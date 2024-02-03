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Раис и Марселина: необычные имена, которые получили новорожденные дети в Новосибирской области

С начала года в регионе родилось более 2 тысяч детей

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Также известны самые распространенные имена

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В Новосибирской области с начала 2024 года на свет появилось 2164 ребенка. В региональном управлении по делам ЗАГС назвали самые распространенные и редкие имена, которые давали детям в январе.

Так, среди необычных имен среди мальков стали: Влас, Градимир, Евсей, Елисей, Игнат, Климент, Мирослав, Раис, Радмир, Яромир.

Для девочек — Аксинья, Богдана, Веселина, Лада, Лея, Марселина, Маруся, Орлана, Славяна, Яра.

Среди самых популярных имен для мальчиков стали Михаил, Дмитрий, Александр, Роман, Артем, Мирон, Тимофей, Марк, Матвей, Иван. Девочек чаще всего называли — Алиса, Анна, София, Ева, Полина, Варвара, Виктория, Василиса, Арина, Мария.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области в 2023 году 225 несовершеннолетних девушек стали мамами. У двоих из них родились двойни.

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