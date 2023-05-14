«Дарил дочери трусы, которые у нее же забрал»: шесть историй женщин — как они добивались алиментов и жили на пару тысяч в месяц

Разводов в стране меньше не становится, а значит, и вопрос с обеспечением детей остается острым. По данным Федеральной службы судебных приставов, которые опубликовал ТАСС, в 2021 году долги россиян по алиментам превысили 156 миллиардов рублей. В среднем по стране 80–90% должников — это мужчины. В Новосибирской области они составляют 87%. Добиться назначения алиментов — еще полпроблемы. Самое сложное — заставить их выплачивать. Мы собрали истории женщин, которые рассказали, сколько им пришлось вынести, чтобы получать по 3–5 тысяч рублей — этих денег едва хватает на школьные обеды. В подборке есть и история от ребенка, которому отец отказался помогать.
Отправной точкой для новой волны обсуждений вопроса алиментов в соцсетях и среди женских сообществ стали заявления от представителей РПЦ: они предложили делать аборт женщине только с согласия супруга. Здесь и возник вопрос, насколько в принципе нужны дети мужчинам, если общий долг по алиментам, то есть на содержание уже родившихся и живущих детей, перевалил за 150 миллиардов рублей.
Сейчас, по данным журнала Tinkoff, размер алиментов может колебаться в пределах от 1 до 80 тысяч рублей. Средний размер — 10 тысяч рублей. Госдума, по предварительным данным, в июне будет рассматривать законопроект, который должен навести порядок с назначаемыми суммами алиментов. Предлагается установить, что с родителя должно взыскиваться не менее 50 процентов от суммы среднего прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Это должно исключить ситуации, когда высчитывается процент с официального дохода, и в итоге выходит 3–5 тысяч на ребенка.
Но добиться назначения алиментов и какой-то более-менее вменяемой суммы — еще полдела. Самое сложное — заставить второго родителя их выплачивать.
Корреспондент НГС Александра Бруня обратилась в популярные группы в соцсетях, «Подслушано у женщин» и «#щастьебытьженщиной», с просьбой к пользовательницам поделиться свои опытом. В ответ получила почти сотню историй: от вывоза всех вещей до требования отчета за каждую копейку. Угрозы, шатаж и саботаж родительских обязанностей...
Редакция НГС благодарит всех откликнувшихся женщин. Мы сожалеем о том, что можем опубликовать не все истории, но каждый отклик важен. Все имена в публикации изменены.
Елена: «Когда я сбежала с дочерью, он вывез всё, даже нижнее белье»
— Биопапаша моей дочери имеет задолженность по алиментам больше 200 тысяч, которую накопил за 20 месяцев.
Вел себя в браке, как абьюзер, практиковал психологическое и экономическое насилие. Когда в 2015 году попытался поднять руку, сбежала от него вместе с дочерью, развелась. Угрожал, преследовал меня и ребенка.
Когда я сбежала с дочерью, он вывез всё, даже нижнее белье (причем все вещи были куплены мной и моей матерью). Да, даже трусы дочери. Осталось только то, что на ней. А дело было зимой. Мне пришлось обратиться в благотворительный фонд за одеждой для ребенка. «Дарил» потом те самые вещи, которые у нее забрал.
Долго судились. По алиментам получала сначала минималку — 2–3 тысячи в месяц. Он директор и учредитель ООО, которая занимается строительством. Нарисовал себе зарплату по МРОТ. Потом как-то приехал к моей матери, устроил скандал, требовал отдать ему одежду и игрушки, из которых дочь выросла.
Я переехала в другой город в 2018 году. Там произошнл случай, после которого заблокировала недопапашу везде. Перед отъездом он сказал мне, что готов поучаствовать в сборах ребенка в первый класс, но строго по чекам. Прислала чек на обувь. Так как переехали в Заполярье, купила хорошие фирменные ботинки на мембране за 6 тысяч. Он позвонил и попытался, как когда-то в браке, поотчитывать меня за расточительность. Был послан окончательно. С ребенком у него была возможность общаться в «нельзяграме», но попыток общения не было.
Алименты перестала получать снова летом 2020 года. Обратилась с заявлением о возобновлении исполнительного производства к приставам, потом направила заявление о привлечении к ответственности. Назначили наказание в виде обязательных работ. Сейчас платит по 5 тысяч алиментов, столько же в счет долга.
Переезд сначала за 3 тысячи километров, потом за 6 от него стал лучшим выходом из сложившейся ситуации. Токсичное семейство биопапаши не дотягивается до нас.
Кстати, должник через год после нашего развода успел жениться и снова стать отцом погодок. Новая супруга полностью в курсе ситуации с судами, алиментами. Ее уверенность в том, что с ней такого не будет, достойна восхищения. Новая супруга была воспитательницей в группе моей дочери. Нарочно не придумаешь. Конечно, как только свадьба состоялась, я сразу же перевела ребенка в другой сад — подальше от всего этого.
Моя борьба продолжается, добьюсь, чтобы за всё ответил. Кажется, что остаемся с этой проблемой один на один, но это не так. Мне помогали родственники, друзья, коллеги, НКО (некоммерческие организации. — Прим. ред.). Главное — нельзя молчать! Чем больше тишины, тем махровее цветет безнаказанность.
Анна: «Бывший муж перевел мне 500 рублей, чтобы не лишили прав»
— Муж пил, употреблял наркотики, играл в казино, работал эпизодически. Решила уйти после того, как он в пьяном угаре специально поджег квартиру. Тогда у нас была только одна дочь 5 лет.
Уходила тихо, так так угрожал найти и убить меня. Угрожал украсть дочь и сбежать с ней, что я ее никогда не увижу. Постоянно следил за мной, контролировал телефон, соцсети, мессенджеры.
Я тайком копила деньги, продавала вещи, чтоб сбежать быстро и налегке. Сняла квартиру в другом городе, чтобы не смог нас найти, и уехала. Подала на развод и алименты.
Звонил и писал постоянно: то угрозы, то «люблю-прощу-вернись».
Когда старшей исполнился год, я поставила спираль, чтобы больше никаких детей точно. Но когда ушла, оказалось, я беременна — 17 недель. Спираль подвела. Родила вторую дочь. Пока была беременная, писал обвинительные простыни, что не от него, что нагуляла. После родов приехал (адрес сдали мои «добрые и заботливые» родители), на ребенка мельком взглянул, на старшую — ноль внимания. Приставал ко мне с сексом (20 дней после родов прошло!), обиделся, что не дала, сожрал всё, что нашел с утра рано, и сбежал. Прихватил коллекционные сочинские 100 рублей из копилки ребенка. Утешала себя тем, что смогла оформить документы младшей для пособий. Мы тогда фактически еще были в браке, было нужно его согласие.
Раз он узнал наш адрес, стал приезжать и долбиться в дверь с требованием пообщаться с дочерью. Она боялась и плакала, я не открывала, соседи вызывали полицию.
Потом опять начались звонки с угрозами. Причем не только от мужа, еще звонили коллекторы. Чтобы не делить кредит, который я брала на себя в браке, он набрал микрозаймов на ту же сумму и везде меня указал поручителем. Пришлось закрыть все соцсети и сменить не только квартиру, но и регион.
Алиментов не было 5 лет — просто не платил, копил долги. Каждый год я ездила к приставам за справкой для получения пособий и каждый раз спрашивала, что делать. Каждый раз меня отсылали. Не работает, взыскивать неоткуда. Недостаточная сумма долга. Нет имущества, взыскать нечего. Единственное жилье взыскать нельзя. За границу выезд закрыли, но он туда не ездит. На адрес проживания ездили, но он там якобы не проживает.
Я подала на лишение родительских прав. Отказали, потому что он перевел мне 500 (пятьсот, Карл!) рублей. Заботится о детях...
Когда задолженность по алиментам перевалила за 500 тысяч, приставы всё же его отловили и заставили платить. Целый год я получала по 4350 рублей — на двоих детей. Потом снова тишина. У приставов дело закрыто, потому что долг погашен. Как это может быть, я не понимаю. Нужно идти в суд, нужно разбираться, а у меня нет на это ни сил, ни времени. За последний год перевел однократно 20 тысяч после того, как я неоднократно просила помочь деньгами. Попросил детальный отчет с чеками, куда я эту сумму потратила.
Живем в деревне, больше ничего не смогла купить на маткапитал. Денег стабильно не хватает. Опять коплю кредиты. Расплачусь, когда дети подрастут. Зато сыты, одеты, обуты и зубы вылечены. На данный момент 460 тысяч — долг по кредитке. Кладу обязательный платеж и потом опять оттуда трачу. Не вижу никакого выхода из этой ситуации.
Екатерина: «Оказалась в интерпретации его семьи последней сволочью»
— Первый муж после развода (разошлись, когда малышу было полгода, официально нас развели еще через два) был тяжел. То давал деньги, то не давал. Если покупал лекарства, а сын часто болел, то требовал отдать эту сумму. На больничные не шел, а надо мной висела угроза увольнения от начальника-мужчины.
Когда разводились, он орал, что отсудит ребенка себе на том простом основании, что он живет со своей мамой в трешке, а я с сыном жила в однушке.
При разводе подала на алименты, он отдал исполнительный лист на работу. Потом уволился и устроился на другую. Исполнительный лист перекочевал туда. Потом он просто уволился, и исполнительный лист выдали ему на руки. Почему — это отдельная история: когда я обратилась с этим вопросом к нему на работу, то там меня обвинили в том, что я преследую его, и, что странно, это были не мужчины.
Год я жила без алиментов, пытаясь восстановить исполнительный лист через суд. Восстановила. При этом работала, выкручивалась. Что характерно, мы несколько лет не общались: он особо сыном не интересовался, а я прибегала к «посидеть/забрать» только в исключительных случаях.
После того, как он год не платил алименты и я восстановила исполнительный лист через суд и отнесла приставам, я оказалась в интерпретации его семьи последней сволочью, и его мама с бабушкой заслонили хрупкое мужское плечо. За это время он женился второй раз, воспитывает детей жены (не от него) и получил инвалидность.
И да, когда приставы насчитали ему долг за то время, что он не платил, он всерьез собирался подавать на меня в суд, потому что, цитирую: «Я воспитываю детей жены». Не усыновленных. То есть иными словами: отдайте мне деньги моего сына на чужих.
Я получила все документы, кроме повестки в суд. Попугать, может, решил, не знаю. Сейчас я получаю алименты с его пенсии по инвалидности, а это 3096 рублей в Петербурге. При этом у него
Сыну 14 лет. Хватает только на обеды в школе. И я более чем уверена, что когда сын вырастет и начнет зарабывать, то папаша забудет, что прикрывался чужими детьми и подаст на содержание себя в старости. Это плохой расклад, мне бы так, конечно, не хотелось, но, увы, реальный.
Ольга: «Написал, что денег у него нет, крутись сама как хочешь»
— Когда только разъехались, он привозил вкусняшки ребенку, подгузники. Считал, что свой вклад он сделал, и настаивал, чтобы не подавала на алименты. Приходилось выпрашивать каждую мелочь: ребенку на тот момент было 2 года, я не работала, фирма закрылась, а новое место не нашла, да и места в саду не было. Спустя пару месяцев, когда у меня закончилось терпение, подала на алименты в браке и на развод.
Алименты присудили в апреле — 25%, так как он работал на тот момент официально. Но платить он не стал. Сам не скрывался, приезжал к ребенку, привозил ему вкусняшки. Не продукты/лекарства/одежду, а именно йогурты, конфетки, фрукты. Когда требовала деньги, кричал, что я всегда могу отдать ему ребенка и жить счастливо одна.
В мае судебный приказ попал к приставам. Видимо, провели с ним беседу — привез 6 тысяч. Перед приставами он агнец, бедный, несчастный и жить ему не на что.
В сентябре пришли первые алименты: 1193 рубля. Он устроился на минималку, на половину или четверть ставки. Три месяца платил по 1000–1200 рублей. Истерик по этому поводу было много, он считал, что на эти деньги я жирую, ем фуа-гра и роллы, ведь одежда у ребенка с «Авито». Спустя пару месяцев начал платить по 10 тысяч, сам. Видимо, нашелся юрист или адвокат, кто мозги на место поставил. Но недолго играла музыка. С февраля месяца опять снижение до 3000–3200 рублей. Одежду может купить, но с таким апломбом, будто он купил «Гуччи», а не трико на «Садоводе».
Когда ребенку потребовалось лечение зубов под наркозом, начались истерики. В апреле стоимость лечения была 50 тысяч рублей, я предлагала оплату 50/50. Он орал, что я с жиру бешусь, угрожал, что засудит меня. В итоге затянули сроки, и вместо 50 тысяч пришлось выложить 100. Наскребала, как могла, без кредитки не обошлось. Наскребла, пролечила — и снова виновата.
Треш был в позапрошлом году: летом договорились, что на осень он ребенку купит одежду, я немного отложила денег. В сентябре тишина, октябрь — тишина, в ноябре пишет, что денег у него нет, крутись сама как хочешь. Любимая фраза: «Если тебе тяжело, отдай ребенка мне».
У ребенка проблемы с нервной системой, требуется лечение и профилактика. Отдать — значит похерить результат двух лет вытягивания из мычащего слюнявчика в застенчивого малоговорящего парнишку. Сейчас сыну 4, и он только начал говорить предложениями. Приезжая от отца, снова замыкает челюсть, мне страшно отпускать ребенка. Не давать видеться им не могу, есть решение суда о порядке общения. Больничный он взял с ним один раз. Просидел 5 дней, лекарства покупала я, но апломба выше крыши.
В декабре была веселуха. У меня был отпуск, просидела с сыном на больничном, вышел в сад на 4 дня — и снова сопли. Попросила его отца: дай мне неделю отработать до Нового года. Согласился, если заплачу ему 7 тысяч за 5 дней. Но через день вернул ребенка назад со словами, что ему тоже надо работать — некогда сидеть с ним.
Антонина: «Угрожал оспорить наш брак с новым мужем»
— Семейная жизнь была адом. 5 лет назад мой на тот момент муж нашел новую работу и в первый же день с нее не вернулся. А спустя несколько дней я все-таки смогла до него дозвониться и узнала, что приедет он только за вещами, и семья со мной его больше не интересует.
Когда он приехал забирать вещи, устроил скандал, оттолкнул дочь, а моей матери сказал, что у него другая женщина и он сомневается, что тут его ребенок. На предложение сделать тест сделал вид, что не услышал.
Спустя примерно год я приняла решение подать на развод и алименты. За этот год к дочке он не приезжал, встречи саботировал и материально не помогал. Я наняла юриста, так как понимала, что сама эмоционально с разводом не справлюсь.
Когда ему пришла повестка в суд, сначала пытался предложить помириться, но после моего отказа на меня посыпались угрозы забрать ребенка, начались преследования со стороны друзей бывшего мужа, замазывание замочной скважины в доме жвачкой со спичками и публикация моего телефона на сайте оказания интимных услуг. Я обращалась в полицию, но там заявление не приняли, сказав, что это даже на мелкое хулиганство не тянет, а поставить патруль возле моих дверей они не могут.
На суде по разводу сказал, что мы чужие люди, согласился с иском и ушел. Суд нас развел и присудил алименты в размере 1/4 от дохода. После этого сразу же начались требования отдать ребенка, так как он не желает встречаться со мной. На мой отказ — угрозы органами опеки (до дела так и не дошло). Алименты платил добровольно ровно 2 месяца и не в полном объеме. На мои вопросы отвечал, что денег нет.
По работе мне пришлось переехать с дочкой в другой регион. Там был интересный проект, высокая зарплата и пакет релокации с компенсацией аренды жилья. После переезда алименты закончились, как и сообщения.
Спустя полгода я подала исполнительный лист приставам. Они нашли какие-то деньги на его счетах и погасили задолженность, после чего попросили забрать исполнительный лист, так как был конец квартала.
Новое исполнительное производство я начала спустя год. В принципе, в алиментах от него мы не особенно нуждались, так как у меня была хорошая зарплата и новая семья. Мой новый муж захотел удочерить моего ребенка, но для этого нужны доказательства неучастия в жизни и воспитании биологического родителя, поэтому производство возобновили. Долг на тот момент накопился около полумиллиона, так как бывший не работал официально и задолженность ему посчитали по средней зарплате по стране.
Попыток связаться бывший не предпринимал, пока приставы не арестовали его долю в квартире. После этого он мне позвонил с угрозами оспорить наш брак с новым мужем, договориться с приставами и исчезнуть совсем. С ним связался мой юрист, предложив дать согласие на удочерение, тем самым освободив себя от роста задолженности и дальнейших обязательств по алиментам. С юристом он согласился, а со мной начал торги, предлагая дать согласие, если я заберу исполнительный лист. Я ему не поверила, и он начал шантаж оплатой долга, говоря о том, что он сейчас начнет платить и мы вообще ничего не сделаем.
Бывший муж все-таки написал, что согласен на удочерение, и обещал пойти к нотариусу, я дала ему данные документов дочери и мужа для согласия. После этого разговора он пропал совсем. Суд по неустойке я выиграла и ему присудили еще около трехсот тысяч. Тем временем по алиментам накапливался новый долг, но приставы очень долго возобновляли исполнительное производство. Они пытались выйти с ним на связь, но трубку он не брал, а квартира, в которой он был прописан, оказалась продана. Имущество также не было найдено, как и регистрация на территории РФ.
Бьемся мы до сих пор, попали в замкнутый круг. Родительских прав его не лишают, суду нужна хотя бы административка, По этому поводу я связывалась с приставами, они сказали, что основания есть, но перед тем, как идти в суд, должника нужно все-таки найти. Про розыск ответили, что оснований нет, так как спустя время нашли временную регистрацию, даже несмотря на то, что должника там не оказалось.
С юристом мы решили подавать на удочерение без согласия: согласно закону, сделать это можно, если доказать, что человек более 6 месяцев не проживает с ребенком и не занимается его воспитанием и содержанием. Заседание переносили три раза, отправляли письма по адресам временной и постоянной регистрации бывшего мужа, чтобы уведомить о суде, но их не получали и не возвращали до заседания. На четвертом заседании дело все-таки рассмотрели, хотя письмо из суда он так и не получил. Однако, несмотря на показания свидетелей, заключение психологической экспертизы по ребенку, наличие задолженности по алиментам и неустойки, положительного заключения от органов опеки и прокуратуры, суд мужу в удочерении отказал по причине недостаточности доказательств уклонения.
Ситуация сложилась странная, в таком котле мы варимся уже четвертый год. А дочь не знает биологического родителя: он ушел, когда ей 1,5 года было. Она считает, что ее папа — мой нынешний муж.
Полина: «Устроил скандал, чтобы мы забыли его номер и о его существовании»
— Мама познакомилась с моим отцом лет 25 назад, они долго встречались и вот как-то решились на ребенка — то есть меня. Обоим было за 40, по меркам общества, давно пора оставить потомство, вот и решили действовать
Первый звоночек был еще до моего рождения. Отец скрыл факт того, что глубоко женат. Детей у него кроме меня нет — жена не смогла родить, вот и прицепился он к моей матушке. Так в 2003 году появилась я.
Поначалу всё было вполне нормально, но когда умер мой дедушка, который держал отца на контроле, игра «счастливая семья» быстро надоела моему биологическому отцу. Несмотря на то, что отец работает дальнобойщиком и пить за рулем нельзя, он не вывез ответственности и вернулся к своему пьянству и трутническому образу жизни.
Дебоширил страшно, мы не видели денег, всё спускалось на алкоголь и его жрачку, он хлебал и смотрел в телевизор круглые сутки. Разбивал в доме окна, в порыве алкогольной агрессии выбивал дверь в нашу с мамой комнату, запирался на ключ в наше отсутствие и не открывал дверь — маленькая я лазила в форточку, чтобы открыть ее.
Когда мама спрятала бутылку водки от него, он ударил ее головой о батарею до крови и отключки. Он даже не вызвал скорую, оставил ее лежать в комнате, а меня запер в соседней комнате. Испугался, что убил и поедет на нары, так что ползал на коленях и умолял не писать заявление, когда она пришла в себя. Обещал бросить пить и больше никогда не поднимать руку, всё по классике. Мама стерпела ради семьи. Но надолго его не хватило. Все наши родственники и знакомые, даже школьные учителя твердили ей бежать от урода, но она терпела до последнего, пытаясь не разлучать меня с отцом.
Мы ушли от него, когда мне было 8 лет, и я была искренне рада этому. Квартиру мамы на то время занимала его жена, с которой он не разводился, и каким-то образом упросил мою маму пустить ее жить туда — сама тетка не местная. Тогда и начались проблемы. Она совсем не собиралась съезжать и делала это очень долго, мы ночевали у родственников, не было денег, так как мама не работала на момент нашего ухода. Отец издевался над нами: говорил, что мы еще приползем на коленях и будем умолять его о пощаде. Он забрал у нас машину и добрую часть вещей, упирался за каждую вещицу, даже за мою одежду, обувь и столовые приборы.
Квартиру освобождали с полицией. Мебель была вынесена подчистую, не было практически ничего, мы даже готовили на маленькой электрической плитке и сидели первое время на полу, так как не было стульев.
Отец отказался помогать материально, естественно. Мама подала на алименты. После пары визитов приставов в его дом и позора на весь поселок он прибежал к нам и умолял решить всё мирно, обещал выплачивать по 10 тысяч каждый месяц, что на тот момент было хорошими деньгами. Мама согласилась.
Но он стал просрочивать платежи, кидать сумму в конце месяца таким образом, что получалось от него перевод получить раз в 2 месяца, потом срок увеличился до полугода — на Новый год и мой день рождения, потом он и вовсе забыл о договоре и присылал деньги тогда, когда ему хочется. Поначалу мама пыталась ему напоминать и требовать, но он вечно ныл, что денег нет. Иногда врал, что исправно платит, и присылал фейковые чеки. Само собой, в банке переводы не находились.
Он врал маме, врал уже подросшей мне, врал всем.
Я пыталась постоянно работать с 13 лет, так как денег без его помощи катастрофически не хватало. Это были подработки по типу листовок, кафе, позднее «Макдоналдс». Помню, когда была уже постарше, устроилась летом на три работы сразу: утром — в «Мак», с вечера до ночи — в кафе официанткой, в перерыве между этим бегала с листовками по домам. Кафе не закрывалось до последнего посетителя, так что иногда приходилось не спать всю ночь и уходить со смены в 6 утра сразу на другую смену. В это же время отец прекрасно жил, пил пиво и отдыхал по морям со своей женушкой, даже по телефону не интересуясь мной.
Мама пыталась сохранить с ним хорошие отношения ради моего общения с ним, чтобы он не отворачивался от меня, и во многом делала ему поблажки, но и это не помогло. Сначала мы виделись каждые выходные, он был этому рад, потом каждый месяц, по праздникам, раз в полгода, потом он вовсе перестал интересоваться мной и даже звонить. Дошло до того, что он даже не горит желанием пускать меня в дом, где я прописана. Когда я в возрасте 16 лет вынужденно жила у него неделю, меня буквально спрашивали, когда уже я уеду отсюда и дам им спокойно жить дальше. Надо сказать, отец живет прекрасно и ни в чем себе не отказывает: у него свое хозяйство, несколько машин, хороший ремонт и прекрасный рацион, как из рога изобилия. Тем не менее денег на меня у него никогда нет.
Сейчас я уже поступила в университет на бюджет, учусь очно, и вроде как по закону в этом случае он должен платить до 24 лет. Я живу отдельно в другом городе и обеспечиваю себя в основном сама, так как мама не может дать мне золотых гор из-за скромной зарплаты и небольшой пенсии, так что я предпочитаю отказываться от ее денег и, наоборот, стараюсь помочь ей. До недавнего времени отец с барского плеча подкидывал мне на карту 1000–2000 рублей, когда захочет его пятая нога, графика определенного не было. В телефонных разговорах постоянно восхвалял себя, что он такой молодец, так много мне помогает, а маму постоянно пытался унизить, якобы она ничем не может мне помочь, и требовал отчета о том, как и чем мне помогает мама. Хотя мама вырастила меня полностью и до сих пор пытается дать мне лучшее, даже в ущерб себе.
А недавно, когда я гостила в родном городе, он приехал к нам и устроил скандал, что ему всё это надоело, и чтобы мы забыли его номер и его существование и больше к нему не обращались никогда, помогать он больше не намерен. Вот такая вот развязка.
Мы сейчас наконец собираем документы в суд для подачи на алименты. Наверняка он будет занижать свои доходы, только чтобы не платить, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. И я приняла решение о смене фамилии на мамину. Не хочу его знать, не хочу оставлять от него ничего. Он не достоин называться отцом.
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