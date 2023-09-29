freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 4/10
usd 97.00
eur 102.10
СрочноНе стали возбуждать дело из-за дома над пропастью
Все новости
Все новости

Новосибирец из «Элитного» задолжал 9-летнему сыну 1,6 миллиона рублей — фото отца, которого объявили в розыск

Мужчина ни разу не помогал своему ребенку

604

Сергей Аладьев не имеет ни имущества, ни денег на счетах

Поделиться

В Новосибирске судебные приставы разыскивают 41-летнего Сергея Аладьева, который должен своему 9-летнему сыну 1,6 миллиона рублей.

— Он ни разу финансово не помог сыну. В ходе розыскных действий судебные приставы выяснили, что Аладьев может проживать в СНТ Элитное Новосибирской области. Известно, что у должника нет зарегистрированного имущества, на его банковские счета деньги не поступают, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Мужчине уже ограничили выезд из России, а также наложили «временное ограничение на пользование должником специальным правом». Это значит, что он не может управлять различнымитранспортными средствами.

Если вы что-то знаете о должнике, обратитесь по телефонам: +7 (383) 241–07–06 или 8–953–864–62–09.

В конце августа машину новосибирца арестовали у суда, куда он приехал на заседание по обвинению в ложном доносе. Судебные приставы погрузили его Toyota Camry на эвакуатор и отвезли бывшей жене из-за долга по алиментам.

По теме

АлиментыПриставыДолг по алиментамРозыск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter