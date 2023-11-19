11 продуктов, которые нельзя есть при пониженном давлении: они вас просто добьют

Кофе

Исследователи неоднократно доказывали, что кофе повышает артериальное давление. Одни ученые в результате эксперимента обнаружили, что артериальное давление у людей повышалось в среднем на 4 мм в те дни, когда они пили кофе. Вместе с тем повышался и уровень стрессового гормона — в среднем на 32%. Но на общем самочувствии здоровых людей это никак не сказывалось.



Другие исследователи установили, что у гипертоников, которые выпивали за день не меньше четырех чашек кофе, риск сердечного события повышался в четыре раза. То есть, если у вас и без того высокое давление, от кофе точно стоит держаться подальше.

