Красное вино и темный шоколад: как похудели Ольга Бузова и певица Адель — 5 модных диет от звезд

— В чем однозначно права Ольга, это в том, что самобичевание не приносит долгосрочных результатов в снижении веса. Чувство вины идет рука об руку с расстройством пищевого поведения. Важна мягкая адаптация. Рацион Ольги построен на мифах о правильном питании. Я бы не назвала его сбалансированным, в нем недостаточно полезных жиров, включая источники омега-3. Как и многие звезды, она придерживается интервального голодания, иногда и вовсе пропуская приемы пищи. Эта тактика показана далеко не всем, такое похудение наносит вред здоровью, — говорит нутрициолог Валерия Гладышева.



Жесткие правила питания Полины Гагариной

Певицу Полину Гагарину поклонники знают и любят в разном весе: будь то пышнотелая милая шатенка или худосочная блондинка. Известно, что Гагарина похудела аж на 40 кг — однажды в интервью Андрею Малахову она призналась, что ее диета не была сложной (как знать).