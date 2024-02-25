Безумная мать 11 лет держала детей в заложниках: как жил жуткий кукольный дом Дины Азизовой

После этого детям начало казаться, что мать вообще может их убить. Она ходила по дому с топорами и ножами, заточила на станке декоративную саблю.



— Тогда я уже понимала, что у нее что-то перекрывает в голове. И потом у нас был разговор, что я хочу на улицу, в школу, общаться со сверстниками. И она сказала: если ты убежишь, я их повешу, а сама следом повешусь, — делится воспоминаниями Дарина. — Чтобы ты всю жизнь себя винила за то, что ты ушла. Потом дальше я с ней пыталась разговаривать, чтобы ее не разозлить, она мне сказала: вон там в прихожей петля висит, надоело — иди вешайся. Она петлю прибила в прихожей.



Создавая иллюзию идеальной жизни, Азизова завела для дочерей аккаунты в соцсетях, где они выкладывали «счастливые» семейные фотографии. Позже в тех же соцсетях Дина нашла того самого Руслана, в которого была влюблена с раннего юношества, и ставила лайки под его записями от имени дочерей — опять же, чтобы попробовать вернуть возлюбленного. Однако отношений с Русланом у Дины так и не получилось. Вскоре они вновь перестали общаться. На этот раз уже навсегда. Тем временем ее дети стали знакомиться и переписываться в соцсетях с новыми людьми. Так они нашли молодого человека, который проникся их историей и в 2020 году помог организовать побег. Когда Дина вышла на почту, он вызвал им такси, и дети смогли сбежать.

