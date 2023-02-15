За год на новосибирцев завели больше 1000 уголовных дел из-за алиментов — какие отговорки у должников

В Новосибирской области в прошлом году было возбуждено 1062 уголовных дела по факту неуплаты алиментов по статье 157 УК РФ. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области в ответ на запрос редакции.
— В большинстве случаев суды назначают наказание в виде исправительных работ. За 2022 год такое наказание назначалось в
Приставы поделились и главной отговоркой, которую приводят должники:
— По объяснениям должников, основной причиной наличия у них задолженности является отсутствие денежных средств или официального места работы.
На конец 2022 года у приставов осталось 16 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. По сравнению с началом года их количество сократилось на 322.
В ноябре прошлого года Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о лишении родительских прав бизнесмена Юрия Дёгтева, который должен по алиментам на содержание дочери около полутора миллионов рублей. О решении суда рассказала жительница города Людмила, разыскивавшая вместе с приставами отца своего ребенка.