«Поставила тарелку на диван и собака оттуда доедала»: сибирячка раскритиковала ресторан «Горячий цех» за любовь к животным

— После того, как поела сама, поставила тарелку на диван и собака оттуда доедала. Судя по тому, что никто из персонала не сделал ей замечание, для заведения это - обычная практика. Я не желаю есть из посуды после собак, — написал пользователь.

В администрации ресторана сообщили корреспонденту НГС, что владелица собаки не давала животному облизывать свою тарелку, а положила еду в специальную миску для животных. Кроме того, питомец сидел на специальной пеленке.