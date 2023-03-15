«Поставила тарелку на диван и собака оттуда доедала»: сибирячка раскритиковала ресторан «Горячий цех» за любовь к животным

Жительница Новосибирска раскритиковала ресторан «Горячий Цех» за лояльное отношение к животным в заведении. Посетительницу возмутила владелица собаки, которая кормила ее на диване. В Горячем цехе уверяют, что уверены, что питомец ел из специальной миски, а не из посуды для сервировки.
Посетительница оставила отзыв на сервисе «Фламп». Сибирячка рассказала, была в ресторане 11 марта, когда туда пришла женщина с собакой и посадила животное на диван рядом с собой.
— После того, как поела сама, поставила тарелку на диван и собака оттуда доедала. Судя по тому, что никто из персонала не сделал ей замечание, для заведения это - обычная практика. Я не желаю есть из посуды после собак, — написал пользователь.
В администрации ресторана сообщили корреспонденту НГС, что владелица собаки не давала животному облизывать свою тарелку, а положила еду в специальную миску для животных. Кроме того, питомец сидел на специальной пеленке.
В ресторане отметили, что проверили всю ситуацию по камерам видеонаблюдения, но предоставить запись в в редакцию отказались.
— Мы - dog friendly (заведение, в которое гости могут прийти с питомцами - прим.ред), у нас есть миски, отдельная посуда для животных. Гость, написавший комментарий может прийти в «Горячий Цех» в любой момент, и убедиться, что у нас есть отдельная посуда для животных. Более того, собака сидела на пеленке, которые тоже есть в нашем ресторане специально для животных.
В конце января в новосибирский ресторан GUSI в Академгородке вызвали группу быстрого реагирования (ГБР) из-за того, что мужчина зашел в заведение с собакой породы чихуа-хуа.