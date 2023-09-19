«Если такой конвой и дома, уже социальные службы нужны». Многодетный отец выгуливает тройню на поводке: мнение психолога

Реакция родителей

Многие москвичи понимают, что многодетный отец делает это в целях безопасности, но, несмотря на это, не скрывают эмоций. Далеко не все родители поддерживают такой способ прогулки с малышами.



— Это для того, чтобы дети не убежали? — уточнила в разговоре с MSK1.RU москвичка Валерия. — Прошу прощения, но мне смешно немного. У меня сын сгрыз бы его. Это дело каждого, но, на мой взгляд, так гулять с детьми — перебор.

