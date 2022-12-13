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«Жмурится, когда думает, что ударят»: брошенным хаски провели снежную фотосессию в мороз — три непростые истории

Собакам ищут новые семьи

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Порода — не гарантия того, что собака не останется без хозяина

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Новосибирские волонтеры провели снежную фотосессию в мороз для своих подопечных — породистых хаски, которым ищут новую семью. Каждая из собак в той или иной мере столкнулась с жестокостью людей, но сейчас им ищут новую семью.

— Собаки отдаются на условиях договора. Людям, которые понимают, кого берут, и точно не посадят на цепь. Тем, кто будет любить и заботиться, — отметила руководитель «Группы помощи ездовым собакам» Яна Болсуновская.

Рассказываем несколько непростых историй, которые доказывают, что порода — не гарантия отличной жизни в семье.

«Спокойная жизнь на диване или смиренное ожидание — не для нее»

Собака очень активная

Собака очень активная

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Хозяева отказались от очень красивой и активной Адель. Она любит прыгать и играть.

— Не собака, а настоящий праздник. У Адель всегда отличное настроение, она очень активная, шебутная, веселая и всегда готова к любым интересным занятиям. Спокойная жизнь на диване или смиренное ожидание в вольере — не для нее, ей нужна семья активная, со спортивным уклоном и любовью к длительным прогулкам, — предупреждают волонтеры.

Адель готова поехать в новую семью

Адель готова поехать в новую семью

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Адель очень любит прыгать

Адель очень любит прыгать

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«Боится, что ударят»

Саяну два года и, скорее всего, его сильно били

Саяну два года и, скорее всего, его сильно били

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У Саяна очень выразительная мордочка. Он очень забавный, некрупный.

— Весь такой кругленький, сбитенький, как будто игрушечный. Ему два года. Неизвестно, что было в прошлой жизни Саяна. На память о ней осталась у него привычка прижиматься к земле и жмурить глаза каждый раз, когда ему кажется, что его могут ударить. Саян мальчик нежный и ласковый, совершенно не агрессивный. Ему очень нужен хозяин, который его не обидит и который покажет ему добрый, интересный и спокойный мир, — подчеркивают волонтеры.

Саяна отдают в семью без мелких животных

Саяна отдают в семью без мелких животных

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Саян готов вновь поверить людям

Саян готов вновь поверить людям

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«Не только били, но и лапу сломали»

У Кнопки очень непростая судьба

У Кнопки очень непростая судьба

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Кнопка видела много жестокости от людей.

— У девочки в прошлом были плохие дни, злые люди били ее и сломали ей лапку. Но с тех пор прошло много времени, Кнопа не только поправилась, но и изменила свое мнение о людях. Теперь она обожает всё человечество и готова всё свое время провести в обнимку с людьми, — уверяют волонтеры.

Кнопку отдают в семью без маленьких детей

Кнопку отдают в семью без маленьких детей

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Кнопка не любит долгих прогулок и с удовольствием проводит время дома

Кнопка не любит долгих прогулок и с удовольствием проводит время дома

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Новосибирские волонтеры сейчас спасают хаски Фриду, которую сбила машина — хозяйка животного сначала устроила скандал, но потом отказалась от породистой собаки.

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