Сибирячка два года ждет, когда продадут Mercedes бывшего мужа за долги по алиментам - машину оценивали трижды

Жительница Новосибирска несколько лет пытается добиться продажи автомобиля своего бывшего мужа. В 2021 году Mercedes арестовали за долги по алиментам и передали женщине на ответственное хранение. Как рассказала НГС Диана (сибирячка попросила не указывать в тексте фамилию, редакции она известна), машину уже три раза оценивали. Последний раз оценку провели в июне.
Три оценки за два года
С бывшим мужем Диана сначала устно договорилась о том, что он будет перечислять деньги сыну, но в 2016 году решила подать на алименты.
— Мы сначала полюбовно договорились. Он сказал, что будет выплачивать. Он год выплачивал и пропал. И после этого я понесла к приставам заявление, — объяснила мама ребенка.
За пять лет бывший муж Дианы накопил большой долг, приставы решили арестовать и выставить на торги автомобиль мужа. Машину передали женщине на ответственное хранение.
— С 2021 года она у меня в оценке. Год не было ответа. Я подавала заявление, жалобу, чтобы его привлекли к уголовной ответственности. Отказали мне в этом. Сейчас он мне перечисляет алименты в сумме 4900, это у него высчитывают из пособия по инвалидности. Она у него была оформлена около года назад, — объяснила Диана.
В 2021 году машину оценили в 201 тысячу рублей. Не дождавшись начала торгов, Диана обратилась в прокуратуру Новосибирской области.
— Когда я пошла в прокуратуру, все заявления написала. Приставы вызвали после того, как главный прокурор выставил представление, — вспоминает Диана.
В марте 2023 года оценщика вызвали второй раз. Он приехал 9 марта. Но ответа и выставления на торги мама ребенка так и не дождалась. Диана обратилась в прокуратуру, где ей сообщили, что документы от оценщика у судебных приставов.
Не обеспечили доступ к автомобилю
В конце июня автомобиль снова оценили — в этот раз на 272 тысячи рублей. За последние два года Диана неоднократно обращалась с жалобами в службу судебных приставов и в прокуратуру Новосибирской области. Все документы есть в распоряжении редакции.
Как отмечено в одном из ответов приставов на жалобу, который пришел Диане в феврале 2023 года, с 9 апреля 2021 года по 15 февраля 2022 года должник, то есть отец, выплатил 66 463 рубля. Там также отмечается хронология оценки машины. Судя по предоставленному документу, 25 октября 2021 году был предоставлен специалист, чтобы сделать оценку автомобиля. 3 февраля 2022 года в ФССП вынесли постановление о принятии результатов оценки. А 2 августа 2022 года документы об оценке повторно были направлены в компанию, которая предоставляет специалистов.
— Однако должностными лицами Отделения приставов Калининского района не принято мер по обеспечению доступа к транспортному средству, документы возвращены 16 декабря 2022 года в связи с истечением государственного контракта, — написано в ответе на жалобу Дианы.
Через месяц, 28 января 2023 года, был направлен повторный пакет документов для оценки.
Также в марте 2023 года прокуратура Новосибирской области вынесла представление ФССП по НСО после жалобы Дианы. Сейчас мама ребенка ждет окончание очередной оценки и намерена пойти в суд, если автомобиль так и не продадут.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу ФССП по Новосибирской области. АВ ответе на запрос судебные приставы написали, что не могут распространять личные данные.
Корреспондент НГС попыталась позвонить бывшему мужу Дианы. На номер телефона он не ответил.
В мае 2022 года судебные приставы в Новосибирске разыграли сценарий «скрытого покупателя», чтобы отобрать машину у 27-летнего отца, который не платит алименты.