«Вины поваров нет»: треску с червяком подали гостю ресторана — что говорят в заведении

— Позвали официанта, сразу же пришел шеф-повар, начал извиняться. Далее подошла менеджер, предложила ужин в качестве извинения и не оплачивать данный счет. Мы отказались от предложения, она взяла наш номер телефона для дальнейшей связи, — указано в сообщении. — Чуть позже нам позвонили и курьером отправили сертификат на 10 000 рублей в «Золотое яблоко» и букет цветов.

