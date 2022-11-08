Скандального новосибирского бизнесмена с долгом в 1,5 млн по алиментам лишили родительских прав

Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о лишении родительских прав бизнесмена Юрия Дёгтева, который должен по алиментам на содержание дочери около полутора миллионов рублей. О решении суда рассказала жительница города Людмила, разыскивавшая вместе с приставами отца своего ребенка. Копия решения суда в редакции НГС имеется.
— Центральный районный суд 24 октября вынес решение о лишении Дёгтева родительских прав. На суде были прокурор, сотрудники опеки, я пригласила социального педагога из школы дочери. <…> Он (Дёгтев. — Прим. ред.) мог бы сказать, что был не уведомлен, хотя повестку он получил, — заметила Людмила, уточнив, что самого Дёгтева на судебных заседаниях не было.
Сумма долга по алиментам и пени, уточнила женщина, в итоге получились чуть меньше, чем они с приставами и юристами насчитывали ранее.
— Основной долг по алиментам за весь период получился таким: 1 миллион 181 тысяча 635 рублей, а сумма пени — 1 миллион 695 тысяч 113 рублей. Общая сумма долга получилась меньше, чем насчитывали раньше, — около 2,9 миллиона рублей. Сумма уменьшилась, потому что появилась справка из Пенсионного фонда, а приставы ранее считали по среднероссийской зарплате за весь период, — объяснила Людмила.
Ранее приставы насчитывали Дёгтеву долг по алиментам в пределах 1,5 миллиона рублей, а юристы — сумму пени в размере около 5 миллионов рублей.
Корреспонденту НГС удалось разыскать телефон бизнесмена. Юрий Дёгтев объяснил, что будет обжаловать решение суда и проводить экспертизу на предмет родства с ребенком. И вообще, заметил мужчина, предыдущие судебные решения по установлению отцовства и по алиментам к нему не относятся, потому что в них указана фамилия Дегтев через Е, а у него пишется через Ё.
— Я хотел убедиться, а мой ли это ребенок, потому что исполнительное производство на фамилию Дегтев, а у меня фамилия Дёгтев. Это раз. <…> Людмилу я, к сожалению, не знаю или очень плохо знал. Никогда с ней не жил, семью никогда не планировал заводить. Не знаю, от меня она забеременела, не от меня? То есть я понятия не имею. <…> И когда первый раз мне пришел исполнительный лист, я как доброжелательный гражданин платил алименты до 2017 года, — заметил бизнесмен в разговоре с журналистом.
Людмила объяснила корреспонденту НГС, что намерена получить с бизнесмена долг по алиментам через суд в рамках банкротства физического лица, процедуру которого некоторое время назад инициировал сам Дёгтев. Очередное заседание Арбитражного суда по банкротству бизнесмена Юрия Дёгтева назначено на начало декабря.
27 октября 2022 года Людмила получила от приставов десять тысяч рублей в счет погашения долга. В платежном поручении указан адрес в Алтайском крае и полное имя бизнесмена Дёгтева. Фамилия написана через Ё. Копия платежного поручения в распоряжении НГС имеется.
В начале ноября Людмила обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину с жалобой на историю с алиментами: женщина усматривает коррупционную составляющую в поведении некоторых государственных должностных лиц, в обязанности которых входит защита прав несовершеннолетнего ребенка. Копия жалобы в распоряжении редакции НГС имеется.
Юрий Дёгтев — скандально известный новосибирский бизнесмен, работающий в сельскохозяйственной сфере. Вместе с соучредителем из Бердска Надеждой Бондаренко в 2015 году организовал ООО «Агросезон», которое занималось сельскохозяйственной деятельностью — выкупало активы попавших в трудную ситуацию сельхозпроизводителей. У Дёгтева и Бондаренко в «Агросезоне» — по 50%. Сейчас этим юрлицом руководит конкурсный управляющий. Финансовые показатели компании на конец 2021 года — 392 тысячи рублей чистого убытка.
Компания «Агросезон» участвовала в выкупе активов обанкротившегося агрохолдинга «САХО». История деятельности «Агросезона» в Новосибирской области закончилась голодовкой местных жителей, которым в 2017 году компания Дёгтева перестала платить зарплату. Было возбуждено уголовное дело. РБК уточняет: общий долг по зарплате составил тогда более пяти миллионов рублей, а директор и владелец «Агросезона» Юрий Дёгтев скрылся от следствия на Алтае.
Историю сибирячки Людмилы, которой бизнесмен задолжал за несколько лет огромную сумму алиментов, НГС рассказал в начале июня.