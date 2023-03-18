«Вины поваров нет»: треску с червяком подали гостю ресторана — что говорят в заведении

В ресторане Lambic на улице Тимирязева в Новосибирске гостю подали блюдо с червяком. Как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчика, неожиданную находку обнаружили в треске, которую сибиряк заказал на бизнес-ланч. Новосибирец решил съесть в заведении салат, суп и горячее, состоящее из рыбы и чечевицы.
— Позвали официанта, сразу же пришел шеф-повар, начал извиняться. Далее подошла менеджер, предложила ужин в качестве извинения и не оплачивать данный счет. Мы отказались от предложения, она взяла наш номер телефона для дальнейшей связи, — указано в сообщении. — Чуть позже нам позвонили и курьером отправили сертификат на
НГС связался с рестораном Brasserie Lambic с целью узнать подробности ситуации. Как сообщила менеджер заведения Анастасия, инцидент произошел 17 марта. Специалист прокомментировала происшествие.
— Такое случается с рыбой, выращенной в дикой природе. Мы извинились перед гостями, так как ситуация из ряда вон выходящая, счет они не оплачивали, — сообщила Анастасия. — Также прислали комплимент в виде сертификата и букета цветов.
По словам менеджера заведения, после инцидента из ресторана вывезли партию рыбы, в которой нашли червяка. С сотрудниками и поставщиками провели беседу.
— Была проведена беседа с сотрудниками, но вины поваров в данном случае нет, — подчеркнула Анастасия. — Данное блюдо было только в меню бизнес-ланча и сейчас выведено из меню.
В середине марта жительница Новосибирска раскритиковала ресторан «Горячий цех» за лояльное отношение к животным. Посетительницу возмутила владелица собаки, которая кормила ее на диване.