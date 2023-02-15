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За год на новосибирцев завели больше 1000 уголовных дел из-за алиментов — какие отговорки у должников

87 % должников — это мужчины

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У приставов 16 тысяч исполнительных производств о невыплате алиментов

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В Новосибирской области в прошлом году было возбуждено 1062 уголовных дела по факту неуплаты алиментов по статье 157 УК РФ. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области в ответ на запрос редакции.

— В большинстве случаев суды назначают наказание в виде исправительных работ. За 2022 год такое наказание назначалось в 82,5 % случаев, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области. — Должниками по алиментным обязательствам в 87 % случаев являются мужчины.

Приставы поделились и главной отговоркой, которую приводят должники:

— По объяснениям должников, основной причиной наличия у них задолженности является отсутствие денежных средств или официального места работы.

На конец 2022 года у приставов осталось 16 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. По сравнению с началом года их количество сократилось на 322.

В ноябре прошлого года Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о лишении родительских прав бизнесмена Юрия Дёгтева, который должен по алиментам на содержание дочери около полутора миллионов рублей. О решении суда рассказала жительница города Людмила, разыскивавшая вместе с приставами отца своего ребенка.

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