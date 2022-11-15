«Пока не похудею, в интернет не зайду». Откровенный рассказ молодой мамы: она быстро скинула 37 кг, но потом долго лечилась

Когда на весах было уже 95 килограммов, я решила, что нужно худеть, и начала с похода к врачу. Зашла в кабинет, меня сканировали взглядом и сразу выдали: «Все твои проблемы из-за лишнего веса — вот ты похудей и приходи». Но я ведь пришла, чтобы сдать анализы, чтобы понимать, из-за чего у меня лишний вес! Никакой помощи я так и не получила.



«Удалила все соцсети и начала худеть»

В какой-то момент я решила вести блог в инстаграме (деятельность социальной сети запрещена в РФ. — Прим. ред.) — рассказывать про мамские будни, это же так модно. Я показывала там себя, свою семью, выставляла снимки, и однажды моя фотография залетела в какой-то топ. Я не знаю, что это был за паблик, но там сидела вся эта масса, которая ненавидит толстых людей. И по мне там так прошлись! Это был настоящий буллинг. Там было около тысячи комментариев. Это был взрыв эмоций! Я разревелась и пообещала себе: пока не похудею, в интернет не зайду.

