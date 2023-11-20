«Люкс» за 1000: в супермаркетах появилась пугающе дорогая хурма — сколько стоит этот фрукт сейчас

В новосибирских супермаркетах появилась необычно дорогая хурма. Она стоит в четыре раза дороже, чем обычно, но по другой цене этот сорт мы найти не смогли.
Хурма обозначенная на ценнике как «Люкс» продается в магазинах сетей «Бахетле» и «Добрянка» и стоит там 99,99 рублей за 100 граммов (то есть без 10 копеек 1000 рублей за килограмм). У неё, судя по отзывам, более крупные плоды и менее вяжущий вкус. Тем не менее, обычная цена на хурму сейчас примерно в четыре раза ниже.
Так в «Ашане» сейчас представлено четыре разновидности (цена дана с округлением на одну копейку): от 210 (сорт Слива) до 260 рублей (Шоколадная) за килограмм. В «Ленте» есть три вида этого фрукта, но цены на сайте почему-то даны за 0.5 килограмма. Самая дешевая (Королёк) стоит 220 рублей за килограмм, самая дорогая (Свечка) — 270 рублей за килограмм.
Хурму под названием Люкс можно так же заказать на Сбермаркете в Москве, где она стоит 499,95 рублей за половину килограмма. В Новосибирске, впрочем, её нет, самая дорогая (Шоколадная) стоит 260 рублей за кило.
«Добрянка» и «Бахетле» традиционно ориентируются на публику с доходами выше среднего, поэтому здесь регулярно можно встретить продукты по необычно высоким ценам. Недавно, например, покупатели там были удивлены солёными груздями по 10 000 рублей за банку.