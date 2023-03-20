«Чудом не проглотил»: посетитель новосибирского ресторана нашел скобу от степлера в блюде

В ресторане в центре Новосибирска посетитель нашел в блюде металлическую скобу от степлера. Об этом он написал в отзыве на сервисе «Фламп». В заведении уже извинились перед гостем и подозревают, что скоба могла попасть в тарелку с зоны раздачи.

