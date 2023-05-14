«Дарил дочери трусы, которые у нее же забрал»: шесть историй женщин — как они добивались алиментов и жили на пару тысяч в месяц

Поначалу всё было вполне нормально, но когда умер мой дедушка, который держал отца на контроле, игра «счастливая семья» быстро надоела моему биологическому отцу. Несмотря на то, что отец работает дальнобойщиком и пить за рулем нельзя, он не вывез ответственности и вернулся к своему пьянству и трутническому образу жизни.

Дебоширил страшно, мы не видели денег, всё спускалось на алкоголь и его жрачку, он хлебал и смотрел в телевизор круглые сутки. Разбивал в доме окна, в порыве алкогольной агрессии выбивал дверь в нашу с мамой комнату, запирался на ключ в наше отсутствие и не открывал дверь — маленькая я лазила в форточку, чтобы открыть ее.

Когда мама спрятала бутылку водки от него, он ударил ее головой о батарею до крови и отключки. Он даже не вызвал скорую, оставил ее лежать в комнате, а меня запер в соседней комнате. Испугался, что убил и поедет на нары, так что ползал на коленях и умолял не писать заявление, когда она пришла в себя. Обещал бросить пить и больше никогда не поднимать руку, всё по классике. Мама стерпела ради семьи. Но надолго его не хватило. Все наши родственники и знакомые, даже школьные учителя твердили ей бежать от урода, но она терпела до последнего, пытаясь не разлучать меня с отцом.