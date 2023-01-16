Новосибирцы объявили вознаграждение в 50 тысяч за породистую собаку, сорвавшуюся с поводка

Новосибирцы объявили вознаграждение за пропавшую породистую собаку по кличке Молекула. Самка английского пойнтера сорвалась с поводка вечером с 6 на 7 января. За время скитания на улице она успела получить повреждения и хромает, но людей не подпускает.
— Собака родилась у нас дома в два раза меньше своих однопомётников, прозрачная, но невероятно дерзкая и своенравная. Так она получила эту странную кличку — Молекула. О ее продаже не было и речи, — рассказала корреспонденту НГС. — Она с особенностями. Очень пугливая и осторожная. Никогда ее с поводка не отпускали, а живем мы в Заельцовском парке.
В Рождество семья вернулась домой в машине, и на выходе карабин расстегнулся.
— Это случайность. Она побежала просто потому что такая, психически не совсем здоровая. Очень быстрая собака охотничьей породы, мы ее не догнали. Сразу начали поиски, — добавила Ася. — С ног сбились уже, продолжаем, не отчаиваемся.
Молекула передвигается по Заельцовскому району. Вчера, 15 января, ее видели в районе Медсанчасти №25.
— Она ранена, хромает. Мы заплатим 50 тысяч рублей тому, кто укажет ее местонахождение и мы приедем туда и поймаем ее, — объяснила женщина. — Тому, кто ее увидит и не упуская ее из вида позвонит нам. Мы сразу же приедем. Может получится ее закрыть где-то, но она не подпускает людей. Мы уже девять дней не спим, не едим.
Если вы что-то знаете о Молекуле, то хозяева просят связаться с ними по телефону: 8–960–798–66–04.
В декабре новосибирские волонтеры провели снежную фотосессию в мороз для своих подопечных — породистых хаски, которым ищут новую семью. Каждая из собак в той или иной мере столкнулась с жестокостью людей, но сейчас им ищут новую семью.