«Жмурится, когда думает, что ударят»: брошенным хаски провели снежную фотосессию в мороз — три непростые истории

Новосибирские волонтеры провели снежную фотосессию в мороз для своих подопечных — породистых хаски, которым ищут новую семью. Каждая из собак в той или иной мере столкнулась с жестокостью людей, но сейчас им ищут новую семью.
— Собаки отдаются на условиях договора. Людям, которые понимают, кого берут, и точно не посадят на цепь. Тем, кто будет любить и заботиться, — отметила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.
Рассказываем несколько непростых историй, которые доказывают, что порода — не гарантия отличной жизни в семье.
«Спокойная жизнь на диване или смиренное ожидание — не для нее»
Хозяева отказались от очень красивой и активной Адель. Она любит прыгать и играть.
— Не собака, а настоящий праздник. У Адель всегда отличное настроение, она очень активная, шебутная, веселая и всегда готова к любым интересным занятиям. Спокойная жизнь на диване или смиренное ожидание в вольере — не для нее, ей нужна семья активная, со спортивным уклоном и любовью к длительным прогулкам, — предупреждают волонтеры.
«Боится, что ударят»
У Саяна очень выразительная мордочка. Он очень забавный, некрупный.
— Весь такой кругленький, сбитенький, как будто игрушечный. Ему два года. Неизвестно, что было в прошлой жизни Саяна. На память о ней осталась у него привычка прижиматься к земле и жмурить глаза каждый раз, когда ему кажется, что его могут ударить. Саян мальчик нежный и ласковый, совершенно не агрессивный. Ему очень нужен хозяин, который его не обидит и который покажет ему добрый, интересный и спокойный мир, — подчеркивают волонтеры.
«Не только били, но и лапу сломали»
Кнопка видела много жестокости от людей.
— У девочки в прошлом были плохие дни, злые люди били ее и сломали ей лапку. Но с тех пор прошло много времени, Кнопа не только поправилась, но и изменила свое мнение о людях. Теперь она обожает всё человечество и готова всё свое время провести в обнимку с людьми, — уверяют волонтеры.
Новосибирские волонтеры сейчас спасают хаски Фриду, которую сбила машина — хозяйка животного сначала устроила скандал, но потом отказалась от породистой собаки.