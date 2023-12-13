«Говорил, как придется тяжело»: в Новосибирске ищут отца тройняшек — он должен им больше 3 млн за алименты

В Новосибирской области ищут отца тройняшек Александра Валерьевича Степанова, который скрывается от уплаты алиментов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. В следующем году трем сыновьям Александра исполняется 18 лет.
— Известие о том, что Александр станет папой тройни, повергло его в ступор. До трех лет он был с семьей, но все время говорил, как придется тяжело с тремя детьми сразу. По словам бывшей супруги, муж стал приходить домой за полночь и вставал к полудню. Такой режим был у него три года. Женщина чувствовала, что с каждым днем мужчина отдаляется, — рассказали служебные приставы.
В один день отец просто не пришел домой. Родители тройняшек развелись, потом начался суд, который обязал Александра выплачивать алименты. В первое время мужчина перечислял по 2–3 тысячи рублей.
По информации судебных приставов, у 44-летнего Александра нет имущества. Мужчина официально трудоустроен у индивидуального предпринимателя водителем. Но по месту регистрации организации просто нет. Сумму удержаний из заработной платы в три раза меньше, чем постановил суд.
— За неуплату в полном объеме алиментов судебные приставы привлекли Александра Степанова к административной ответственности. Тогда в 2020 году его принудительно привели в отделение для составления протокола, а затем в суд на оглашение наказания. Суд назначил отцу 10 суток административного ареста. Выйдя из изолятора временного содержания он сказал, что теперь его точно никто не увидит, — объяснили судебные приставы.
После ареста обнаружить Александра Степанова не удалось. На месте предполагаемого проживания застать мужчину не удалось. В Дзержинском районе Новосибирска, где живут мать и отчим мужчины местоположении сына ничего не знают, или не хотят говорить. Раньше Александр проживал в микрорайоне Новомарусино — квартира зарегистрирована на брата должника. Брат уверяет, что с отцом тройняшек поговорит, но дело с места не сдвигается.
Трое 17-летних сыновей Александра планируют поступать в высшие учебные заведения. Мама детей переживает, что не сможет оплатить сразу три вуза. А долг у Александра Степанова уже больше трех миллионов рублем.
Судебные приставы ГУФССП России по Новосибирской области просят звонить по номерам +7 (383) 241–07–06 или 8–953–879–12–73, 8–913–064–21–95, если вам что-то известно о местонахождении Александра Валерьевича Степанова.
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