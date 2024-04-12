«У него же зарплата 200 тысяч»: челябинка пытается получить алименты с бывшего мужа, который находится на СВО

Осенью прошлого года злостный неплательщик алиментов ушел в зону СВО, и у него появилась первая за долгие годы официальная работа Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Мать бывшего мужа раз в полгода звонит внучке узнать как дела. И вот сказала, что сын ушел на СВО. Мы не поверили, переспросили. Так и есть! Я к судебным приставам: они направили исполнительный лист в Минобороны. У него же зарплата 200 тысяч, — говорит Лиза. — Но вместо половины [от заработной платы] приходят какие-то копейки. Дочь ждет, ведь я тянула ее всю жизнь одна, и она надеется хоть что-то увидеть от родного отца.



Жительница Челябинска Елизавета (имя изменено по просьбе героини материала) 20 лет назад вышла замуж и родила дочь. Но вскоре счастливой семейной жизни пришел конец: едва ребенку исполнилось три года, отец ушел из семьи. По словам бывшей супруги, он сразу же стал злостным алиментщиком: принципиально не устраивался на официальную работу, переписал всё имущество на родственников. К совершеннолетию дочери долг превысил миллион рублей. В декабре прошлого года Елизавета случайно узнала, что бывший муж подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО.



Пока приставам удалось взыскать с военнослужащего только 28 тысяч рублей. Подробности в материале наших коллег из 74.RU.



Не посадили, потому что есть еще трое детей

— Родной отец не общался с ребенком примерно с трехлетнего возраста. Дочь его, естественно, не помнит и не знает. Что интересно: в 18 лет она первое, что сделала, — пошла и поменяла фамилию. Взяла рандомную фамилию из интернета. Я спросила у нее о причине, она ответила, что не хочет носить фамилию человека, которого она вообще не знает, — вспоминает Елизавета. — Но какую-то частичку от своего родного отца, я считаю, она должна получить.



Бывшему мужу Елизаветы недавно исполнилось 43 года. Она рассказала, что добровольно алименты отец девочки никогда не платил и делал всё, чтобы судебные приставы не смогли списать какие-либо деньги с его счетов. Всё имущество переписал на родственников, никогда не получал белую зарплату. Небольшие выплаты бывшая жена получала только после решения суда о признании отца ее ребенка злостным неплательщиком алиментов. Он через суд трижды получил такой статус — в 2013, 2016 и 2017 годах (решения есть в распоряжении редакции).



— Его ни разу не посадили за это, а на мой вопрос в суде: «Почему?», ответили, что у него есть трое несовершеннолетних детей помимо моей дочери, — говорит бывшая супруга алиментщика. — Отправляли его на исправительные работы, и мне копеечки прилетали (в счет алиментов по решению суда высчитывали 5% от заработка занятого на принудительных работах, которые длились в среднем по шесть месяцев. — Прим. ред.). На этом всё. Судебные приставы, к которым я регулярно ходила, просто разводили руками — с него нечего было взять.



Надежда на выплату долга забрезжила осенью прошлого года, когда мать алиментщика рассказала внучке, что сын отправился в зону спецоперации. Кстати, бабушка, в отличие от отца, принимала участие в воспитании ребенка.



— Финансово если бы могла, наверное, помогала бы, но у нее была низкооплачиваемая работа и возможности не было. Но она брала дочку себе, я же одна ее воспитывала, а когда работа, не работа, тяжело. Она в этом плане молодец, — говорит Елизавета. — Когда дочка выросла, они уже реже стали общаться. И вот по телефону она ей сказала, что отец ушел на СВО.



В декабре прошлого года Елизавета сходила к приставам с этой новостью, они адресовали Минобороны все документы о взыскании денег. В распоряжении редакции есть документ, который из УФССП направили в расчетный центр военного ведомства. Сумма долга в нем более 1,3 миллиона рублей. Он должен быть погашен ежемесячным вычетом 50% из заработной платы военнослужащего.

По этому исполнительному листу у участника СВО должны взыскивать алименты Источник: предоставлено Елизаветой











Елизавета показала скриншоты из онлайн-банка. В декабре ей поступали суммы от 300 до 800 рублей с подписью «Алименты», в марте суммы увеличились — несколько раз ей пришло от 1400 до 3500 рублей. Она считает, что это слишком мало.



— У него же зарплата 200 тысяч, — рассуждает мама девочки. — Но вместо половины [от заработной платы] приходят какие-то копейки.



Что о ситуации говорят приставы и юрист

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области напомнили, что участники СВО находятся в особом положении по сравнению с другими должниками — на время их участия в спецоперации исполнительные производства замораживаются. Но алименты — особая категория, и взыскания по ним продолжаются.



По данным УФССП Челябинской области, в регионе порядка 20 тысяч должников по алиментам. Суммарный долг отцов в ведомстве не называют. В 2023 году приставы взыскали более 2,5 миллиарда рублей задолженности по алиментам, за 3 месяца 2024 года — около 562,5 миллиона рублей алиментных платежей.



В случае с должниками в зоне СВО постановление об обращении взыскания на заработную плату отправляют в Минобороны. Так сделали и в случае с бывшим мужем Елизаветы.



— В отношении указанного гражданина постановление об обращении взыскания на доход в размере 50% направлено в ЕРЦ Министерства обороны, удержанные средства перечисляются на счет взыскателя с февраля 2024 года. Общая сумма перечисленных денежных средств — более 28 тысяч рублей, — ответили в региональном управлении ФССП на запрос 74.RU.



Елизавета проверила все перечисления на собственный расчетный счет за указанный период и подтвердила названную приставами сумму в 28 тысяч рублей. Она добавила, что не все перечисления приходили с пометкой «Алименты».

Юрист компании «Филатов и партнеры» Максим Белобров по просьбе 74.RU изучил документы, предоставленные героиней материала. С одной стороны, механизм взыскания алиментов с участников спецоперации вроде бы прост — матери ребенка необходимо предоставить ряд документов в Единый расчетный центр Минобороны. Но есть десятки категорий выплат военнослужащим, на которые нельзя обратить взыскание. Возможно, именно поэтому Елизавете пока пришли только 28 тысяч рублей.

— Для удержания алиментов взыскателю, как правило, матери ребенка, необходимо предоставить в адрес Единого расчетного центра Министерства обороны РФ исполнительный документ и заявление либо обратиться в службу судебных приставов по месту жительства с просьбой возбудить исполнительное производство по удержанию алиментов из денежного довольствия с последующим направлением оригинала постановления в Единый расчетный центр Министерства обороны, — объяснил юрист. — Но запрещено обращать взыскание на денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, или, например, на выплаты, которые сделаны в связи со служебной командировкой или направлением на работу в другую местность.

Также он предположил, что злостный алиментщик и на СВО смог проявить смекалку: например, договорился о получении выплат с командиром части на руки, но это незаконно, подчеркнул Максим Белобров. В числе прочего юрист посоветовал в таких ситуациях обратиться к приставу с заявлением о проверке новых счетов военнослужащего.

Мы отправили официальный запрос в ЕРЦ Минобороны России и опубликуем ответ после получения.

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