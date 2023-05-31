Приставы сделали заказ, чтобы отобрать Skoda Octavia у таксиста — у него огромный долг по алиментам

Судебные приставы в Новосибирске разыграли сценарий «скрытого покупателя», чтобы отобрать машину у
— С сентября 2022 года в отношении 27-летнего уроженца Таджикистана возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам на несовершеннолетних детей. У мужчины двое детей: трехлетняя дочка и двухлетний сын. Отец задолжал детям 402 тысячи рублей, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Найти должника было не так просто. Периодически деньги взыскивались с его счета, но для погашения долга их не хватало. Ограничения и запреты на мужчину не подействовали.
— Он подрабатывает в такси на своей Skoda Octavia 2017 года выпуска. Судебный пристав-исполнитель предложила разыграть сценарий «скрытого покупателя». Она позвонила мужчине, чтобы сделать заказ по рекомендации подруги. В назначенное время подъехал автомобиль. На встречу вышла девушка. Пока она объясняла, куда нужно поехать, автомобиль окружили судебные приставы, — отметили в ведомстве.
Мужчина начал вести себя агрессивно, но машину всё же арестовали и погрузили на эвакуатор.
— Ее передали на ответственное хранение взыскателю, то есть бывшей супруге должника. По предварительной информации, стоимость автомобиля может превысить сумму долга по алиментам. Это значит, что излишне полученные деньги от продажи компакт-кара будут возвращены гражданину, — подчеркнули приставы.
У мужчины есть 10 дней, чтобы оплатить долг, иначе машина уйдет на торги.
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