«Теребонькала собаку». Новосибирская кофейня запретила сотрудникам гладить животных после отзыва на «Флампе»

— Сотрудница несколько минут наглаживала и теребонькала собаку, которую привела посетительница. После чего как ни в чем не бывало напялила передник и пошла готовить напитки для посетителей, — заявил рассерженный клиент.

Представители Shurubor ответили мужчине, что сотрудникам действительно можно гладить животных, но не обминать и не расцеловывать, а лишь потрогать по голове. При этом есть определенные условия: в заведении не должно быть очереди, бариста должен снять фартук, чтобы тот не контактировал с шерстью, а после обязательно помыть руки.