Красное вино и темный шоколад: как похудели Ольга Бузова и певица Адель — 5 модных диет от звезд

Что там в Голливуде? Сиртфуд-диета

Известная исполнительница хитов Skyfall, Hello и Rolling in the deep — британская певица Адель — тоже очень сильно похудела. Если быть точными — со 113 кг до 68: от Адель осталась практически половина. Известно, что к выдающимся результатам в похудении Адель привела смена питания — сначала это был отказ от сахара, а потом певица познакомилась с модной сиртфуд-диетой. Это программа питания, которая делает упор на продукты, активирующие в организме производство сиртуинов — белков, которые вырабатываются только самим организмом и участвуют в жизненно важных обменных процессах. Сиртуины еще называют белками долголетия, они регулируют процессы старения, ускоряют обмен веществ, сжигают жиры и подавляют аппетит. На такой диете не придется голодать, можно даже пить красное вино и есть темный шоколад, и она позитивно влияет на состояние нервной системы. Помимо диеты, Адель активно занимается спортом, отдавая предпочтение кардио.