Какое масло полезнее — подсолнечное или оливковое? Отвечают врачи

Опасным может быть прогорклое подсолнечное масло, которое испортилось из-за неправильного хранения (например, из-за того что слишком долго находилось под солнечными лучами). И уж точно не стоит жарить на одном и том же масле несколько раз: при многократном разогреве одной и той же порции масла вырабатываются канцерогенные вещества, а это увеличивает вероятность заболевания раком.



Так какое масло полезнее: подсолнечное или оливковое

В истории с подсолнечным и оливковым маслом мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что «одна лишь доза делает яд незаметным». Вообще любое растительное масло — в первую очередь калорийный продукт. Во вторую очередь к нему появляются вопросы по части холестерина, на рост которого влияет увеличение жировой ткани. Факторы воспаления повышают синтез не только самого общего холестерина, но и липопротеидов низкой плотности («плохого» холестерина) и триглицеридов. Параллельно при этом снижается возможность сжигать жиры и использовать их в качестве энергии. И если мы употребляем слишком много калорий, щедро добавляя в салаты растительное масло, чтобы было больше пользы, то мы толстеем.

