Любовник мамы отсудил полквартиры: как живет дочь Юлии Началовой после смерти певицы — она превратилась в ее копию

В 2019 году, неожиданно для 12-летней девочки, на нее свалилось тяжелое испытание и пристальное внимание со стороны поклонников скончавшейся мамы. После смерти Юлии Началовой вся страна переживала за Веру, оставшуюся без мамы в самом ранимом возрасте. С этого момента прошло 5 лет — благодаря поддержке родных Вера смогла преодолеть страшное испытание и найти в себе силы жить дальше. А еще превратилась в настоящую копию красавицы-мамы. Редакция Городских порталов решила посмотреть, как сейчас живет повзрослевшая дочь Юлии Началовой — в конце прошлого года девушка отметила свое
Вера родилась в семье певицы и футболиста Евгения Алдонина. Девочка стала для них настоящим подарком, ведь до этого певице ставили диагноз «бесплодие». В 2011 году брак Юлии и Евгения распался. Алдонин повел себя благородно, не обвиняя звезду в предательстве. Лишь после смерти Началовой футболист позволил себе признаться, что стало причиной разрыва.
— Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил и принял, — обмолвился бывший муж артистки в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия 1». Роман Юлии и хоккеиста Фролова продлился 5 лет.
В 2014 году Евгений Алдонин тоже встретил новую любовь, Ольгу. Вера легко поладила с женой отца и стала частым гостем в их доме. Радовалась девочка и тому, что вскоре в семье папы родился сын Артем. В ноябре 2019 года у супругов появилась еще и дочка Анжелика. Сводная сестра души не чает в младших брате и сестре.
В этом же году скоропостижно скончалась ее мама — певица Юлия Началова. После того как Юлии не стало, Вера живет с ее родителями, бабушкой Таисией и дедушкой Виктором. Но отец часто берет девочку с собой в поездки, забирает на каникулы. Например, свое
После смерти Юлии Началовой вскрылось множество проблем: хотя папа и мачеха были готовы принять девочку в семью, все кружки и школа находились возле дома бабушки и дедушки по материнской линии. Виктор Началов пояснил журналистам, что Вера буквально живет со всеми, ведь большую часть времени проводит с ними, но при этом ездит на каникулы и праздники к отцу, который к тому же частенько забирает ее из гимназии.
А вот Евгения Алдонина в тот момент волновало не только эмоциональное состояние дочери, но и ее материальное благополучие: изначально после развода футболист оставил квартиру наследнице, но выяснилось, что Юлия Началова в свое время заняла у своего бывшего возлюбленного Александра Фролова 20 миллионов рублей, а в качестве оплаты долга переписала на него половину недвижимости. Деньги пошли то ли на лечение, то ли на творчество, но, в любом случае, после смерти певицы хоккеист отказался возвращать имущество Вере. Проиграв суд Фролову, родители Началовой выставили квартиру в комплексе «Кутузовская Ривьера» на продажу за 100 миллионов рублей.
Чем занимается дочь Юлии Началовой сейчас?
Вера Алдонина признавалась в личном блоге, что ее часто называют «второй Юлией Началовой», однако ей это не нравится. По словам девушки, она любит петь, но свою жизнь хочет связать с актерской профессией, в которой чувствует себя максимально органично.
Нет сомнений, что у Веры большое будущее и не только в силу ностальгии публики по Юлии. В девушке удивительным образом сочетаются талант, привлекательность и широта души: заработанные с продажи билетов на концерт 150 тысяч рублей наследница Началовой отдала на благотворительность — на лечение
— Я не нахожусь в позиции, когда нужны срочные деньги. Поэтому лучше было сделать добро кому-то еще, — заключила Вера Алдонина.
В 2023 году Вера выступила на концерте в честь Дня знаний в Государственном Кремлевском дворце, а затем попробовала себя в качестве интервьюера в шоу «Много половин». Кроме того, благодаря Ларисе Долиной поклонники узнали, что у Веры появился парень — крестная обмолвилась, что одобряет выбор юной артистки и желает ей счастья.
Чего хотят дети звезд
Так, бывшая участница «Дома-2» и обсуждаемая светская львица Виктория Боня воспитывает
— Приватный остров, яхту в 250 метров, частный самолет, квартиру, бренд одежды, биткоин, сайт Amazon, машину, огромный дом и вертолет, — сказала школьница.
Виктория Боня сама часто становится предметом обсуждений в СМИ и героиней скандальных публикаций. А вы знали, что Вика родилась в Краснокаменске — городе, окруженном колониями. Уже в седьмом классе девочка решила, что во что бы то ни стало выберется из бедной жизни. Мы посмотрели на жизнь Виктории со всех сторон и узнали, где начинала свой тернистый путь к славе скандальная светская львица.
Телеведущая и блогер Ксения Бородина воспитывает двух дочерей от разных браков. В союзе с бизнесменом Юрием Будаговым у нее родилась дочь Маруся, а от второго брака с Курбаном Омаровым — младшая Теона.
Когда телеведущая решила спросить у младшей наследницы, кем она хочет стать, когда вырастет, выяснилось: Теона намерена быть «блогершей и певицей». Ксения подчеркнула, что не хотела бы для своих наследниц судьбы медийных персон, но поддержит их любые начинания. Бородина попросила дочерей пройти специальный тест на профориентацию, чтобы выявить таланты и склонности. У старшей дочери Бородиной Маруси получился цифровой лингвист.
Бородина старается уделять наследницам всё свободное время. Год назад стало известно о том, что Ксения купила двум дочкам автобус для поездок в московскую школу из загородного поселка. Но любящая мама на этом не остановилась. В апреле в социальных сетях она поделилась новостью о том, что приобрела для Маруси и Теоны личный минивэн Mercedes-Benz модели V-класса.
На минивэне Маруся и Теона смогут комфортно добираться в школу, секции или путешествовать на дальние расстояния.
Дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана,
А вот к таким профессиям, как врач и космонавт, дочь Самойловой относится скептически. Она уверена, что в нынешнее время данные направления уже не так интересны.
Впрочем, девочка уже начала путь блогера: она записала видео для YouTube-канала, где поделилась подробностями своей жизни.
— Мне скоро еще приедет. Я заказала, теперь жду. Тут есть духи маленькие Dior, мне их подруга подарила. Такие же розовые есть. Тут украшения, тут тоже шкаф с косметикой, — отметила дочь Самойловой и Джигана.
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