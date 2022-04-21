Ее обожает Лариса Долина: смотрим меню популярной кефирной диеты, на которой легко сбросить до
10 кг
Так ли она полезна или в ней больше вреда — разбираемся со специалистами
Недавно мы писали о принципах японской диеты, она популярна у россиян за свою эффективность и дешевизну. Кефирная диета тоже не содержит дорогих и редких ингредиентов, а порой и вообще ничего не содержит, кроме самого кисломолочного продукта. Она пользуется популярностью среди звезд, например ее обожает и часто применяет Лариса Долина. Но так ли она полезна и эффективна — разбирались наши коллеги из Wday.ru вместе с врачами.
Кефирная диета для похудения на
10 кг
Кефирных диет очень много. Некоторые из них самодостаточны и исключают употребление других продуктов. Остальные диеты требуют сочетания с фруктами (кроме бананов и винограда), овощами, крупами и так далее. Эти диеты снижают калорийность приема пищи, а организм получает все необходимые микроэлементы и витамины. Приводим пример одной из таких диет, на которой можно сбросить около
Принципы и правила кефирной диеты
Продолжительность диеты — 21 день. На это время нужно исключить все продукты, содержащие сахар, а также мучные и кондитерские изделия. Нельзя есть продукты, которые содержат много крахмала, например, картофель. Мясо и рыба во время диеты должны быть нежирными. Количество жидкости не должно превышать
Кефирная диета в разгрузочный день
При частом потреблении жирной пищи, сладостей, мучных изделий следует иногда помогать организму избавиться от шлаков и холестерина. Если у вас ненормированное и неконтролируемое питание можно попробовать устраивать разгрузочный день на кефире, например, раз в неделю.
Примерное меню на один день
Завтрак: стакан кефира, тост или бисквит.
Перекус: 100 г фруктов, стакан кефира.
Обед: овощной салат, заправленный кефиром, и стакан кефира.
Ужин: стакан кефира и 100 г фруктов (желательно яблок).
Перекус: 100 г сыра, стакан кефира.
Перед сном: стакан кефира.
Можно изменить некоторые ингредиенты меню по своему вкусу, но надо помнить, что суточная норма питания не может превышать 1200 калорий. Перед началом любой диеты нужно проконсультироваться с врачом, комментарии специалистов по кефирной диете вы найдете ниже в этом материале.
Кефирная диета знаменитостей
В мире шоу-бизнеса впервые заговорили о чудотворной диете, когда Лариса Долина продемонстрировала свои успехи в похудении. После этого ее кефирная диета осталась у всех в памяти. Этот режим питания длится 7 дней, за которые можно потерять
Примерное меню на 7 дней
Первый день: 0,5 кг печеного картофеля или картофеля в мундире, 0,5 л кефира.
Второй день: 0,5 кг сыра, 0,5 л кефира.
Третий день: 0,5 кг фруктов (кроме бананов и винограда) и 0,5 л кефира.
Четвертый день: 300–500 г курицы отварной без кожи, 0,5 л кефира.
Пятый день: 0,5 кг моркови или 150 г кураги, чернослива или изюма, 0,5 л кефира.
Шестой день: 1,5 л негазированной минеральной воды.
Седьмой день: 0,5 кг фруктов, 0,5 л кефира.
Какой кефир выбрать
Для диеты используется 1% кефир, который по ценным качествам соответствует 2,5%, но жирности и калорий в нем меньше. В 1% продукте на 100 г — около 40 ккал. Важно смотреть на срок годности, он не должен превышать 14 дней. Если на пакете указан больший срок, это значит, что производитель использовал добавки, которые не дают развиваться микроорганизмам. В таком продукте бактерии спят до тех пор, пока к ним не поступит кислород, то есть при открытии тары. В этом случае теряется часть ценных свойств кисломолочного напитка.
Что думают врачи
По мнению диетолога Лидии Ионовой, кефирная диета хороша лишь для разгрузочного дня.
— Существует огромное количество вариантов кефирной диеты, — объясняет Лидия. — Первый вариант: кефир — единственная еда и напиток в течение дня, другие продукты исключены. Есть и другой: кефир является одним из компонентов в питании, но при этом в рационе есть и другие продукты — овощи, фрукты, белки, — рассказывала эксперт в интервью нашим коллегам.
Диетолог подчеркивает, что за пару дней, питаясь одним только кефиром, вы сможете похудеть. Правда, есть одно но: как только вы вернетесь к обычному режиму питания, килограммы вернутся к вам снова, причем вдвойне. Так вы снова садитесь на один кефир и попадаете в замкнутый круг.
— При жестких ограничениях в еде вы будете чувствовать себя очень плохо, на третий день у вас может развиться так называемая «диетическая депрессия», и по сути она является самой обычной депрессией со сниженным уровнем гормонов, — предупреждает Лидия Ионова. — Дело в том, что дефицит еды приводит к сниженному настроению, а сниженное настроение, как правило, заедается, а любое заедание вызывает чувство вины.
По мнению эксперта, выйти из этого состояния помогут только два пути: правильный — вы перейдете на другой способ похудения без вреда для здоровья, второй — вы заработаете пищевые болезни (например, булимию или анорексию), справиться с которыми без помощи специалистов будет очень сложно.
Лидия Ионова — известный российский врач-диетолог, автор собственной методики похудения. Она окончила несколько медицинских вузов, работала кардиологом в Кардиологическом центре РАМН, диетологом в фитнес-клубах Москвы. В 2002 году основала собственную «Клинику доктора Ионовой». Журнал Forbes назвал Лидию одним из самых востребованных московских диетологов.
Врач диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц также называет кефирную монодиету вредной.
— Среди бесполезных диет можно назвать монодиеты, белковые, низкоуглеводные, цитрусовые, японские (или бессолевые) диеты, а также питание по часам, раздельное питание и сыроедение. Разбираемся, в чем суть. Все эти диеты объединяет то, что они несбалансированные. В итоге сброшенный вес возвращается, и с избытком. А на фоне потери мышечной ткани (при недостатке белка) ситуация еще больше усугубляется. Дело в том, что жировая ткань гораздо быстрее восстанавливается, чем мышечная. Любой спортсмен знает, как тяжело набрать мышечную массу. Так вот, место потерянной мышечной ткани легко занимают жиры при избыточном их поступлении. Так человек толстеет еще больше, чем до применения подобной диеты. При повторной попытке похудеть происходит то же самое, только мышц становится еще меньше, а жировой ткани больше, — заключает она.
Маргарита Куц — врач-диетолог, гастроэнтеролог, стаж — 14 лет. Кандидат медицинских наук.
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