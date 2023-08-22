Новосибирец приехал на Toyota Camry в суд по ложному доносу. После заседания машину отогнали его бывшей жене — почему

Машину новосибирца арестовали у суда, куда он приехал на заседание по обвинению в ложном доносе. Судебные приставы погрузили его Toyota Camry на эвакуатор и отвезли бывшей жене из-за долга по алиментам.
Как объяснили приставы, 39-летний мужчина за три года задолжал 5-летнему сыну 183 тысячи рублей.
— Известно, что он самостоятельно выплачивает ежемесячные алименты на содержание своего пятилетнего сына. Но не согласен с решением о задолженности, — подчеркнули в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
На прошлой неделе у новосибирца был суд, где он является обвиняемым по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Судебный пристав увидела, что мужчина приехал на Toyota Camry, хотя говорил, что имущества у него нет. Она дождалась его на парковке и арестовала машину.
— Автомобиль погрузили на эвакуатор. Его оставили на ответственное хранение взыскателю, — объяснили в ведомстве.
Долг новосибирец погашать не торопиться. Если в течение 10 дней деньги не поступят к приставам, то машину выставят на торги.
Ранее НГС сообщал, что житель Новосибирска погасил долг в размере 2 миллионов рублей, чтобы не лишиться земельного участка и двух автомобилей.