Приставы объявили сибиряка в розыск, а потом отобрали у него миллион

Судебные приставы взыскали с 32-летнего жителя Бердска более 1 миллиона рублей задолженности по алиментам. Она накопилась за несколько лет.



Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. В 2019 году суд обязал мужчину выплачивать алименты на двух детей. Сибиряк не выполнял свои обязанности. На должника не было зарегистрировано имущество, деньги на счетах также отсутствовали. Мужчина перестал появляться по месту регистрации, его объявили в розыск.

