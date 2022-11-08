Скандального новосибирского бизнесмена с долгом в 1,5 млн по алиментам лишили родительских прав

Сумма долга по алиментам и пени, уточнила женщина, в итоге получились чуть меньше, чем они с приставами и юристами насчитывали ранее.



— Основной долг по алиментам за весь период получился таким: 1 миллион 181 тысяча 635 рублей, а сумма пени — 1 миллион 695 тысяч 113 рублей. Общая сумма долга получилась меньше, чем насчитывали раньше, — около 2,9 миллиона рублей. Сумма уменьшилась, потому что появилась справка из Пенсионного фонда, а приставы ранее считали по среднероссийской зарплате за весь период, — объяснила Людмила.

