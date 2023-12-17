От успеха «Бедной Насти» до забвения: как сложилась судьба актрисы с ангельской внешностью Елены Кориковой

В середине нулевых Корикова вошла в топ-5 самых сексуальных женщин мира по версии журнала FHM, тогда же она получила звание заслуженной артистки России. Участвовала в шоу «Танцы со звездами», «Форт Боярд» и продолжала мелькать в клипах.

Самым скандальным из них стал ролик на трек группы «Винтаж» — «Плохая девочка». Песня Кориковой очень понравилась, и она согласилась принять участие в съемках, но уже на площадке сильно пожалела о своем решении. Актриса постоянно убегала плакать, а на расспросы, что случилось, с ужасом отвечала: «Что скажет моя мама, когда клип выйдет? Он настолько откровенный, что я боюсь подумать, что будет дальше...»



Ее последние киноработы — второстепенные роли в сериалах «Круговорот» (2016) и «Шелест» (2016). После этого актрису можно было увидеть разве что на театральной сцене. Она переключила фокус внимания на благотворительность. А в самый разгар пандемии внезапно пропала с радаров, отгородившись даже от преданных поклонников. Но об этом чуть позже.