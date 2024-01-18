Тысяча чертей! Внучка Боярского поразила интернет своими формами — смотрим горячие фото звездной наследницы

Интересно, что звездный дедушка не в восторге от того, что дети и внуки пошли по его стопам и стали публичными людьми.

— Катя мне присылает песни, я слушаю. Мне ничего из ее творчества не близко, но я рад, что она что-то делает, а не бегает бессмысленно по клубам. Я таким же был, когда взял гитару и стал заниматься, все с удивлением и непониманием смотрели: «Битломан какой-то...» Катя в поиске себя, пускай ищет. Найдет — хорошо, не найдет — не страшно. Самое главное, чтобы девчонки удачно вышли замуж, а мальчики нашли себе хороших жен, — говорил Боярский в одном из своих интервью.