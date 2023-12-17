От успеха «Бедной Насти» до забвения: как сложилась судьба актрисы с ангельской внешностью Елены Кориковой

В начале нулевых вышла многосерийная историческая драма «Бедная Настя», вмиг сделавшая невероятно популярной начинающую актрису из маленького провинциального города. Этот сериал принес ей и солидные гонорары, но гораздо важнее для голубоглазой блондинки была узнаваемость: ее тут же начали звать на съемки клипов, фотографировали для обложек глянца и предлагали новые роли.
После были взлеты и падения, большая искренняя любовь и отношения, которые обернулись настоящим кошмаром. Но самой большой неожиданностью для поклонников актрисы стало то, что она внезапно завершила карьеру. Оказывается, неспроста. Наши тюменские коллеги из 72.RU рассказывают, где и как сейчас живет белокурая красавица.
Беззаботное детство и развод родителей
Будущая телезвезда родилась в апреле
В пригороде Тобольска Лена Корикова прожила до второго класса, а в третий класс пошла уже в Ростове-на-Дону, куда переехала вместе с мамой. В старшей школе девушка начала посещать занятия в театре-студии «Эпос». Тогда же она поняла, что хочет стать актрисой.
Вплоть до самого выпуска из школы Елена не общалась с родным отцом Юрием, который к тому времени обосновался со своей новой семьей в Тюмени. Уже после того, как они возобновили общение, случались конфликты. Тем не менее он любил свою дочь и позднее даже купил ей квартиру в Москве.
— Я — плод взаимной любви! Спасибо папе за характер: в моей профессии он очень даже пригодился. Маме спасибо за женственность, которая передалась и мне. Моя благодарность родителям бесконечна! Благодарю бабушку и дедушку: у меня было самое чудесное детство. Жила в любви и в теплой заботе, это самое главное в жизни, — рассказала уже ставшая взрослой Корикова в своем микроблоге.
В 17 лет, сразу после выпуска, девушка отправилась в столицу, чтобы поступить на актерский факультет. В мастерскую Сергея Соловьева во ВГИКе талантливая хрупкая Елена поступила с первого раза.
Первые роли, съемки в клипах и модельное прошлое
Уже на первом курсе Елена получила свою дебютную роль: это был фильм Анатолия Матешко «Ха-би-ассы» (1990). За ним чередой последовали другие киноработы. За роль в «Барышне-крестьянке» Елена получила свои первые актерские награды.
На момент выпуска из ВГИКа в 1995 году девушка уже была востребованной актрисой. Появлялась на театральной сцене и охотно снималась в клипах популярных артистов, среди которых — Алла Пугачева, Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров и многие другие.
В конце
Пик карьеры и неожиданные титулы
Счастливым билетом для Елены стало приглашение сыграть роль Анны Платоновой, крепостной девушки с нелегкой судьбой. Да, именно сериал «Бедная Настя» сделал Корикову одной из самых узнаваемых актрис России и за ее пределами. Например, под названием «Любовь в Петербурге» этот многосерийный фильм показывали в Китае, где зрители пришли в бурный восторг от белокурой Елены — кроткой девушки с нежными чертами лица.
В середине нулевых Корикова вошла в топ-5 самых сексуальных женщин мира по версии журнала FHM, тогда же она получила звание заслуженной артистки России. Участвовала в шоу «Танцы со звездами», «Форт Боярд» и продолжала мелькать в клипах.
Самым скандальным из них стал ролик на трек группы «Винтаж» — «Плохая девочка». Песня Кориковой очень понравилась, и она согласилась принять участие в съемках, но уже на площадке сильно пожалела о своем решении. Актриса постоянно убегала плакать, а на расспросы, что случилось, с ужасом отвечала: «Что скажет моя мама, когда клип выйдет? Он настолько откровенный, что я боюсь подумать, что будет дальше...»
Ее последние киноработы — второстепенные роли в сериалах «Круговорот» (2016) и «Шелест» (2016). После этого актрису можно было увидеть разве что на театральной сцене. Она переключила фокус внимания на благотворительность. А в самый разгар пандемии внезапно пропала с радаров, отгородившись даже от преданных поклонников. Но об этом чуть позже.
Скрытно о самом сокровенном: личная жизнь актрисы
В отличие от многих других российских знаменитостей, Елена Корикова не любит рассказывать о личной жизни. Не дает интервью, но некоторые эпизоды жизни эффектной блондинки всё же стали достоянием общественности.
Первой любовью хрупкой Елены стал ее однокурсник Дмитрий Рощин, представитель актерской династии. По слухам, его матери жутко не нравилась избранница сына. В итоге молодой мужчина бросил Корикову и отказался признать своим сына Арсения, родившегося в
Первым законным мужем кинозвезды стал известный писатель Дмитрий Липскеров, с которым она прожила всего год. В середине
Окончательно Корикова и Осадчий разошлись, когда она была на съемках «Бедной Насти»: поползли слухи о ее якобы романе с актером Даниилом Страховым. Но Даниил был женат, и его жена не собиралась его терять.
После в жизни Елены были другие мужчины, с которыми она некоторое время состояла в отношениях. Среди них — теннисист Марат Сафин, актер Сергей Астахов и другие.
В 2019 году актриса заявила, что в завершении ее карьеры виноват брошенный ею мужчина, имени которого она не назвала. Чуть позже поползли слухи о скором замужестве Елены: фанаты разглядели обручальное кольцо на ее руке. Отрицать, что счастлива, Корикова не стала, но имя будущего супруга оставила в тайне. О том, кто же этот мужчина, который и по сей день является ее законным супругом, неизвестно до сих пор.
— Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать и много еще чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом — такое счастье просто наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать. Пришло время для себя любимой, — сообщила Корикова поклонникам после своей тайной свадьбы.
Вдали от Родины, игнорируя всех
Несколько лет назад, уже после свадьбы, Корикова переехала в Черногорию: именно там она с новым мужем купила виллу и принялась обустраивать ее на свой вкус. В
Сейчас о ее жизни известно совсем немного. Она всё так же живет за границей, счастлива в браке. Кино и театр остались в прошлом: сейчас Елена работает дизайнером интерьеров, получая всё новые заказы. Хобби стало работой, появилась возможность просто быть собой. Именно так Елена и хотела. И, возможно, уже очень-очень давно.