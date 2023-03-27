Категория «Г»: что означают буквы на пачках пельменей и на что обратить внимание при выборе — разбираем маркировку и состав

Стоя перед холодильником с пельменями в супермаркете, многие из нас ломали голову над тем, что именно скрывается за всеми этими яркими упаковками. Самый верный способ, конечно, — это убедиться в качествах продукта, но кое-что о содержимом можно узнать, просто внимательно читая надписи на пачках. Обозреватель НГС Стас Соколов решил заняться изучением этого занимательного чтива.
Не тот класс
Перед подготовкой этого материала я спросил своих подписчиков в «Телеграме», обращают ли они внимание на маркировку мясных продуктов. На призыв откликнулись почти 450 человек, и больше 40% ответили, что стараются выбирать те, на которых указано, что продукт относится к классу «А». Вторым по популярности был ответ «ориентируюсь на отзывы и собственный опыт» (26%), а 20% вообще заявили, что стараются держаться от продуктов из мяса подальше и готовят его самостоятельно.
Результаты показательны: человеку бывает действительно сложно понять, что именно скрывается за рекламными слоганами на упаковке. И если покупатель может себе позволить выбирать, но у него нет в голове списка брендов, которым он доверяет, приходится ориентироваться на то, что производитель написал на пакете.
Возьмем, например, пельмени «Агропромышленного комплекса Росторгуевского». Прямо на лицевой стороне здесь указано, что перед вами продукт класса «А», что должно убедить покупателя в наивысшем качестве. Но не всё так просто.
От «А» до «Д»
Категории, обозначаемые буквами кириллического алфавита от «А» до «Д», установлены ГОСТ 34159–2017 и обозначают лишь долю мясного сырья в продукте — или начинке, если речь о пельменях. Для того чтобы попасть в категорию «А», изделие должно состоять на 80% из мышечной ткани. Как правило, производители, которые декларируют класс «А» у своих пельменей, пишут это прямо на лицевой стороне упаковки. Так делает, например, «Агрокомплекс Росторгуевский».
Категория «Б» требует, чтобы мышечной ткани в начинке было от 60% до 80%. В принципе, если взять обычный «домашний» (то есть смешанный) фарш, добавить лука, чеснока и зелени, немного воды, то примерно такое соотношение у вас и получится. На практике такая маркировка просто говорит, что в составе, скорее всего, существенная доля жирной свинины. Эту маркировку имеют бренды в чуть более высоком ценовом сегменте, например «Брюкке».
Категория «В» уже может насторожить. Здесь мяса (мышечных волокон, а не вообще всего, что можно извлечь из туши) может быть от 40% до 60%. Поэтому, скорее всего, там будут «мясо механической обвалки» — то есть части туши, которые уже невозможно срезать ножом, пропущенные через мясорубку. Это самая массовая категория, к ней относится больше половины всего, что лежит на полках: «Большая кастрюля», «Бийские».
Мясной полуфабрикат категории «Г» допускает падение доли мясной мякоти уже до 20%. Мясо здесь превращается из основного ингредиента во второстепенный. Заменять его могут и растительный белок (самый дешевый его источник — соевые бобы), и просто вода, которой придают форму загустителями. Такая категория, например, обнаружена у пельменей под маркой «Нужен ужин».
Категория «Д» говорит о том, что мякоти в изделии меньше 20%. То есть перед вами продукт, в котором мясо используется практически как вкусовая добавка. Например, так помечены пельмени собственной торговой марки «Ашана» («Каждый день») и «Пятёрочки» («Красная цена»). Такую откровенность, кстати, можно встретить нечасто. Обычно производители дешевого продукта просто опускают эти подробности. А если столь малая часть мясного сырья требуется по рецепту обычного продукта, то загонять его в столь непрестижный класс никто и вовсе не будет.
Как вкус зависит от класса
Можно ли считать соответствие категории «А» показателем высокого качества? Не совсем. Категория определяет лишь тип сырья, из которого сделана начинка. Но «мышечная ткань» может быть разной. Свежее незамороженное мясо — это одно дело, замороженное, но не лежавшее на складе — немного другое, а мясные брикеты, которые приехали откуда-нибудь из Бразилии, — третье. Хотя формально всё это пригодно для производства полуфабрикатов класса «А».
Но даже если для начинки использовано мясо высшего качества, совсем не факт, что сделанные таким образом пельмени вам понравятся. На 80% состоять из чистого мяса (без учета жира, лука и воды, которые добавляют в фарш для сочности) может разве что начинка каких-нибудь бурятских бууз. Но это блюдо на любителя, а просто пельмени с начинкой с низким содержанием жира могут показаться сухими и не особо вкусными, даже если производитель использовал дорогую вырезку. Попробуйте сделать пельмени с таким фаршем дома и убедитесь сами.
Меньше всего вопросов к категории «Б». Ей соответствует обычный домашний фарш, сделанный с добавлением жирной свинины, в который добавили лука, чеснока и зелени. Если сделать всё грамотно, получатся сочные, вкусные пельмени, не вызывающие особенных подозрений.
А вот дальше уже всё будет зависеть от того, чем именно дополнили ту самую недостающую мышечную ткань. Яркий пример — пельмени в восточном стиле: гёдза, цзяоцзы и т. д. В новосибирских супермаркетах, например, можно найти целую линейку корейского бренда Bibigo (сам продукт называется на английский манер дамплингами). На упаковке категория не указана, но очевидно, что высокой она быть не может. В состав начинки входят, помимо свинины и шпика (уже не мышечная ткань), лук, лук репчатый, капуста пекинская, капуста белокочанная, лук зеленый, лук-порей, стебель сельдерея, чеснок и белок соевый. Вкус у дамплингов необычный, чувствуется, что начинка куда «легче», но одновременно она значительно интересней. Это просто другой подход к блюду. Стоят дамплинги, однако, недешево. Пачка 370 граммов в «Ашане» продается за 436 рублей, то есть 1178 рублей за килограмм. Вряд ли какой-то производитель пельменей класса «А» рискнет установить такую цену на свой продукт.
Самым безобидным способом снижения себестоимости при сохранении категории «Б» или «В» можно считать использование куриного мяса. Оно чуть дешевле свинины и значительно дешевле говядины. Например, в пельменях «Мираторг Халяль» к говядине добавлена курятина (хотя можно было сделать и из одной говядины). Правда, соотношение этих двух видов сырья не указано. Зато вместо воды использован «концентрированный бульон», что позволяет предположить, что курятины там всё же больше. Куриный фарш при этом дает начинку с куда менее выраженным вкусом.
Можно и вовсе использовать одну только курятину, и, увидев пачку с более низкой ценой, вы, скорее всего, обнаружите в составе только курицу. Но себестоимость можно сократить еще больше, если и курицу заменить на что-то более дешевое. Здесь возможны варианты. Новосибирская птицефабрика, например, выпускает «Крестьянские» пельмени с капустой. Это, в принципе, вполне допустимый прием, тем более что использование такой растительной добавки честно указано уже на лицевой стороне упаковки. Правда, если присмотреться к составу, то выясняется, что кроме просто мяса цыплят-бройлеров внутри вас будут ждать мясо цыплят механической обвалки, кожа цыплят, вода, загуститель, уплотнитель и еще целый набор веществ, которые должны убедить потребителя в съедобности продукта.
Состав — не единственное, на что стоит обращать внимание. В последнее время производители всё чаще сокращают и вес продукта в упаковке, которая визуально при этом почти не меняется.