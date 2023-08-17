Новосибирец заплатил 2 миллиона: перед этим он едва не лишился «Фольксвагена» и «Рено»

Житель Новосибирска погасил долг в размере 2 миллионов рублей, чтобы не лишиться земельного участка и двух автомобилей. Мужчина выплатил штраф по уголовному делу.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области. По информации ведомства, 59-летний мужчина совершил коррупционное преступление. Его признали виновным по статье за подделку, изготовление или оборот поддельных документов (ст. 327 ч. 3 УК РФ), коммерческом подкупе (ст. 204 ч. 7 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 ч. 6 УК РФ). Новосибирец должен был выплатить 2 миллиона рублей.
— Судебный пристав-исполнитель ознакомила должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства и выдала реквизиты для оплаты. В случае неоплаты в установленный судом срок у гражданина бы конфисковали Volkswagen Amarok, земельный участок, Renault Kaptur, учитывая размер в пределах иска, — сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.
После этого новосибирец перечислил всю сумму долга. Исполнительное производство окончено.
Накануне НГС писал о мужчине, который задолжал больше 1 миллиона рублей по алиментам. Он выплатил деньги только после того, как ему запретили продавать квартиру.