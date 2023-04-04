Где здесь мясо? Пробуем вслепую семь видов пельменей от 95 до 522 рублей — победитель неожиданный

Планку в пять баллов удалось преодолеть трем образцам. На третьем месте неожиданно оказался «Мираторг» (5,1 балла из 10). Это одновременно и самые дорогие пельмени в выборке (522 рубля за килограмм). На упаковке обещана мраморная говядина, но уже мелким шрифтом в составе указана просто говядина. Для чего в пельмени класть мраморное мясо, непонятно. Суть мраморности в том, что жир распределен между волокнами, и когда вы жарите кусок мяса, он плавится, и это делает его сочнее и вкуснее. А в фарш можно добавить жир из любого места в туше (не говоря уже о жире других животных). Категория этого продукта, кстати, заявлена как Б.