6 обычных привычек, которые повышают холестерин — вы тоже делаете это?

Не высыпаемся и едим как попало

У вас же бывает такое, что вы только проснулись, а уже везде опоздали? Врачи говорят, такую привычку лучше скорректировать. В идеале — нормально высыпаться, не загонять себя на работе и есть как положено.

— Ранние подъемы без полноценного завтрака, высокий темп дневных нагрузок, отсутствие полноценного питания утром и в дневные рабочие часы (режим перекусов либо отсутствие приема пищи вообще), позднее возвращение домой и поздний, обычно очень обильный ужин (попытка компенсировать то, что не съел в течение дня) и, как следствие этого, — поздний и неполноценный сон, — перечисляет кардиолог Наталья Гуляева. — Из-за этого формируются нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, что приводит к замедленной эвакуации холестерина из организма и его отложению в сосудах. Обмен веществ происходит в то время, когда человек должен отдыхать. Ночью.