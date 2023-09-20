«Теребонькала собаку». Новосибирская кофейня запретила сотрудникам гладить животных после отзыва на «Флампе»

Посетитель кофейни Shurubor в Новосибирске разозлился на баристу за то, что та погладила собаку во время работы. Заведение позиционирует себя как дог-френдли, но после жалобы правила для сотрудников решили ужесточить.
Недовольный клиент оставил отзыв на сервисе «Фламп». Он приходил в кофейню в Академгородке на улице Ильича, 6 на прошлой неделе и остался недоволен тем, что в заведение разрешают приходить с животными.
— Сотрудница несколько минут наглаживала и теребонькала собаку, которую привела посетительница. После чего как ни в чем не бывало напялила передник и пошла готовить напитки для посетителей, — заявил рассерженный клиент.
Представители Shurubor ответили мужчине, что сотрудникам действительно можно гладить животных, но не обминать и не расцеловывать, а лишь потрогать по голове. При этом есть определенные условия: в заведении не должно быть очереди, бариста должен снять фартук, чтобы тот не контактировал с шерстью, а после обязательно помыть руки.
Также после случившегося в компании ужесточили правила. Это подтвердила редакции НГС сотрудница кофейни.
— Мы посмотрели по камерам, девушка вымыла руки, возможно, посетитель не заметил этого. Правила ужесточили, теперь животных трогать нам нельзя, — сообщили в Shurubor.
Недавно ресторан «Горячий цех» раскритиковали за лояльное отношение к животным. Посетительница была недовольна тем, что собаку кормили на диване.