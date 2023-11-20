«Люкс» за 1000: в супермаркетах появилась пугающе дорогая хурма — сколько стоит этот фрукт сейчас

Хурма обозначенная на ценнике как «Люкс» продается в магазинах сетей «Бахетле» и «Добрянка» и стоит там 99,99 рублей за 100 граммов (то есть без 10 копеек 1000 рублей за килограмм). У неё, судя по отзывам, более крупные плоды и менее вяжущий вкус. Тем не менее, обычная цена на хурму сейчас примерно в четыре раза ниже.