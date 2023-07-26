Сибирячка два года ждет, когда продадут Mercedes бывшего мужа за долги по алиментам - машину оценивали трижды

— Мы сначала полюбовно договорились. Он сказал, что будет выплачивать. Он год выплачивал и пропал. И после этого я понесла к приставам заявление, — объяснила мама ребенка.

За пять лет бывший муж Дианы накопил большой долг, приставы решили арестовать и выставить на торги автомобиль мужа. Машину передали женщине на ответственное хранение.

— С 2021 года она у меня в оценке. Год не было ответа. Я подавала заявление, жалобу, чтобы его привлекли к уголовной ответственности. Отказали мне в этом. Сейчас он мне перечисляет алименты в сумме 4900, это у него высчитывают из пособия по инвалидности. Она у него была оформлена около года назад, — объяснила Диана.