6 обычных привычек, которые повышают холестерин — вы тоже делаете это?

Выражение о том, что ты — то, что ты ешь, мы бы немного перефразировали и добавили туда: «ты — то, к чему ты привык». Каждый день мы совершаем одни и те же действия, которые приводят к разным результатам: много бегаешь — вот тебе икроножные мышцы, которые не пролезут ни в одни джинсы, куришь — вот тебе захлебистый кашель, есть даже три полезные привычки, которые убивают печень. Тогда мы решили спросить у врачей — а что, если есть такие привычки, которые поднимают уровень холестерина? И вот что они ответили.
Не высыпаемся и едим как попало
У вас же бывает такое, что вы только проснулись, а уже везде опоздали? Врачи говорят, такую привычку лучше скорректировать. В идеале — нормально высыпаться, не загонять себя на работе и есть как положено.
— Ранние подъемы без полноценного завтрака, высокий темп дневных нагрузок, отсутствие полноценного питания утром и в дневные рабочие часы (режим перекусов либо отсутствие приема пищи вообще), позднее возвращение домой и поздний, обычно очень обильный ужин (попытка компенсировать то, что не съел в течение дня) и, как следствие этого, — поздний и неполноценный сон, — перечисляет кардиолог Наталья Гуляева. — Из-за этого формируются нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, что приводит к замедленной эвакуации холестерина из организма и его отложению в сосудах. Обмен веществ происходит в то время, когда человек должен отдыхать. Ночью.
Наталья Гуляева — кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
— Если говорить о поздних ужинах, то здесь стоит обратить внимание на то, что синтез холестерина наиболее активен в вечернее время суток, поэтому данная привычка может приводить к увеличению уровня холестерина, — подтверждает врач-диетолог Ирина Бородина.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
При этом, что интересно, исследователи до сих пор не изучили, как влияет на уровень холестерина отсутствие завтрака. Есть отдельные работы, авторы которых говорят, что отказ от завтрака связан с повышенным риском ожирения, повышением уровня холестерина в крови, высоким давлением и диабетом
— Насчет пропуска завтрака — крупных исследований нет, но есть единичные наблюдения, которые мы не можем фиксировать как истинные, — говорит Ирина Бородина.
Любим фастфуд и колбасу
Если говорить о гамбургерах, то здесь их польза или вред зависят в основном от качества продуктов в составе. К примеру, какая котлета в гамбургере, из какого мяса — обжаренного во фритюре или приготовленного на пару или на гриле.
— Гамбургеры могут быть вполне полезным блюдом, если они приготовлены из качественных продуктов, — говорит Ирина Бородина. —
Но домашний бургер или бургер из ресторана фастфудом уже не назовешь. Под фастфудом обычно понимают блюда с обилием трансжиров, масла, сои, глутамата и консервантов.
— Фастфуд — это обычно жирная и сладкая пища, дающая быстрое чувство насыщения, но создающая избыточные запасы питательных веществ, что приводит к повышению уровня холестерина в крови и отложению холестерина на стенках сосудов и формированию атеросклеротических бляшек, — говорит Наталья Гуляева.
Кроме того, не стоит забывать, что богатый источник холестерина — это не только фастфуд, но и животный жир как таковой. Кроме тех же бургеров, он содержится в сосисках, колбасах, пирожных, тортах, яйцах, сливочном масле.
Ленимся
Если всю неделю мы крутимся белками в колесе, то в выходные расслабляемся и предпочитаем провести несколько ленивых дней в компании книги, шоу-программ и не самого активного отдыха. И у отсутствия регулярной физической активности есть как минмиум одна неприятная сторона.
— Кровоснабжение печени, отвечающей за интенсивность обмена веществ, повышается при физических нагрузках, — говорит Наталья Гуляева. — При гиподинамии (пониженной физической активности) в сочетании с неправильным режимом питания происходит снижение активности печени и замедляется переработка питательных веществ, в том числе холестерина с последующим его отложением как в самой печени, так и сосудах. Создается собственный запас холестерина в организме, в ряде случаев — избыточный.
Сидим на диетах
Какой бы полезной ни казалась вам та или иная диета, и как бы ни говорили о ее эффективности адепты этой самой диеты, главный человек, с которым нужно ее обсудить, — врач.
— Появились данные, показывающие увеличение уровня холестерина у пациентов, длительно придерживающихся кетодиеты, — рассказывает Ирина Бородина. — С другой стороны, у ряда пациентов на кетодиете, наоборот, фиксируется снижение уровня холестерина. Тут может идти речь о генетической предрасположенности к гиперхолестеринемии, ученые продолжают исследовать данный вопрос.
Курим
Врачи обращают также внимание на то, что курение вызывает спазм сосудов и повышение артериального давления, что приводит к отложению холестерина в стенках сосудов.
Едим мало овощей и фруктов
Фрукты и овощи врачи в первую очередь рекомендуют из-за того, что в них содержится клетчатка. Много клетчатки. И если пищевых волокон организму будет не хватать, это приведет к увеличению уровня холестерина в крови.
А клетчатка стабилизирует уровень сахара, снижает риск рака толстой кишки, инсульта и инфаркта, помогает наладить стабильное пищеварение и снизить уровень вредного холестерина в крови.
Как держать уровень холестерина в норме
Врачи говорят, чтобы быть здоровым и не повышать уровень холестерина в крови, необходимо регулярно и полноценно питаться (не реже