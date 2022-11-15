«Пока не похудею, в интернет не зайду». Откровенный рассказ молодой мамы: она быстро скинула 37 кг, но потом долго лечилась

Три года назад Анастасия Перхач весила 95 килограммов при росте 156 сантиметров. Жительнице Челябинска тогда было 25 лет, и у нее только родился второй ребенок. Лишний вес, конечно, осложнял жизнь молодой маме, но идея похудеть во что бы то ни стало пришла после того, как ее захейтили в соцсетях. Буквально за несколько месяцев женщина скинула 37 килограммов без всяких операций и чудодейственных коктейлей. Но радость от достигнутого результата была недолгой — эйфорию быстро сменили приступы переедания, депрессии и эпизоды очищения организма. Уже второй год Анастасия лечит развившееся на фоне диет и изматывающих тренировок расстройство пищевого поведения и согласилась поделиться с 74.RU своей историей взлетов и падений.
«Посмотри на свой живот — ты хочешь вырасти и не встретить мужа?»
— Я никогда не была худенькой. В детстве дома всегда в избытке были печенье, конфетки, мама вечно на работе, поэтому мы с братом питались как хотели. При этом я не столкнулась с буллингом в школе, меня никогда не оскорбляли, у меня было много друзей, но дома мне частенько говорили: «Настя, тебе не надо есть торт. Посмотри на свой живот — ты хочешь вырасти и не встретить мужа?»
Мужа я встретила, и вообще до второй беременности всё в моей жизни было нормально. Я весила 72 килограмма, у меня не было проблем с циклом, гормонами и вообще со здоровьем. Во время беременности набрала 10 килограммов, и, считаю, это нормально. Но когда однажды я пришла в женскую консультацию, врач с ошарашенными глазами посмотрела на меня и говорит: «Ты набрала два килограмма, так нельзя! Ты губишь своего ребенка, ты должна сесть на диету». Я вернулась домой, решила, что не буду есть то и это, но диета — это бомба замедленного действия, когда организм чувствует голод, он начинает его накапливать, и он всё равно когда-то вылезет, и не просто вылезет — он бомбанет.
После двух недель голодовки я пришла на прием и говорю: «Я не могу остановиться, я поголодала, теперь мой организм постоянно требует еды, он боится, что я его опять посажу на диету». Это было перед Новым годом. Врач сказала: «Если ты не можешь закрыть свой рот, я тебя кладу в больницу, чтобы в Новый год ты не обожралась как свинья». Прямо такими словами. Я в слезах убежала из кабинета.
Вся моя беременность была в таком напряжении. Плюс муж потерял работу, его сократили, и уровень тревожности еще больше вырос — вместо того, чтобы наслаждаться материнством, мы постоянно думали, где бы нам взять денег, чтобы закрыть свои базовые потребности: заплатить за квартиру, опять же, купить еду.
А после родов началась настоящая послеродовая депрессия. Сначала у нас случилась трагедия в семье, я потеряла близкого человека, это был мой дядя. Потом у сына обнаружились разные диагнозы. И вот ты приходишь после всех этих обследований из больницы, включаешь телевизор, а там твердят, что похудение спасет твою жизнь. Диетическая культура что нам транслирует? Если в твоей жизни всё идет наперекосяк, виной всему твои лишние килограммы. Хочешь что-то изменить в своей жизни — надо похудеть, нужно заняться ЗОЖ, пересмотреть питание, считать калории. Если ты не вписываешься в параметры 90–60–90, ты не имеешь права быть счастливым, с тобой что-то не так.
Когда на весах было уже 95 килограммов, я решила, что нужно худеть, и начала с похода к врачу. Зашла в кабинет, меня сканировали взглядом и сразу выдали: «Все твои проблемы из-за лишнего веса — вот ты похудей и приходи». Но я ведь пришла, чтобы сдать анализы, чтобы понимать, из-за чего у меня лишний вес! Никакой помощи я так и не получила.
«Удалила все соцсети и начала худеть»
В какой-то момент я решила вести блог в инстаграме (деятельность социальной сети запрещена в РФ. — Прим. ред.) — рассказывать про мамские будни, это же так модно. Я показывала там себя, свою семью, выставляла снимки, и однажды моя фотография залетела в какой-то топ. Я не знаю, что это был за паблик, но там сидела вся эта масса, которая ненавидит толстых людей. И по мне там так прошлись! Это был настоящий буллинг. Там было около тысячи комментариев. Это был взрыв эмоций! Я разревелась и пообещала себе: пока не похудею, в интернет не зайду.
И тут как раз был еще один момент. Когда я приезжала к маме, я иногда просила у нее что-то из одежды надеть, и тут мне нужна была кофточка. У меня всегда образ мамы был образом полной женщины, а тут меряю ее кофточку, и она мне маленькая. Это была окончательная точка, когда я решила сесть на диету.
Я убрала все соцсети, удалила инстаграм и начала худеть. Это был конец октября. Я не знала, что нужно есть, поэтому начала читать. Прочитала, что кусочничество — это плохо, что нужно есть маленькими порциями в течение дня. Я просто взяла листочек, нарисовала часы, просыпаюсь в 8 утра — ем, потом в 11 часов, и так каждые три часа — не по позыву своего организма, а по часам. Когда были порывы голода, я его приглушала, как раньше говорили: «Хочешь есть — попей водички». Это были небольшие порции, но обычная еда, которую я ела всегда. Старалась не есть после 20:00. Если чувствовала голод, съедала йогурт или фрукт и ходила гулять.
Что касается физических нагрузок, то это были домашние тренировки, я крутила хулахуп и в свою дневную норму встраивала 10 тысяч шагов. И да, это действительно мне помогло. Результат появился очень быстро, потому что люди с большим весом очень быстро его теряют. Мой первый результат — за месяц я скинула 10 килограммов, визуально это было очень заметно, потому что в первую очередь уходят отеки и жир.
Когда я увидела эту цифру на весах и когда потом приехала к родственникам — и они все удивились, это воодушевило. Но потом мне показалось, что мне этого мало. Я решила отказаться от сладкого, убрала мучное, жареное (а я вообще сладкоежка, очень люблю кулинарить, печь всякие кексики, тортики). Это я сейчас понимаю, что я их просто заменила — допустим, я не ела конфеты и шоколадки, но я ела йогурты с наполнителями, творожки, а они же тоже очень сладкие, в них много сахара. По калориям конфета и йогурт — одно и то же, но ты воспринимаешь, что конфета — плохо, а йогурт — хорошо. Вот это разделение на плохую и хорошую еду как раз и приводит к расстройству пищевого поведения.
Убрала сладкое и к январю в общей сложности я похудела на 30 килограммов.
«Прямо почувствовала себя героиней»
Результат, полученный буквально за пару-тройку месяцев, окрылил. Я решила, что пора возвращаться в соцсети, и выставила свою первую фотографию в инстаграме (деятельность социальной сети запрещена в РФ. — Прим. ред.), подписала что-то мотивационное типа «Жизнь в наших руках». И мне столько посыпалось сообщений: «Вау!», «Как?» Я прямо почувствовала себя героиней, подумала, что я, наверное, тоже могу помогать людям в похудении, могу им давать советы: с чего я начинала, что делала, что мне помогло, ведь раз я смогла, и другие смогут.
Решила сделать марафон. Я не брала за это деньги, но собрала людей, всё им дала, была с ними, помогала советами.
Но после Нового года мой вес встал и два месяца не двигался, поэтому в марте я купила абонемент в зал, чтобы раскачать вес. Я весила 65 килограммов, но когда ты в процессе похудения, у тебя нет предела: до какого бы веса ты ни доходил, тебе всегда будет мало. Ты встаешь перед зеркалом, но всё равно не нравишься себе. В тебе просыпается внутренний критик, ты взращиваешь его вот этим похудением, и он говорит: «Ты недостаточно похудела, тебе надо перестать есть». И ты подчиняешься ему. Ты можешь съесть конфетку, но ты должна пойти в зал и отработать ее, потому что ты не должна допустить набора веса.
«Ребята, я не могу! Я хочу есть!»
Если до этого можно было более-менее выживать, то когда я пришла в зал, начался ад. Это был мой первый поход в зал, потому что я всегда стеснялась — там все такие фитоняшки, а я такая приду со своими 95 килограммами. Мне посоветовали индивидуального тренера, и он убедил меня, что мое питание неправильное, шесть раз в день — это очень много, надо три. И я села на трехразовое питание. Более того, он убедил меня, что один раз в день заниматься недостаточно, я ходила в зал утром, после того как уводила детей в школу и садик, и вечером. Не знаю, зачем я согласилась, у меня на тот момент еще всё было нормально, не было проявлений расстройства пищевого поведения (РПП), а тут начались эмоциональные качели, в период голодовки мне просто хотелось лечь и умереть, это был невыносимый голод, но я не могла позволить себе что-то запрещенное съесть.
Мне начали поступать сообщения от участников марафона: «Насть, результат есть, но как удержать теперь этот вес? Мы же наедаем всё обратно». Я не знала, как быть, не могла им сказать правду: «Ребят, это сложно! У вас будет сносить крышу, как у меня сейчас».
А потом был мой день рождения. Мы собрались с родственниками — застолье, шашлыки. Я ушла за дом, вышла в инстаграм и говорю: «Ребята, я не могу! Хочу есть! Переживаю, что сейчас сорвусь». И это была чистая правда! Я первый раз призналась, что не всё так круто. Но в тот раз я выдержала, ушла гулять.
На следующей тренировке я сказала тренеру, что всё плохо, что мне трехразовое питание не подходит, у меня начинает темнеть в глазах, начинаются головокружения, но он ответил, что это нормально, надо просто перетерпеть. Еще через пару дней утром я потеряла сознание. Муж вызвал скорую, мне измерили сахар, он упал. Врачи начали меня расспрашивать, что произошло. Я рассказала, что села на диету и мне нельзя сахар ни в коем случае, на что они покрутили у виска и сделали мне уколы. Я поняла, что на грани. Мой вес в тот момент был 58 килограммов.
«Начала распечатывать коробки и в себя вкидывать»
В следующие выходные мы праздновали с друзьями, и когда я приехала домой, всё, что мне надарили — конфетки, сладости, — я всё это начала распечатывать и в себя вкидывать. Ем и не могу остановиться. А потом иду в туалет и начинаю вызывать рвоту.
У меня такое состояние было впервые. Не было сожаления, был только один вопрос: «Зачем я наелась? Зачем я эту сладость в себя впустила?» Всё это видел муж, он сказал: «Ты понимаешь, что это ненормально?». А я не могу с собой ничего сделать, не могу контролировать. Тогда он пригрозил: «Если я увижу это еще раз, отвезу тебя в больницу».
Дома я этого больше не делала, но приезжала к родителям, покупала разные диуретики, слабительные. Я не вызывала рвоту, я очищалась с помощью слабительных, и это было на протяжении всей недели. На тот момент я думала, что это нормально, не ощущала себя больной. Но потом эти эпизоды начали учащаться, и я поняла, что это отравляет мою жизнь, что мои мысли только о еде. Я перестала встречаться с друзьями в кафешках, потому что понимала, что приеду домой, сорвусь и буду всё в себя толкать, а потом вызывать рвоту или очищаться. Это происходит, когда твой организм находится в жестком дефиците калорий.
«Многие не обращаются в госклиники, потому что это диагноз»
Я до последнего не хотела признавать, что со мной что-то не так, и не могла признаться в этом людям, которые ко мне обращались за помощью, мне было стыдно. Но когда участились эпизоды очищения, поняла, что не могу больше себя контролировать. Я винила себя и впадала в депрессию, были моменты, когда я просто не хотела никуда ходить, не чистила зубы, не умывалась по два-три дня.
Мне помог супруг, он убедил, что необходимо обратиться за помощью. Я начала искать специалистов в нашем городе, но натыкалась лишь на псевдоспециалистов. Дело в том, что психотерапевт по расстройствам пищевого поведения должен транслировать, что еда — это безопасно, ни в коем случае он не должен говорить о похудении и коррекции веса, потому что я — человек, который боится еды, который считает, что она делает меня уродливой, я должна найти человека, который проведет меня в тот мир, где безопасно, который донесет, что еда — это нормально и что мне не обязательно худеть, чтобы повысить свою самооценку, что лишний вес — это не главное. Это нужно доносить людям. А мне все говорили: «Мы сначала избавляемся от РПП, а потом снижаем вес». Три психотерапевта мне так сказали в Челябинске. То есть у меня расстройство возникло из-за того, что я худела, а вы меня снова будете худеть?
Я начала искать паблики и была шокирована огромным числом запросов от людей с РПП из нашей области. Многие ведь не обращаются в государственные клиники, потому что это диагноз, это отметка, плюс в больницах больше практикуется медикаментозное лечение, а не психотерапия. В итоге нашла психотерапевта, у нее есть центр в Москве, но она проводит групповые занятия онлайн. Она сразу сказала: если мы вылечим ваше расстройство, это не значит, что вы похудеете, просто у вас прекратятся эпизоды переедания. Если сейчас ваш вес больше вашего сет-пойнта (оптимального для вас веса), вы похудеете, но если ваш вес меньше, то вы наберете.
«Теперь мне не страшно потолстеть»
В течение года я проходила курс, и на сегодняшний день я в ремиссии. Я перестала очищаться, прекратились приступы переедания, не отрабатываю еду в спортзале, выстроила свою рутину питания, и сейчас мой вес стабилен, мне не страшно потолстеть. Да, я набрала, я сейчас вешу 64 килограмма, но мне в этом весе комфортно.
Когда я начала лечение, заново училась чувствовать вкус еды и слышать сигналы своего организма. В период голодовки мы просто перестаем воспринимать сигналы своего тела, но физический голод мы должны чувствовать и должны его утолить — если мы его подавляем, он потом вылезет и возьмет больше.
Сейчас я питаюсь интуитивно, ем, когда ощущаю голод, и не считаю калории. Наш метаболизм как костер: если он тлеет и ты бросишь большую охапку дров, он погаснет. Поэтому питаться три раза в день большими порциями не надо. А если помаленьку, по дровишку кидать, он будет разгораться. Наш организм устроен так, что голод наступает через 2,5–3 часа, больше наша физиология не выдерживает, и здесь нужно просто ориентироваться на сигналы своего организма. При этом на тарелке должны быть и белки, и жиры, и углеводы, питание должно быть полноценным. И обязательно должна быть еда для радости — это может быть десерт, конфетка или то, что ты любишь, но только после основного приема пищи.
У меня сейчас три полноценных приема пищи в день и три перекуса — не по часам, а по ощущениям. И спорт я теперь выбираю не по энергоэффективности, а то, что мне нравится, недавно, например, записалась на танец живота — это тоже движение. Я отписалась от всех людей и пабликов, которые транслируют идеи похудения, мне с ними больше не по пути. Когда меня накрывают эмоции, я использую техники дыхания и проживаю эти эмоции, вместо того чтобы бежать к холодильнику.
А еще в этом году я поступила в вуз и учусь на клинического психолога, потому что хочу помогать людям, которые столкнулись с РПП. Но главное, сейчас понимаю, что универсальных советов, как похудеть или справиться с расстройством, нет и быть не может — у каждого свой путь, ведь каждый организм индивидуален, но мы часто его недооцениваем.
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