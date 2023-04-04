Где здесь мясо? Пробуем вслепую семь видов пельменей от 95 до 522 рублей — победитель неожиданный

Замороженные пельмени из супермаркета — еда холостяков из анекдотов. Но в реальности хотя бы периодически покупают их почти все, потому что трудно найти более простые в приготовлении полуфабрикаты: бросил в кипящую воду, вовремя вынул, и готово блюдо. Изучив маркировку на упаковках, мы решили пойти дальше и устроили слепой тест семи разных пельменей — от самых дешевых до почти элитных. Как часто бывает, высокая цена оказалась не синонимом качества, зато очень низкая — гарантией того, что есть вы это сможете с большим трудом.
Кто в игре
На рынке сегодня присутствуют десятки наименований замороженных пельменей, у некоторых производителей в линейке по семь-восемь наименований и больше. Есть среди них и действительно качественные — не у всех такие получаются дома. Но задачей своей мы видели оценить прежде всего массовые бренды, чью продукцию можно купить повсеместно. Поэтому сразу четыре упаковки мы купили в «Пятерочке» (самая крупная сеть в России), еще пару федеральных марок — в «Универсаме» на Ленина. Там же глаз упал на пельмени собственного производства, которые играют у нас роль почти «крафтовых» — то есть сделанных сравнительно небольшим объемом и слепленных вручную.
Упаковки были разными, поэтому все цены у нас приведены в пересчете на один килограмм. Ценовой разброс получится большой: от 95 до 522 рублей. Сюда вошли почти все категории пельменей (кроме Г). Кроме оценки вкуса по шкале от 1 до 10, дегустаторы также оценивали, насколько мясной была у пельменей начинка.
Пробовали пельмени мы в редакции, а сварить их для нас любезно согласились в кейтеринговой службе InKitchen. Во-первых, их кухня находится в том же здании, что и редакция. Но главное у InKitchen — удобные стеклянные контейнеры и термосумки, так что мы смогли получить образцы горячими.
«Мяса нет»
Хуже всего проявили себя пельмени «Красная цена» (2 балла из 10) — это собственная марка «Пятерочки» для самых дешевых товаров в данной категории. На упаковке честно указана категория Д (доля мышечного волокна в начинке меньше 20%). Цена тоже намекала на то, что мясо в этих пельменях искать бесперспективно. Килограммовый пакет стоил 95 рублей. «Красная цена» была четвертой по счету, и первые три образца не вызвали особенного восторга. Но лишь надкусив четвертый, половина дегустаторов просто сразу вернула пельмени в тарелку для отходов.
«Мяса нет». «Мерзость». «Они из сои или из капусты», «Вегетарианские, что ли», — вот примерный набор отзывов.
Действительно, перед нами был продукт, который при всей своей дешевизне имел настолько отталкивающий вкус, что лучше бы оболочка из теста была вообще без начинки. Если уж обстоятельства не позволяют купить ничего дороже, то лучше ограничиться обычной лапшой или на худой конец какими-нибудь варениками с капустой или картошкой.
Справедливости ради нужно заметить, что оценка «мясистости» продукта совпала с требованиями заявленной категории. А что касается возможной цены, то дегустаторы установили ее даже выше, чем сама «Пятерочка» (от 100 до 150 рублей).
«Дешево и сердито»
В категорию середняков попали три образца, которые не смогли набрать больше 4,7 балла из 10. Хуже всего здесь выступила «Мясная ярмарка» (4 балла из 10) компании «Сибирский гурман». Если не считать «Красную цену», то это самые дешевые (341 рубль за килограмм) пельмени среди тех, где мясо всё же должно быть. Так что невысокая оценка не столь обидна.
Категория продукта заявлена как В (не более 40% мышечной ткани). В составе, помимо говядины, курятины и лука, указаны и яйцо, и шпик, и соевый белок, и растительное масло. В общем, перед нами эдакая пищевая смесь, суть которой — просто дать человеку калории и заполнить желудок. Если вы просто смогли это прожевать и проглотить без отвращения, уже хорошо. Потому что часть дегустаторов призналась, что видят немного разницы между «Мясной ярмаркой» и «Красной ценой».
Одинаковые 4,7 балла из 10 получили «Царские жаровни» (бренд «Росторгуевский») и «Рестория» (собственная марка X5 Retail Group — владельца сети «Пятерочка»). Цена пельменей из «Пятерочки» при этом ощутимо ниже (375 рублей за килограмм). Но самое удивительное, что дегустаторы посчитали их более «мясными» несмотря на то, что это продукт категории В, а «Росторгуевский» гордо указывает прямо на лицевой стороне упаковки категорию А.
В составе фарша «Царских жаровен» заявлены говядина и свинина, но сразу нескольким дегустаторам почудилась там курица. Может быть, такой эффект дали сливки, а может быть, аскорбиновая кислота. Но в одном все сошлись точно — на вкус обещанной концентрации «мышечной ткани» свыше 80% совершенно не ощущается.
Более или менее
Планку в пять баллов удалось преодолеть трем образцам. На третьем месте неожиданно оказался «Мираторг» (5,1 балла из 10). Это одновременно и самые дорогие пельмени в выборке (522 рубля за килограмм). На упаковке обещана мраморная говядина, но уже мелким шрифтом в составе указана просто говядина. Для чего в пельмени класть мраморное мясо, непонятно. Суть мраморности в том, что жир распределен между волокнами, и когда вы жарите кусок мяса, он плавится, и это делает его сочнее и вкуснее. А в фарш можно добавить жир из любого места в туше (не говоря уже о жире других животных). Категория этого продукта, кстати, заявлена как Б.
Тем не менее дегустаторы отметили более выраженный мясной вкус. Пельмени показались сочнее. Но никто из дегустаторов не отметил никакой премиальности, особенного (пусть и необычного) вкуса. Напротив, пельмени «из мраморной говядины» показались многим обычными и даже напоминающими советские с «колбасным фаршем».
Занявшие второе место «Домашние» (5,6 балла из 10) из «Универсама» продемонстрировали лучшее соотношение цены и качества. При стоимости 360 рублей за килограмм они не намного отстали от лидера и существенно опередили более дорогой «Мираторг». В сущности, это просто добротные (хотя и не выдающиеся) пельмени, слепленные руками. Внутри чувствуются и мясо, и специи. И если вы такие пельмени сварите дома и подадите с маслом, перчиком и какими-нибудь напитками по вкусу, то можете выдать за свои. Вряд ли кто-то заподозрит подвох. Но и рецепт просить, скорее всего, не будут.
На первое место вырвался бренд «Сальников» Классические Standart (именно так, частично латиницей) с результатом в 6 баллов из 10. Пельмени довольно дорогие (453 рубля за килограмм, дороже только «Мираторг»). Машинной лепки, категория заявлена А. Нельзя сказать, что они как-то отчетливо лучше, но несколько дегустаторов отметили, что в этих пельменях субъективно «больше мяса» или, как минимум, оно лучше чувствуется.
Общие выводы
Массовые замороженные пельмени вряд ли принесут много радости гурманам, это просто «топливо», которое легко закинуть в желудок. Категория «А» на упаковке не связана с тем, что вы почувствуете во рту. Так что ориентируйтесь на какие-то более надежные признаки.
Если у вас нет на примете какой-то надежной марки (или ее нет в конкретном магазине), то при прочих равных условиях стоит попробовать продукцию собственного кулинарного производства (не путать с упакованной, брендированной собственной торговой маркой). Примечательно, кстати, что собственные пельмени «Универсама» оказались лидерами голосования в телеграм-канале автора (приняли участие больше 500 человек). На втором месте там, впрочем, оказался «Мираторг», а «Сальников» заняли лишь четвертое место.
Пельмени низкоценовой собственной марки лучше уж заменить чем-то более понятным: макаронами, овощами (когда они недороги), наконец, просто приготовленными нормально рисом или гречкой.
Слепая дегустация — не самый совершенный, но точно самый честный способ оценить восприятие вкуса продукта в чистом виде — без давления, которое на нас оказывают бренд, реклама