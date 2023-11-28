Сибиряк отдал трем дочерям 595 тысяч рублей — он боялся, что его Lexus продадут

Новосибирец выплатил долг по алиментам трем несовершеннолетними дочками, чтобы не лишиться автомобиля Lexus. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.
Как рассказали приставы, сотрудники арестовали автомобиль Lexus RX 350 из-за долгов, специальная организация провела оценку и передала документы на аукционные торги. О дате проведения торгов сообщили должнику, но аукцион не состоялся.
— В тот же день мужчина погасил 595 тысяч рублей и квитанцию предоставил сотруднику органа принудительного исполнения. Кроме того он погасил исполнительский сбор в 55 тысяч рублей, — сообщили приставы.
Кроме того, судебный пристав выявила, что у сибиряка есть второй источник дохода, о котором он не говорил. Сотрудник направила постановления на два места работы об удержании денежных средств из заработной платы в пользу несовершеннолетних детей. Теперь алименты будут принудительно взыскивать из зарплаты сибиряка и перечислять представителю детей на их содержание.
Недавно судебные приставы взыскали с 32-летнего жителя Бердска более 1 миллиона рублей задолженности по алиментам.