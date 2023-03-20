«Чудом не проглотил»: посетитель новосибирского ресторана нашел скобу от степлера в блюде

В ресторане в центре Новосибирска посетитель нашел в блюде металлическую скобу от степлера. Об этом он написал в отзыве на сервисе «Фламп». В заведении уже извинились перед гостем и подозревают, что скоба могла попасть в тарелку с зоны раздачи.
Отзыв о ресторане Morricone pizza&wine на улице Ленина, 6 появился вчера вечером. Пользователь написал, что заказал салат, пасту и бокал вина. Но когда начал есть пасту, то во рту почувствовал вкус металла.
— Был в недоумении, когда достал металлическую скобу от степлера [изо рта]. Чудом ее не проглотил и не получил травму, — написал новосибирец.
Мужчина отметил, что сотрудники ресторана извинились: убрали пасту из чека и предложили десерт за счет заведения. Но сибиряк отказался от бесплатного блюда.
НГС связался с представителями ресторана. Там объяснили, что скоба могла попасть в блюда с зоны раздачи, и пообещали связаться с гостем, чтобы подарить сертификат на посещение ресторана.
— У нас на кухне не пользуются степлером, чтобы могла попасть скоба. Вероятно, она попала с зоны раздачи, когда скрепляли документы. Мы подарим гостю сертификат в наш ресторан, — отметили в ресторане.
На момент публикации автор отзыва не вышел на связь с корреспондентом НГС.
Недавно в ресторане Lambic на улице Тимирязева гостю подали треску с червяком. В заведении уверены, что вины повара в случившемся нет.