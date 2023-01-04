Красное вино и темный шоколад: как похудели Ольга Бузова и певица Адель — 5 модных диет от звезд

У женщин есть совершенно уникальная способность: постоянно худеть и при этом постоянно что-то жевать. Одно без другого будто бы невозможно. Слово диета действует на вечно худеющих магическим образом, а если диету еще и практикует какая-нибудь знаменитость — комбо, заверните две, как говорится. В попытках добиться идеальных форм люди добровольно принуждают себя сутками есть одни кабачки или пьют напитки исключительно желтого цвета, грызут выверенные по граммам орехи или толкут активированный уголь в ступе. Мы решили изучить самые популярные диеты среди представителей звездного сообщества — рассказываем про самые знаменитые.
Кефирная диета Ларисы Долиной
Проста в использовании и не содержит дорогих ингредиентов. В некоторых схемах к употреблению разрешен только кефир, в более щадящих вариантах допустимо сочетание с фруктами, овощами и крупами, мясом или рыбой. Похудение происходит за счет уменьшения общего суточного калоража. В мире шоу-бизнеса впервые заговорили о кефирной диете, когда Лариса Долина продемонстрировала свои успехи в похудении, после этого ее кефирная диета осталась у всех в памяти. Режим питания длится 7 дней, за которые можно потерять 4 кг.
Первый день: 0,5 кг печеного картофеля или картофеля в мундире, 0,5 л кефира.
Второй день: 0,5 кг сыра, 0,5 л кефира.
Третий день: 0,5 кг фруктов (кроме бананов и винограда) и 0,5 л кефира.
Четвертый день: 300–500 г курицы отварной без кожи, 0,5 л кефира.
Пятый день: 0,5 кг моркови или 150 г кураги, чернослива или изюма, 0,5 л кефира.
Шестой день: 1,5 л негазированной минеральной воды.
Седьмой день: 0,5 кг фруктов, 0,5 л кефира.
По мнению диетолога Лидии Ионовой, кефирная диета хороша лишь для разгрузочного дня.
— При жестких ограничениях в еде вы будете чувствовать себя очень плохо, на третий день у вас может развиться так называемая «диетическая депрессия», и, по сути, она является самой обычной депрессией со сниженным уровнем гормонов, — предупреждает Лидия Ионова. — Дело в том, что дефицит еды приводит к сниженному настроению, а сниженное настроение, как правило, заедается, а любое заедание вызывает чувство вины, — говорит диетолог.
Диета Ольги Бузовой
Не секрет, что популярная телеведущая стройна и подтянута. Отличная форма — результат долгого и упорного труда. При росте 178 см вес Ольги Бузовой — 54 кг, это значительно ниже положенной врачами нормы. В разных интервью теледива неоднократно сообщала, что у нее есть склонность к полноте, и в свое время она перепробовала множество диет. Методом проб и ошибок Бузова смогла вывести идеальную формулу питания, однако выдержать такую диету сможет далеко не каждый.
Так в чём же секрет Бузовой? Самая главная особенность диеты и режима дня Ольги Бузовой — не есть после 6 вечера вне зависимости от того, во сколько она ложится спать. В рационе ведущей преобладают фрукты и овощи, обезжиренные кисломолочные продукты, каши, постное мясо и нежирные сорта рыбы. Иногда Ольга Бузова отказывается от ужина совсем и отправляется в спортзал. Утром натощак Ольга Бузова выпивает стакан воды с добавлением 1 чайной ложки меда, а затем съедает 100 г обезжиренного творога или небольшую порцию каши. На обед — овощной салат, на полдник 100 г отварного мяса. Ужин вычеркиваем, а перед сном можно побаловать себя яблоком или стаканом кефира. Сладкое и мучное отсутствует в рационе певицы, но разрешено небольшое количество горького шоколада. Кроме того, Бузова уверена, что огромный процент положительного результата кроется в настрое — при зацикленности на проблеме вкупе с самобичеванием, по ее мнению, ничего не выйдет.
— В чем однозначно права Ольга, это в том, что самобичевание не приносит долгосрочных результатов в снижении веса. Чувство вины идет рука об руку с расстройством пищевого поведения. Важна мягкая адаптация. Рацион Ольги построен на мифах о правильном питании. Я бы не назвала его сбалансированным, в нем недостаточно полезных жиров, включая источники омега-3. Как и многие звезды, она придерживается интервального голодания, иногда и вовсе пропуская приемы пищи. Эта тактика показана далеко не всем, такое похудение наносит вред здоровью, — говорит нутрициолог Валерия Гладышева.
Жесткие правила питания Полины Гагариной
Певицу Полину Гагарину поклонники знают и любят в разном весе: будь то пышнотелая милая шатенка или худосочная блондинка. Известно, что Гагарина похудела аж на 40 кг — однажды в интервью Андрею Малахову она призналась, что ее диета не была сложной (как знать).
Худела Гагарина по следующей системе: три дня питаемся курицей, следующие три дня — овощами. И так по очереди. Важно исключить из рациона мучное, ежедневно выпивать полтора литра воды, после 18:00 закрывать на замок холодильник и рот. С таким режимом питания певица довела свое тело до идеала за полгода, сопровождая меню спортом и активным образом жизни. В своем Instagram Полина Гагарина демонстрирует фотографии с отдыха в купальнике — выглядит она и правда потрясающе.
— Здоровое похудение — это максимум на 5 килограммов в месяц в зависимости от изначального веса. Это единственный путь похудеть без вреда для здоровья. Жесткие диеты приводят к большим дефицитам по витаминам и минералам. Все токсины, которые долго хранились в жировой ткани, попадают в кровь. Печень испытывает огромную нагрузку. Такое похудение никак не решает причин набора веса, ведь лишний вес — это уже следствие. После жестких диет всегда идет срыв, чувство вины, и легко набрать еще больше лишних килограммов, — объясняет нутрициолог Валерия Гладышева.
Что там в Голливуде? Сиртфуд-диета
Известная исполнительница хитов Skyfall, Hello и Rolling in the deep — британская певица Адель — тоже очень сильно похудела. Если быть точными — со 113 кг до 68: от Адель осталась практически половина. Известно, что к выдающимся результатам в похудении Адель привела смена питания — сначала это был отказ от сахара, а потом певица познакомилась с модной сиртфуд-диетой. Это программа питания, которая делает упор на продукты, активирующие в организме производство сиртуинов — белков, которые вырабатываются только самим организмом и участвуют в жизненно важных обменных процессах. Сиртуины еще называют белками долголетия, они регулируют процессы старения, ускоряют обмен веществ, сжигают жиры и подавляют аппетит. На такой диете не придется голодать, можно даже пить красное вино и есть темный шоколад, и она позитивно влияет на состояние нервной системы. Помимо диеты, Адель активно занимается спортом, отдавая предпочтение кардио.
Детское питание Риз Уизерспун
Необычным способом худеет актриса Риз Уизерспун (та самая блондинка в законе). Суть ее методики заключается в том, что периодически Уизерспун ест только детское питание. Риз уверена, что в детском питании больше витаминов и минералов, плюс пюреобразная консистенция легче усваивается организмом.
Врач-эндокринолог Екатерина Брызгалова говорит, что не видит преимуществ в такой методике. Она объясняет, что клетчатка в измельченном виде теряет эффект.
— Любое питание, которое мы хотим превратить в диету, должно быть редуцированным и уменьшенным по калориям. Если мы поставим на одну чашу весов детское пюреобразное питание, в которое входят и мясо, и овощи, а на другую — то же самое, но в твердом виде, разницу по калориям мы не ощутим. Для того чтобы похудеть, необходимо снижать количество калорий, не выходя за норму, а не менять консистенцию пищи, — говорит врач.
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