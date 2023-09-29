Новосибирец из «Элитного» задолжал 9-летнему сыну 1,6 миллиона рублей — фото отца, которого объявили в розыск

В Новосибирске судебные приставы разыскивают 41-летнего Сергея Аладьева, который должен своему 9-летнему сыну 1,6 миллиона рублей.

— Он ни разу финансово не помог сыну. В ходе розыскных действий судебные приставы выяснили, что Аладьев может проживать в СНТ Элитное Новосибирской области. Известно, что у должника нет зарегистрированного имущества, на его банковские счета деньги не поступают, — отметили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.