«Лучшим баром Сибири» стало новосибирское заведение без вывески
Ресторанная премия WHERETOEAT назвала самые достойные рестораны региона 2022 года
Новосибирское «секретное» заведение Nobody Knows I suppose названо лучшим баром Сибири 2022 года по версии премии WHERETOEAT. Еще два новосибирских проекта попали в первую десятку в номинации «Лучшие рестораны», но первые три места заняли рестораторы из Красноярска.
Для Nobody Knows I Suppose это далеко не первая награда, в прошлом году заведение попадало в список 50 лучших баров мира путеводителя 50 Best Discovery. Особенность концепции бара в том, что он «секретный». На дверях нет вывески, а сами двери открываются только для тех, кто заранее позвонит и договорится о визите. Расположен бар во дворе за историческим зданием на Красном проспекте, 22 и до того, как здесь появился популярный ресторанный дворик, о заведении действительно знал только относительно узкий круг посетителей.
Кроме Nobody Knows, в список лучших на премии WHERETOEAT попали заведения из Кемерова (Blocknot bar), Иркутска (Humble social bar), Красноярска (Illegal), а также еще один бар из Новосибирска — Hide, который эта премия назвала лучшим баром в прошлом году.
В номинации «Лучший ресторан» достижения новосибирцев оказались скромнее. Все три первых места заняли заведения из Красноярска (0,75 please, «Чешуя» и «Тунгуска»). В первую десятку удалось прорваться только заведениям Pardon my French (пятое место), «Коробок» (седьмое место) и «Жан Хуан Лу» (девятое).
WHERETOEAT (где есть) — это одновременно ресторанный гид и одноименная премия, которой раз в год награждаются лучшие заведения конкретного региона. Впервые была вручена в 2013 году в Санкт-Петербурге. Голосование проводят в два этапа. Сначала выбранный организаторами пул экспертов (500 человек по всей России) предлагает свои кандидатуры в целом ряде номинаций. Получившие большее количество голосов заведения и отдельные специалисты (сомелье, шеф-повара) оценивает жюри конкурса, которое и определяет победителей.
Премия вручается в Сибири во второй раз. В прошлом году новосибирским рестораторам удалось победить в двух номинациях.