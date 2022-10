«Лучшим баром Сибири» стало новосибирское заведение без вывески

Новосибирское «секретное» заведение Nobody Knows I suppose названо лучшим баром Сибири 2022 года по версии премии WHERETOEAT. Еще два новосибирских проекта попали в первую десятку в номинации «Лучшие рестораны», но первые три места заняли рестораторы из Красноярска.



Для Nobody Knows I Suppose это далеко не первая награда, в прошлом году заведение попадало в список 50 лучших баров мира путеводителя 50 Best Discovery. Особенность концепции бара в том, что он «секретный». На дверях нет вывески, а сами двери открываются только для тех, кто заранее позвонит и договорится о визите. Расположен бар во дворе за историческим зданием на Красном проспекте, 22 и до того, как здесь появился популярный ресторанный дворик, о заведении действительно знал только относительно узкий круг посетителей.