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«Чудом не проглотил»: посетитель новосибирского ресторана нашел скобу от степлера в блюде

В заведении уверены, что металлический предмет появился в тарелке случайно

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Мужчина обнаружил металлический предмет в заказанной еде

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В ресторане в центре Новосибирска посетитель нашел в блюде металлическую скобу от степлера. Об этом он написал в отзыве на сервисе «Фламп». В заведении уже извинились перед гостем и подозревают, что скоба могла попасть в тарелку с зоны раздачи.

Отзыв о ресторане Morricone pizza&wine на улице Ленина, 6 появился вчера вечером. Пользователь написал, что заказал салат, пасту и бокал вина. Но когда начал есть пасту, то во рту почувствовал вкус металла.

— Был в недоумении, когда достал металлическую скобу от степлера [изо рта]. Чудом ее не проглотил и не получил травму, — написал новосибирец.

Так выглядит скоба, которую нашел в блюде автор отзыва

Так выглядит скоба, которую нашел в блюде автор отзыва

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Мужчина отметил, что сотрудники ресторана извинились: убрали пасту из чека и предложили десерт за счет заведения. Но сибиряк отказался от бесплатного блюда.

НГС связался с представителями ресторана. Там объяснили, что скоба могла попасть в блюда с зоны раздачи, и пообещали связаться с гостем, чтобы подарить сертификат на посещение ресторана.

— У нас на кухне не пользуются степлером, чтобы могла попасть скоба. Вероятно, она попала с зоны раздачи, когда скрепляли документы. Мы подарим гостю сертификат в наш ресторан, — отметили в ресторане.

На момент публикации автор отзыва не вышел на связь с корреспондентом НГС.

Недавно в ресторане Lambic на улице Тимирязева гостю подали треску с червяком. В заведении уверены, что вины повара в случившемся нет.

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