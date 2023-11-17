Приставы объявили сибиряка в розыск, а потом отобрали у него миллион

Судебные приставы взыскали с 32-летнего жителя Бердска более 1 миллиона рублей задолженности по алиментам. Она накопилась за несколько лет.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. В 2019 году суд обязал мужчину выплачивать алименты на двух детей. Сибиряк не выполнял свои обязанности. На должника не было зарегистрировано имущество, деньги на счетах также отсутствовали. Мужчина перестал появляться по месту регистрации, его объявили в розыск.
— На днях при работе по исполнительному производству судебному приставу-исполнителю поступила информация о перечислении на счет должника крупной суммы денег. Пристав незамедлительно обратила взыскание на денежные средства, которых оказалось достаточно для полного погашения задолженности, — сообщили в региональной ГУ ФССП.
После списания средств сибиряк не вышел на связь. Его розыск продолжается.
Осенью в Кировском районном суде прекратили уголовное дело по неуплате алиментов на 6-летнюю дочь. Отец задолжал ребенку 160 тысяч рублей, но на судебном заседании оказалось, что он снова сошелся с ее мамой. Родители подали заявление в ЗАГС, чтобы второй раз пожениться.