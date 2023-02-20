Совсем похудели: как производители хитрят с размером упаковки и весом продуктов — показываем на полках

Когда-то давно вся торговля велась на вес. Человек приходил в лавку, и ему могли взвесить хоть полкило, хоть 275 грамм товара — была бы только нужная точность у весов. В мире победившего формата самообслуживания львиная доля товаров в магазине встречает нас уже упакованной. И приходя в супермаркет, мы оперируем не весом продукта, а количеством упаковок. Разве что разделяем их на большие и маленькие.

В результате, стоя перед полкой с нужным нам продуктом разных брендов, мы ориентируемся в основном на сложившиеся у нас представления об этом бренде и цену. А между тем вес продукта в упаковках, выглядящих почти одинаково, может отличаться довольно существенно.