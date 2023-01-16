Новосибирцы объявили вознаграждение в 50 тысяч за породистую собаку, сорвавшуюся с поводка

— Это случайность. Она побежала просто потому что такая, психически не совсем здоровая. Очень быстрая собака охотничьей породы, мы ее не догнали. Сразу начали поиски, — добавила Ася. — С ног сбились уже, продолжаем, не отчаиваемся.



Молекула передвигается по Заельцовскому району. Вчера, 15 января, ее видели в районе Медсанчасти №25.

— Она ранена, хромает. Мы заплатим 50 тысяч рублей тому, кто укажет ее местонахождение и мы приедем туда и поймаем ее, — объяснила женщина. — Тому, кто ее увидит и не упуская ее из вида позвонит нам. Мы сразу же приедем. Может получится ее закрыть где-то, но она не подпускает людей. Мы уже девять дней не спим, не едим.