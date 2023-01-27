Вызвали ГБР: сибиряка выгнали из бара, так как он хотел выпить вместе с чихуа-хуа

В новосибирский ресторан GUSI в Академгородке вызвали группу быстрого реагирования (ГБР) из-за конфликта с посетителем. Как сообщил НГС очевидец происшествия, в ресторан зашел мужчина с собакой породы чихуа-хуа. Публикуем видео с места событий.
— Пришел мужчина, сначала к нам в баре подошел и спросил, не против ли мы, что он с чихуа-хуа. Администратор ему возразила и сказала, что он не пройдет в заведение, ведь кто-то из посетителей может быть против, — сообщил НГС очевидец.
По словам очевидца, руководство заведения вместе с мужчиной отошли, чтобы разобраться с ситуацией, но позже сибиряк вернулся в общий зал ресторана и встал в обуви на диван, чтобы обратиться ко всем посетителям.
— Он сказал: «У меня собака, я пришел со своей девочкой. Не против ли вы, чтобы я здесь сидел?» После этого администратор дала указание нажимать тревожную кнопку. В результате в ресторан приехала ГБР, — рассказал очевидец.
Между тем очевидец уточнил НГС, что мужчина с чихуа-хуа ушел из заведения. Позже сибиряк вернулся в ресторан, но уже без собаки.
НГС попытался дозвониться до ресторана GUSI в Академгородке. В заведении не ответили на звонок.
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