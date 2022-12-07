Мать 10 детей из Новосибирска похудела на 54 кг. И еще 2 истории невероятного преображения — фото до и после

Я однозначно достигла такого результата, которого хотела на тот момент. Сейчас, конечно, я понимаю, что можно тут доработать, там доработать, но это только корректировка фигуры спортом. Потому что с питанием я на короткой ноге, так сказать, с ним всё отлично. После того как я похудела до 59,5 килограмма, я поняла, что не готова набирать вес снова и мне нужен осознанный подход, и я пошла учиться на нутрициолога, чтобы понимать с научной точки зрения, что и как нужно делать, чтобы быть стройной и здоровой.

