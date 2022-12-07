Мать 10 детей из Новосибирска похудела на 54 кг. И еще 2 истории невероятного преображения — фото до и после

В жизни абсолютно любой женщины может наступить момент, когда она, глядя в зеркало, задумается, куда делась та веселая стройная девчонка с неуемной жаждой жизни? В отражении она видит уставшую женщину с потускневшим взглядом в растянутой бесформенной футболке, скрывающей с десяток (а то и больше) лишних кило. И вот тогда происходит осознание и переосмысление: я не хочу быть такой. И начинается бой. Прочтите истории трех целеустремленных сибирячек, которые сумели взять себя в руки, похудели, похорошели и изменились до неузнаваемости.
Оксана Усова, 43 года, работает в сфере недвижимости
— В себе мне не нравилось многое, но основное — чрезмерный лишний вес. Так получилось, что каждые роды я набирала достаточно приличный вес — от 6 до
Первым делом я пересмотрела питание. Я противник диет, считаю, что ни один человек не сможет всю жизнь сидеть на диете. Это чревато срывами. Нужно иметь возможность жить нормальной жизнью, ходить на дни рождения и кушать тортики, шашлыки себе позволять. Из рациона я убрала именно сахар, но могу себе позволить что-то сладкое в первой половине дня.
Потом я пошла в спортзал. Мои начальные попытки нельзя назвать занятиями спортом: после
У меня получилось достичь почти всего, чего я хотела. Есть небольшие моменты, которые хочется решить еще, но это уже мелочи. Сейчас меня вполне устраивает отражение в зеркале, желания отвернуться и печально вздохнуть не возникает. Окружающие удивляются. В основном люди, конечно, восхищаются, берут пример, задают вопросы. Недавно я получила диплом фитнес-тренера, и в связи с этим событием многие ждут моей профессиональной деятельности в этой сфере.
Екатерина Костяева, 28 лет, блогер-эксперт
— Тема похудения меня волновала всегда, и за последние 10 лет я много раз худела, но потом снова набирала. Максимальный вес, с которого я пришла к своему осознанному похудению, был
Похудение заняло всего 6 месяцев, было сложно, но бросать этот путь не хотелось, потому что я знала свою цель и хотела ее достичь. Тяжелее всего давалось питание, но я себя не истощала, питалась часто и без перееданий. Регулярно занималась спортом — выбрала кикбоксинг, чтобы были кардиотренировки.
Я однозначно достигла такого результата, которого хотела на тот момент. Сейчас, конечно, я понимаю, что можно тут доработать, там доработать, но это только корректировка фигуры спортом. Потому что с питанием я на короткой ноге, так сказать, с ним всё отлично. После того как я похудела до 59,5 килограмма, я поняла, что не готова набирать вес снова и мне нужен осознанный подход, и я пошла учиться на нутрициолога, чтобы понимать с научной точки зрения, что и как нужно делать, чтобы быть стройной и здоровой.
Сейчас я уже 1,5 года нахожусь в одном весе 62 килограмма, ем всё, ни в чем себе не отказываю и не набираю вес. Сейчас моя работа заключается в том, что я помогаю девушкам так же худеть без голодания и потом не возвращать себе лишний вес. Я проводник в мир стройного и здорового тела.
Благодаря этому преображению я нашла себя, я занимаюсь делом, которое мне интересно и приносит удовольствие. Благодаря похудению я освободила свою голову от проблемы лишнего веса и дала место другим мыслям, которые приносят мне радость и удовольствие. Очень важно закрывать цели, которые вас беспокоят.
Я регулярно получаю комплименты от знакомых и не только, как я похорошела в стройном и спортивном теле, какая я молодец, что декрет и замужества не превратили меня в бабу Бабариху, а я стала выглядеть еще лучше, чем была вчера. Я сама вижу, как моей семье приятно, что я в красивом теле. Я мама дочки, я хочу быть примером самой лучшей женщины для нее.
Виктория Полежаева, 23 года,
нутрициолог, специалист по питанию
— Примерно с 5-го класса я стала поправляться, но не понимала этого в силу возраста. В старших классах стало некомфортно, был не только лишний вес, но и постоянные прыщи на лице. Культуры питания и понимания тогда у меня не было, ела всё подряд без разбора, в семье так было заведено. Я очень любила читать модные журналы, смотреть передачу «Топ-модель», там такие стройные и красивые девушки, и в итоге загорелась пойти учиться в модельную школу. Лишний вес явно мешал — я посмотрела на себя другими глазами и поняла, что хочу носить одежду, которая нравится мне, а не которая скрывает ноги и живот.
Я начала пробовать худеть: исключала сахар, были разные диеты, даже сидела на воде, считала калории. Через время я начала переедать, срываться на сладкое и мучное от постоянных ограничений. Вместе с питанием начала подключать физическую активность, пошла в тренажерный зал. Я похудела, но начались проблемы со здоровьем, потому что худела я совершенно неправильно: скинула больше 10 килограмм за пару месяцев, а потом решила, что нужно еще. Так, с 60 килограмм при росте 161 сантиметр я стала 46 килограмм (мой минимальный вес). Всё прекрасно, в модельное взяли, цели достигла, но ценой проблем со здоровьем, женским циклом и многим другим.
История преображения оказалась довольно длинной. Благодаря ей я пошла в нутрициологию и стала профессионалом в этой области, изменила себя. Уже на протяжении 3 лет я помогаю другим людям обрести баланс, похудеть без вреда для здоровья, убрать дефицитные состояния, просыпаться с энергией и желанием побеждать. Сейчас я точно могу сказать, что все диеты, системы питания, «похудительные марафоны на 14 дней» — это временно. Обязательно должно быть понимание, как работает организм, что подходит именно вам, нужно прислушиваться к сигналам тела, работать над пищевым поведением — всё это приводит к долгосрочному результату. Менять себя, образ жизни, привычки лучше всего постепенно, чтобы было в удовольствие.
Это действительно колоссальные внутренние изменения: я стала уверенной в себе, раскрепощенной, смотрю в зеркало и думаю: «Ну что за красотка!», хотя раньше я вечно искала в себе недостатки. Это больше история не про похудение даже, а про принятие себя, про проработки. Мне стало намного легче общаться с людьми, я с легкостью высказываю свое мнение. Еще из приятностей — комплименты от окружающих. Здоровая женщина — счастливая женщина, которая излучает невероятную энергию и любовь.
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