Новосибирец приехал на Toyota Camry в суд по ложному доносу. После заседания машину отогнали его бывшей жене — почему

Долг новосибирец погашать не торопиться. Если в течение 10 дней деньги не поступят к приставам, то машину выставят на торги.

Ранее НГС сообщал, что житель Новосибирска погасил долг в размере 2 миллионов рублей, чтобы не лишиться земельного участка и двух автомобилей.

