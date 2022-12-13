«Жмурится, когда думает, что ударят»: брошенным хаски провели снежную фотосессию в мороз — три непростые истории

Хозяева отказались от очень красивой и активной Адель. Она любит прыгать и играть.

— Не собака, а настоящий праздник. У Адель всегда отличное настроение, она очень активная, шебутная, веселая и всегда готова к любым интересным занятиям. Спокойная жизнь на диване или смиренное ожидание в вольере — не для нее, ей нужна семья активная, со спортивным уклоном и любовью к длительным прогулкам, — предупреждают волонтеры.