Врачи рассказали, чем нельзя перекусывать: забудьте об этих продуктах навсегда

Сколько можно есть

Привычная для нас норма питания — трехразовая: понедельник, среда, пятница завтрак, обед и ужин. Часто этого оказывается недостаточно, и хочется перебиться чем-то еще. Придумали полдник. Когда и с ним чувство голода никуда не делось, появились перекусы. Но и у них, как выяснилось, есть своя норма — сколько угодно раз за день перекусами лучше не увлекаться.

— Количество перекусов в течение дня зависит от времени подъема, времени отхода ко сну, количества основных приемов пищи, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Подходящее время для перекусов — до 17:00, потом только ужин. Если после ужина чувствуете голод, нужно не перекусывать, а искать ошибку в течение дня: поздний обед или его пропуск, недостаток сложных углеводов или жиров, отсутствие сладкого вкуса и т. д.

