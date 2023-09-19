«Если такой конвой и дома, уже социальные службы нужны». Многодетный отец выгуливает тройню на поводке: мнение психолога

Россияне всё чаще стали обращать внимание на родителей, которые выгуливают своих детей на поводке. Недавно читательница из Москвы заметила нечто подобное в одном из столичных районов, записала на видео и отправила в редакцию к нашим коллегам из MSK1.RU.
Так это выглядит на записи: мужчина ведет троих детей дошкольного возраста на шлейке.
Мы решили разобраться, что думают о подобном явлении другие московские родители и семейный психолог, а также узнали, сколько стоит такое устройство для «выгула» детей.
Реакция родителей
Многие москвичи понимают, что многодетный отец делает это в целях безопасности, но, несмотря на это, не скрывают эмоций. Далеко не все родители поддерживают такой способ прогулки с малышами.
— Это для того, чтобы дети не убежали? — уточнила в разговоре с MSK1.RU москвичка Валерия. — Прошу прощения, но мне смешно немного. У меня сын сгрыз бы его. Это дело каждого, но, на мой взгляд, так гулять с детьми — перебор.
Кто-то считает, что такой опыт отрицательно отразится на будущем детей.
— Страшно даже смотреть на это. Родители не задумываются о том, что будет дальше. Обидчиков во все времена хватало, особенно тех, кто не принимает необычности. А тут такой повод, — возмутилась жительница столицы Татьяна.
— Это ненормально, как так можно обращаться с детьми? — задается вопросом наш читатель Артём.
Мнение психолога
Подобного рода прогулки с детьми могут сигнализировать о проблемах внутри семьи, рассказала MSK1.RU семейный психолог Алена Рябцева.
— Тут возникают вопросы. А дети социальны вообще? Ходят ли в детские сады, кружки? Потому что, если такой конвой и дома, уже социальные службы нужны, — уточнила она.
По мнению психолога, в норме ребенок должен быть активным и спонтанным, а эта живость и должна проявляться на улице. После просмотра видео, которое прислали в редакцию MSK1.RU, она предположила, что отец гуляет с тройняшками и просто устал.
— Дети должны прыгать, скакать, плакать, кричать, вертеться. Каждый ребенок имеет право на свою вертлявость, потому что это связано с типом нервной системы, — объяснила Рябцева. — Тут страдает и эмоциональное развитие, потому что, скорее всего, есть подавление от родителей. Я уже не говорю про самооценку, она закладывается в возрасте
Если родитель использует поводок, страдает и физическое развитие ребенка, который должен прыгать и скакать, ведь именно таким образом на прогулке дети сбрасывают нагрузку, которую накопили в течение дня.
Где люди покупают поводки
Правильное название поводка для детей — уличная шлейка. Их можно найти на маркетплейсах. Розовые, голубые, из ткани, кожи — на любой вкус и цвет. Цены начинаются от
Продавцы рекомендуют «поводок безопасности» для защиты детей от падений, для малышей, которые делают первые шаги, а также для тех, кто проходит реабилитацию после травм. Рассчитаны шлейки на возраст от
Помимо поводка, можно приобрести наручники-«антипотеряшки».
В этом случае продавец обещает сберечь нервы родителей, потому что при их использовании ребенок не сможет убежать. Цены на такой девайс начинаются от
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