Любовник мамы отсудил полквартиры: как живет дочь Юлии Началовой после смерти певицы — она превратилась в ее копию

Вера родилась в семье певицы и футболиста Евгения Алдонина. Девочка стала для них настоящим подарком, ведь до этого певице ставили диагноз «бесплодие». В 2011 году брак Юлии и Евгения распался. Алдонин повел себя благородно, не обвиняя звезду в предательстве. Лишь после смерти Началовой футболист позволил себе признаться, что стало причиной разрыва.

— Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил и принял, — обмолвился бывший муж артистки в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия 1». Роман Юлии и хоккеиста Фролова продлился 5 лет.