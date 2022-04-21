Ее обожает Лариса Долина: смотрим меню популярной кефирной диеты, на которой легко сбросить до 10 кг

Недавно мы писали о принципах японской диеты, она популярна у россиян за свою эффективность и дешевизну. Кефирная диета тоже не содержит дорогих и редких ингредиентов, а порой и вообще ничего не содержит, кроме самого кисломолочного продукта. Она пользуется популярностью среди звезд, например ее обожает и часто применяет Лариса Долина. Но так ли она полезна и эффективна — разбирались наши коллеги из Wday.ru вместе с врачами.

Кефирная диета для похудения на 10 кг