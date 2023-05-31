freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 80.69
eur 86.51
Тема дняКто разрушил парковку на Красном проспекте
Все новости
Все новости

Приставы сделали заказ, чтобы отобрать Skoda Octavia у таксиста — у него огромный долг по алиментам

Мужчина начал вести себя агрессивно, но автомобиль всё же увезли

1 350

У мужчины есть 10 дней, чтобы оплатить долг, иначе машина уйдет на торги

Поделиться

Судебные приставы в Новосибирске разыграли сценарий «скрытого покупателя», чтобы отобрать машину у 27-летнего отца, который не платит алименты.

— С сентября 2022 года в отношении 27-летнего уроженца Таджикистана возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам на несовершеннолетних детей. У мужчины двое детей: трехлетняя дочка и двухлетний сын. Отец задолжал детям 402 тысячи рублей, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Найти должника было не так просто. Периодически деньги взыскивались с его счета, но для погашения долга их не хватало. Ограничения и запреты на мужчину не подействовали.

— Он подрабатывает в такси на своей Skoda Octavia 2017 года выпуска. Судебный пристав-исполнитель предложила разыграть сценарий «скрытого покупателя». Она позвонила мужчине, чтобы сделать заказ по рекомендации подруги. В назначенное время подъехал автомобиль. На встречу вышла девушка. Пока она объясняла, куда нужно поехать, автомобиль окружили судебные приставы, — отметили в ведомстве.

Мужчина начал вести себя агрессивно, но машину всё же арестовали и погрузили на эвакуатор.

— Ее передали на ответственное хранение взыскателю, то есть бывшей супруге должника. По предварительной информации, стоимость автомобиля может превысить сумму долга по алиментам. Это значит, что излишне полученные деньги от продажи компакт-кара будут возвращены гражданину, — подчеркнули приставы.

У мужчины есть 10 дней, чтобы оплатить долг, иначе машина уйдет на торги.

Ранее мы собрали истории женщин, которые рассказали, сколько им пришлось вынести, чтобы получать по 3–5 тысяч рублей алиментов. В подборке есть и история от ребенка, которому отец отказался помогать.

По теме

ПриставыСудебные приставыАлиментыДолги по алиментам
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter