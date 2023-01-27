Вызвали ГБР: сибиряка выгнали из бара, так как он хотел выпить вместе с чихуа-хуа

— Пришел мужчина, сначала к нам в баре подошел и спросил, не против ли мы, что он с чихуа-хуа. Администратор ему возразила и сказала, что он не пройдет в заведение, ведь кто-то из посетителей может быть против, — сообщил НГС очевидец.

