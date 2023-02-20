Совсем похудели: как производители хитрят с размером упаковки и весом продуктов — показываем на полках

Бутылки молока, банки сметаны, пачки пельменей и прочие привычные продукты только кажутся внешне одинаковыми. Чтобы заработать немного больше, производители делают свои товары чуть легче, а значит, дешевле. Для потребителя недостающие 50 или 70 грамм могут быть незаметными, но за год даже в домашнем хозяйстве этот «недовес» складывается в существенную сумму. Обозреватель НГС прошел по магазинам, внимательно вчитываясь в цифры на упаковках, и вам советует делать так же.
Когда-то давно вся торговля велась на вес. Человек приходил в лавку, и ему могли взвесить хоть полкило, хоть 275 грамм товара — была бы только нужная точность у весов. В мире победившего формата самообслуживания львиная доля товаров в магазине встречает нас уже упакованной. И приходя в супермаркет, мы оперируем не весом продукта, а количеством упаковок. Разве что разделяем их на большие и маленькие.
В результате, стоя перед полкой с нужным нам продуктом разных брендов, мы ориентируемся в основном на сложившиеся у нас представления об этом бренде и цену. А между тем вес продукта в упаковках, выглядящих почти одинаково, может отличаться довольно существенно.
Пожалуй, самый большой упаковочный плюрализм наблюдается в холодильнике со свежими молочными продуктами. Вес пластиковой банки со сметаной, например, может отличаться почти в два раза. Упаковка «Томского молока» на 500 г выглядит рядом с
Между этими пограничными значениями вас может ждать вес в 320, 350, 370, 380, 450 грамм. И это наверняка не предел. При этом размер упаковки может измениться в любой момент. Ни магазин, ни производитель ведь не заключали с вами никаких соглашений по этому поводу. Вам нравится «Домик в деревне»? Вот он, пожалуйста. И вес честно написан на упаковке. А то, что вы не привыкли каждый раз его проверять, так это ваши проблемы.
С молоком и кефиром та же история. Пластиковые бутылки, которые многие по инерции считают «литровыми», в реальности могут содержать и 930, и 900, и даже 850 миллилитров. А поскольку форма у каждого бренда хоть немного да отличается, заметить разницу на глаз может быть непросто. Особенно если вы вообще об этом не задумывались.
Любят поиграть с весом упаковки и производители разных сыпучих продуктов. Честные килограммовые пакеты остались, наверное, только у соли и дешевого сахара. У всего остального вес лучше уточнять. Вот, например, даже тот же сахар, но уже под среднеценовым собственным брендом сети «Лента» продается в
Интересная особенность у макаронных изделий (или, как их называют на родине — пасты). Если перед вами импортные спагетти, фузилли или ригатони, то почти наверняка в упаковке будет полкилограмма. Во-первых, там так принято, а во-вторых, если упаковка эта и так стоит в районе 200 рублей, то на человека, который всё же считает нужным для себя ее купить, разница в 20 рублей вряд ли произведет впечатление. А вот если пачка стоит
Гуляет вес и у растительного масла. Бренды подороже еще держатся (по той же причине, что и производители пасты), а вот как только компания нацеливается на нижний ценовой сегмент, упаковка сжимается до 920, 900, 870 и даже 800 миллилитров. Чтобы разница не так бросалась в глаза, бутылку могут сделать более сложной формы — так она выглядит на полке такой же широкой, хотя масла в нее входит поменьше.
Обманчиво одинаково могут выглядеть и упаковки с напитками. Литровые тетрапаки, конечно, встречаются и сегодня, но уже перестали быть стандартом. И вроде бы разница-то невелика — в соках J7, например, 970 миллилитров. Но умножьте эти 0,03 литра на миллион упаковок (а это может быть производительность только одного завода), и вы получите дополнительное содержимое для 30,9 тысячи пакетов.
Пол-литровые бутылки и банки с пивом тоже уже становятся редкостью. Сегодня в супермаркете проще найти упаковку на одну американскую пинту (0,473 л) — обычно это почему-то пиво из Прибалтики. А обычный размер произведенного в России продукта (вне зависимости от бренда) сегодня снизился до 0,45 литра. Тоже, вроде, мелочь, а в объемах производства крупной компании выливается в сотни тысяч рублей экономии.
И уж совсем вольно себя чувствуют производители колбас. Мало того, что они могут выбрать любой вес для своего продута, так современные технологии позволяют сделать это и без потери размера. Современная вареная колбаса из чего только не состоит, так что
Подводит даже старый добрый шоколад.
Большинство торговых сетей не заморачиваются по поводу этой свистопляски с размером упаковок. Из присутствующих в Новосибирске ритейлеров только «Ашан» до сих пор указывает кроме цены упаковки еще и цену за килограмм или литр. Чем, должно быть, раздражает уважаемых владельцев брендов. Потому что покупатель может, в принципе, не смотреть на основную цену, сосредоточившись на цифрах поменьше. А там сразу видно, что сколько стоит по-настоящему. Было бы неплохо сделать эту практику если не обязательной, то хотя бы широко распространенной.
Но, конечно, и здесь стоит соблюдать меру. Потому что часть торговцев взяли в последнее время моду ставить на ценник цену за 100 грамм. Выглядит такая «цена», конечно, привлекательно. Но заставляет покупателя уточнять вес упаковки, а потом умножать на данные ценника. Подсчеты в уме, конечно, позволяют держать мозги в тонусе. Но есть подозрение, что производитель товара и торговая сеть поступают так по другой причине.
В любом случае, стоит обращать внимание не только на цену, но и на вес продукта. Хотя бы затем, чтобы не корить себя за то, что привычная банка сметаны или упаковка пельменей стала заканчиваться как-то быстрее обычного. Может быть, это вовсе не вы стали больше есть.
Цены могут меняться и в связи с сезонным колебаниями. Так, в магазинах можно встретить огурцы дороже 700 рублей. В начале февраля, когда обозреватель НГС собирал информацию о текущих розничных ценах, нижней планкой были 250 рублей за килограмм. Сейчас эта планка поднялась уже до 320 рублей.