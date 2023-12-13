«Говорил, как придется тяжело»: в Новосибирске ищут отца тройняшек — он должен им больше 3 млн за алименты

— Известие о том, что Александр станет папой тройни, повергло его в ступор. До трех лет он был с семьей, но все время говорил, как придется тяжело с тремя детьми сразу. По словам бывшей супруги, муж стал приходить домой за полночь и вставал к полудню. Такой режим был у него три года. Женщина чувствовала, что с каждым днем мужчина отдаляется, — рассказали служебные приставы.