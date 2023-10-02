Мужчину собирались судить за долг по алиментам: он решил снова жениться на бывшей жене

В Новосибирске в Кировском районном суде прекратили уголовное дело по неуплате алиментов на 6-летнюю дочь. Мужчина задолжал ребенку 160 тысяч рублей, но на судебном заседании оказалось, что он снова сошелся с мамой девочки.
Как рассказали в пресс-службе суда, мама ребенка попросила прекратить уголовное дело. Они с подсудимым начали совместный бизнес, он выплатил долг и родители решили вновь создать семью, подав заявление в ЗАГС.
— Подсудимый подтвердил данное обстоятельство, предоставил копию заявления в ЗАГС о заключении брака, был согласен с прекращением уголовного дела. Судебные приставы-исполнители предоставили справку о полном погашении задолженности по алиментным платежам, — добавили в пресс-службе суда.
Суд с учетом полного погашения задолженности освободил мужчину от уголовной ответственности.
В Новосибирске судебные приставы разыскивают 41-летнего Сергея Аладьева, который должен своему 9-летнему сыну 1,6 миллиона рублей.