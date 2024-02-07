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Не просто влюбленные: новосибирский ЗАГС назвал число свадеб, назначенных на День святого Валентина

Рекордным по их количеству стал 2020 год

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Чаще всего свадьбы играют по пятницам

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В Новосибирской области подали больше 100 заявлений на регистрацию брака в День святого Валентина. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС региона.

— На 14 февраля 2024 года (среда) в отделы ЗАГС Новосибирской области подано 114 заявлений на государственную регистрацию заключения брака (по состоянию на 05.02.2024), — говорится в ответе на запрос.

В 2019 году 14 февраля выпало на четверг, тогда в регионе зарегистрировали 48 браков. В 2020 году — 162, так как была пятница. В 2022 году — 15 браков (понедельник), в 2023 году — 73 брака (вторник). 14 февраля 2021 года в регионе не проводили свадьбы, потому что это было воскресенье.

В ЗАГС по Новосибирской области объяснили, что больше всего браков регистрируют в пятницу и субботу. Максимальное количество отделов работает в пятницу.

Ранее ЗАГС региона назвал самые популярные и редкие имена, которые давали детям в январе. Среди них оказались Климент и Марселина.

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ЗАГССвадьбаДень святого ВалентинаНовосибирская область
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