рублей, а в Екатеринбурге — 1,5 миллиона рублей.
Недавно эксперты составили топ-20 самых дорогих покупок жителей Новосибирской области за прошлый год и начало этого года. Так, жители активно закупались курицей и одеждой, а в Искитиме потратили единоразово более 800 тысяч рублей на пиво.