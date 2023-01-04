СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 70.34
eur 75.66
СрочноПотепление до -1 градуса
Все новости
Все новости
Обзор

Красное вино и темный шоколад: как похудели Ольга Бузова и певица Адель — 5 модных диет от звезд

Мы спросили у врачей, эффективны ли такие приемы (может, ну его и остаться полненькими?)

1 755

Какая звездная диета вам понравилась больше всего?

Поделиться

У женщин есть совершенно уникальная способность: постоянно худеть и при этом постоянно что-то жевать. Одно без другого будто бы невозможно. Слово диета действует на вечно худеющих магическим образом, а если диету еще и практикует какая-нибудь знаменитость — комбо, заверните две, как говорится. В попытках добиться идеальных форм люди добровольно принуждают себя сутками есть одни кабачки или пьют напитки исключительно желтого цвета, грызут выверенные по граммам орехи или толкут активированный уголь в ступе. Мы решили изучить самые популярные диеты среди представителей звездного сообщества — рассказываем про самые знаменитые.

Кефирная диета Ларисы Долиной

Проста в использовании и не содержит дорогих ингредиентов. В некоторых схемах к употреблению разрешен только кефир, в более щадящих вариантах допустимо сочетание с фруктами, овощами и крупами, мясом или рыбой. Похудение происходит за счет уменьшения общего суточного калоража. В мире шоу-бизнеса впервые заговорили о кефирной диете, когда Лариса Долина продемонстрировала свои успехи в похудении, после этого ее кефирная диета осталась у всех в памяти. Режим питания длится 7 дней, за которые можно потерять 4 кг.

Певица действительно отлично выглядит

Певица действительно отлично выглядит

Поделиться

Первый день: 0,5 кг печеного картофеля или картофеля в мундире, 0,5 л кефира.

Второй день: 0,5 кг сыра, 0,5 л кефира.

Третий день: 0,5 кг фруктов (кроме бананов и винограда) и 0,5 л кефира.

Четвертый день: 300–500 г курицы отварной без кожи, 0,5 л кефира.

Пятый день: 0,5 кг моркови или 150 г кураги, чернослива или изюма, 0,5 л кефира.

Шестой день: 1,5 л негазированной минеральной воды.

Седьмой день: 0,5 кг фруктов, 0,5 л кефира.

По мнению диетолога Лидии Ионовой, кефирная диета хороша лишь для разгрузочного дня.

— При жестких ограничениях в еде вы будете чувствовать себя очень плохо, на третий день у вас может развиться так называемая «диетическая депрессия», и, по сути, она является самой обычной депрессией со сниженным уровнем гормонов, — предупреждает Лидия Ионова. — Дело в том, что дефицит еды приводит к сниженному настроению, а сниженное настроение, как правило, заедается, а любое заедание вызывает чувство вины, — говорит диетолог.

Диета Ольги Бузовой

Не секрет, что популярная телеведущая стройна и подтянута. Отличная форма — результат долгого и упорного труда. При росте 178 см вес Ольги Бузовой — 54 кг, это значительно ниже положенной врачами нормы. В разных интервью теледива неоднократно сообщала, что у нее есть склонность к полноте, и в свое время она перепробовала множество диет. Методом проб и ошибок Бузова смогла вывести идеальную формулу питания, однако выдержать такую диету сможет далеко не каждый.

Вес Ольги Бузовой 54 кг при росте 178 см

Вес Ольги Бузовой 54 кг при росте 178 см

Поделиться

Так в чём же секрет Бузовой? Самая главная особенность диеты и режима дня Ольги Бузовой — не есть после 6 вечера вне зависимости от того, во сколько она ложится спать. В рационе ведущей преобладают фрукты и овощи, обезжиренные кисломолочные продукты, каши, постное мясо и нежирные сорта рыбы. Иногда Ольга Бузова отказывается от ужина совсем и отправляется в спортзал. Утром натощак Ольга Бузова выпивает стакан воды с добавлением 1 чайной ложки меда, а затем съедает 100 г обезжиренного творога или небольшую порцию каши. На обед — овощной салат, на полдник 100 г отварного мяса. Ужин вычеркиваем, а перед сном можно побаловать себя яблоком или стаканом кефира. Сладкое и мучное отсутствует в рационе певицы, но разрешено небольшое количество горького шоколада. Кроме того, Бузова уверена, что огромный процент положительного результата кроется в настрое — при зацикленности на проблеме вкупе с самобичеванием, по ее мнению, ничего не выйдет.

— В чем однозначно права Ольга, это в том, что самобичевание не приносит долгосрочных результатов в снижении веса. Чувство вины идет рука об руку с расстройством пищевого поведения. Важна мягкая адаптация. Рацион Ольги построен на мифах о правильном питании. Я бы не назвала его сбалансированным, в нем недостаточно полезных жиров, включая источники омега-3. Как и многие звезды, она придерживается интервального голодания, иногда и вовсе пропуская приемы пищи. Эта тактика показана далеко не всем, такое похудение наносит вред здоровью, — говорит нутрициолог Валерия Гладышева.

Жесткие правила питания Полины Гагариной

Певицу Полину Гагарину поклонники знают и любят в разном весе: будь то пышнотелая милая шатенка или худосочная блондинка. Известно, что Гагарина похудела аж на 40 кг — однажды в интервью Андрею Малахову она призналась, что ее диета не была сложной (как знать).

Такой режим питания не каждому по плечу

Такой режим питания не каждому по плечу

Поделиться

Худела Гагарина по следующей системе: три дня питаемся курицей, следующие три дня — овощами. И так по очереди. Важно исключить из рациона мучное, ежедневно выпивать полтора литра воды, после 18:00 закрывать на замок холодильник и рот. С таким режимом питания певица довела свое тело до идеала за полгода, сопровождая меню спортом и активным образом жизни. В своем Instagram Полина Гагарина демонстрирует фотографии с отдыха в купальнике — выглядит она и правда потрясающе.

— Здоровое похудение — это максимум на 5 килограммов в месяц в зависимости от изначального веса. Это единственный путь похудеть без вреда для здоровья. Жесткие диеты приводят к большим дефицитам по витаминам и минералам. Все токсины, которые долго хранились в жировой ткани, попадают в кровь. Печень испытывает огромную нагрузку. Такое похудение никак не решает причин набора веса, ведь лишний вес — это уже следствие. После жестких диет всегда идет срыв, чувство вины, и легко набрать еще больше лишних килограммов, — объясняет нутрициолог Валерия Гладышева.

Что там в Голливуде? Сиртфуд-диета

Известная исполнительница хитов Skyfall, Hello и Rolling in the deep — британская певица Адель — тоже очень сильно похудела. Если быть точными — со 113 кг до 68: от Адель осталась практически половина. Известно, что к выдающимся результатам в похудении Адель привела смена питания — сначала это был отказ от сахара, а потом певица познакомилась с модной сиртфуд-диетой. Это программа питания, которая делает упор на продукты, активирующие в организме производство сиртуинов — белков, которые вырабатываются только самим организмом и участвуют в жизненно важных обменных процессах. Сиртуины еще называют белками долголетия, они регулируют процессы старения, ускоряют обмен веществ, сжигают жиры и подавляют аппетит. На такой диете не придется голодать, можно даже пить красное вино и есть темный шоколад, и она позитивно влияет на состояние нервной системы. Помимо диеты, Адель активно занимается спортом, отдавая предпочтение кардио.

Адель похудела больше чем на 40 кг

Адель похудела больше чем на 40 кг

Поделиться

Детское питание Риз Уизерспун

Необычным способом худеет актриса Риз Уизерспун (та самая блондинка в законе). Суть ее методики заключается в том, что периодически Уизерспун ест только детское питание. Риз уверена, что в детском питании больше витаминов и минералов, плюс пюреобразная консистенция легче усваивается организмом.

Врач-эндокринолог Екатерина Брызгалова говорит, что не видит преимуществ в такой методике. Она объясняет, что клетчатка в измельченном виде теряет эффект.

— Любое питание, которое мы хотим превратить в диету, должно быть редуцированным и уменьшенным по калориям. Если мы поставим на одну чашу весов детское пюреобразное питание, в которое входят и мясо, и овощи, а на другую — то же самое, но в твердом виде, разницу по калориям мы не ощутим. Для того чтобы похудеть, необходимо снижать количество калорий, не выходя за норму, а не менять консистенцию пищи, — говорит врач.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

По теме

СтройностьЭффективное похудениеДиеты звездКак худеют знаменитости
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter