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Совсем похудели: как производители хитрят с размером упаковки и весом продуктов — показываем на полках

Одинаковые на вид пакеты и коробки могут отличаться по весу на 20 %

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Покупателю в магазине приходится быть внимательным

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Бутылки молока, банки сметаны, пачки пельменей и прочие привычные продукты только кажутся внешне одинаковыми. Чтобы заработать немного больше, производители делают свои товары чуть легче, а значит, дешевле. Для потребителя недостающие 50 или 70 грамм могут быть незаметными, но за год даже в домашнем хозяйстве этот «недовес» складывается в существенную сумму. Обозреватель НГС прошел по магазинам, внимательно вчитываясь в цифры на упаковках, и вам советует делать так же.

Когда-то давно вся торговля велась на вес. Человек приходил в лавку, и ему могли взвесить хоть полкило, хоть 275 грамм товара — была бы только нужная точность у весов. В мире победившего формата самообслуживания львиная доля товаров в магазине встречает нас уже упакованной. И приходя в супермаркет, мы оперируем не весом продукта, а количеством упаковок. Разве что разделяем их на большие и маленькие.

В результате, стоя перед полкой с нужным нам продуктом разных брендов, мы ориентируемся в основном на сложившиеся у нас представления об этом бренде и цену. А между тем вес продукта в упаковках, выглядящих почти одинаково, может отличаться довольно существенно.

Так выглядит уменьшенный стакан рядом с полновесным

Так выглядит уменьшенный стакан рядом с полновесным

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Пожалуй, самый большой упаковочный плюрализм наблюдается в холодильнике со свежими молочными продуктами. Вес пластиковой банки со сметаной, например, может отличаться почти в два раза. Упаковка «Томского молока» на 500 г выглядит рядом с 260-граммовым стаканом «Простоквашино» настоящим гигантом. Но вряд ли вы увидите их на полке стоящими бок о бок.

В «полукилограммовом» пакете тоже давно уже не 500 грамм

В «полукилограммовом» пакете тоже давно уже не 500 грамм

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Между этими пограничными значениями вас может ждать вес в 320, 350, 370, 380, 450 грамм. И это наверняка не предел. При этом размер упаковки может измениться в любой момент. Ни магазин, ни производитель ведь не заключали с вами никаких соглашений по этому поводу. Вам нравится «Домик в деревне»? Вот он, пожалуйста. И вес честно написан на упаковке. А то, что вы не привыкли каждый раз его проверять, так это ваши проблемы.

Бутылки этих двух брендов внешне не отличаются по размеру, но в «Простоквашино» на 80 миллилитров больше

Бутылки этих двух брендов внешне не отличаются по размеру, но в «Простоквашино» на 80 миллилитров больше

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С молоком и кефиром та же история. Пластиковые бутылки, которые многие по инерции считают «литровыми», в реальности могут содержать и 930, и 900, и даже 850 миллилитров. А поскольку форма у каждого бренда хоть немного да отличается, заметить разницу на глаз может быть непросто. Особенно если вы вообще об этом не задумывались.

Сократив упаковку на 100 грамм, можно было и цену сделать ниже 100 рублей

Сократив упаковку на 100 грамм, можно было и цену сделать ниже 100 рублей

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Любят поиграть с весом упаковки и производители разных сыпучих продуктов. Честные килограммовые пакеты остались, наверное, только у соли и дешевого сахара. У всего остального вес лучше уточнять. Вот, например, даже тот же сахар, но уже под среднеценовым собственным брендом сети «Лента» продается в 900-граммовых пакетах. Возможно, именно затем, чтобы разница в цене с товаром по минимальной цене была чуть поменьше.

400 грамм пасты

400 грамм пасты

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Интересная особенность у макаронных изделий (или, как их называют на родине — пасты). Если перед вами импортные спагетти, фузилли или ригатони, то почти наверняка в упаковке будет полкилограмма. Во-первых, там так принято, а во-вторых, если упаковка эта и так стоит в районе 200 рублей, то на человека, который всё же считает нужным для себя ее купить, разница в 20 рублей вряд ли произведет впечатление. А вот если пачка стоит 60–70 рублей, то снижение веса уже начинает выливаться в заметную экономию. И появляются пачки весом в 470, 450 и даже 400 грамм. А 100 грамм, если брать за основу полукилограммовую упаковку, — это 20 %. Существенно.

Одинаковые на вид бутылки растительного масла могут вмещать от литра до 0,8 литра

Одинаковые на вид бутылки растительного масла могут вмещать от литра до 0,8 литра

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Гуляет вес и у растительного масла. Бренды подороже еще держатся (по той же причине, что и производители пасты), а вот как только компания нацеливается на нижний ценовой сегмент, упаковка сжимается до 920, 900, 870 и даже 800 миллилитров. Чтобы разница не так бросалась в глаза, бутылку могут сделать более сложной формы — так она выглядит на полке такой же широкой, хотя масла в нее входит поменьше.

Даже 30 миллилитров, помноженные на миллионы пакетов, вырастают в приличную сумму

Даже 30 миллилитров, помноженные на миллионы пакетов, вырастают в приличную сумму

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Обманчиво одинаково могут выглядеть и упаковки с напитками. Литровые тетрапаки, конечно, встречаются и сегодня, но уже перестали быть стандартом. И вроде бы разница-то невелика — в соках J7, например, 970 миллилитров. Но умножьте эти 0,03 литра на миллион упаковок (а это может быть производительность только одного завода), и вы получите дополнительное содержимое для 30,9 тысячи пакетов.

Банки на вид одинаковы, но в той, где налито безалкогольное пиво Bud, на 50 миллилитров меньше

Банки на вид одинаковы, но в той, где налито безалкогольное пиво Bud, на 50 миллилитров меньше

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Пол-литровые бутылки и банки с пивом тоже уже становятся редкостью. Сегодня в супермаркете проще найти упаковку на одну американскую пинту (0,473 л) — обычно это почему-то пиво из Прибалтики. А обычный размер произведенного в России продукта (вне зависимости от бренда) сегодня снизился до 0,45 литра. Тоже, вроде, мелочь, а в объемах производства крупной компании выливается в сотни тысяч рублей экономии.

Колбасы на верхней полке могут показаться меньше, но колбаса «Мираторга» на нижней легче на 100 грамм

Колбасы на верхней полке могут показаться меньше, но колбаса «Мираторга» на нижней легче на 100 грамм

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И уж совсем вольно себя чувствуют производители колбас. Мало того, что они могут выбрать любой вес для своего продута, так современные технологии позволяют сделать это и без потери размера. Современная вареная колбаса из чего только не состоит, так что 400-граммовая упаковка может выглядеть даже больше полукилограммовой.

Плитка шоколада на 80 грамм стала уже обычным явлением

Плитка шоколада на 80 грамм стала уже обычным явлением

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Подводит даже старый добрый шоколад. 100-граммовые плитки остались только в среднем и премиальном сегментах, а всё, что стоит дешевле 100 рублей, и весить будет, скорее всего, меньше 100 граммов. Просто где-то недостает только 10 грамм (как у марки «O`Зера»), а где-то — все 20 грамм. Оно, конечно, вредно — есть много сладкого, но всё равно обидно.

На ценнике «Ашана» две цены — за упаковку и за килограмм

На ценнике «Ашана» две цены — за упаковку и за килограмм

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Большинство торговых сетей не заморачиваются по поводу этой свистопляски с размером упаковок. Из присутствующих в Новосибирске ритейлеров только «Ашан» до сих пор указывает кроме цены упаковки еще и цену за килограмм или литр. Чем, должно быть, раздражает уважаемых владельцев брендов. Потому что покупатель может, в принципе, не смотреть на основную цену, сосредоточившись на цифрах поменьше. А там сразу видно, что сколько стоит по-настоящему. Было бы неплохо сделать эту практику если не обязательной, то хотя бы широко распространенной.

Небольшая цена не должна вводить в заблуждение

Небольшая цена не должна вводить в заблуждение

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Но, конечно, и здесь стоит соблюдать меру. Потому что часть торговцев взяли в последнее время моду ставить на ценник цену за 100 грамм. Выглядит такая «цена», конечно, привлекательно. Но заставляет покупателя уточнять вес упаковки, а потом умножать на данные ценника. Подсчеты в уме, конечно, позволяют держать мозги в тонусе. Но есть подозрение, что производитель товара и торговая сеть поступают так по другой причине.

В любом случае, стоит обращать внимание не только на цену, но и на вес продукта. Хотя бы затем, чтобы не корить себя за то, что привычная банка сметаны или упаковка пельменей стала заканчиваться как-то быстрее обычного. Может быть, это вовсе не вы стали больше есть.

Цены могут меняться и в связи с сезонным колебаниями. Так, в магазинах можно встретить огурцы дороже 700 рублей. В начале февраля, когда обозреватель НГС собирал информацию о текущих розничных ценах, нижней планкой были 250 рублей за килограмм. Сейчас эта планка поднялась уже до 320 рублей.

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