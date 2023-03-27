Категория «Г»: что означают буквы на пачках пельменей и на что обратить внимание при выборе — разбираем маркировку и состав

Результаты показательны: человеку бывает действительно сложно понять, что именно скрывается за рекламными слоганами на упаковке. И если покупатель может себе позволить выбирать, но у него нет в голове списка брендов, которым он доверяет, приходится ориентироваться на то, что производитель написал на пакете.



Возьмем, например, пельмени «Агропромышленного комплекса Росторгуевского». Прямо на лицевой стороне здесь указано, что перед вами продукт класса «А», что должно убедить покупателя в наивысшем качестве. Но не всё так просто.