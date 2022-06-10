Пятый алимент. Скандальный бизнесмен из Новосибирска задолжал дочери больше миллиона рублей и скрылся на Алтае

Сибирячка Людмила несколько лет пытается взыскать алименты с отца десятилетней дочери. Мужчина пропал из жизни Людмилы практически сразу после ее родов и выплачивал символические деньги только в первые годы, а потом и вовсе перестал. И ладно еще, если бы злостный неплательщик не имел работы или перебивался с хлеба на воду, так нет же. Отец ребенка Юрий Дёгтев — бизнесмен, занимается сельским хозяйством, зерном, в свое время был причастен к дележу активов обанкротившейся группы компаний САХО и одному уголовному делу. В истории с алиментами на сумму более миллиона рублей разбирался корреспондент Илья Калинин.
Ложка дегтя в бочке мёда
Людмила и Юрий Дёгтев познакомились осенью 2011 года. Поначалу всё было замечательно, встречались какое-то время, потом женщина забеременела: ребёнка решили оставить, но к моменту родов мужчина куда-то исчез.
— Изначально человек (Дёгтев. — Прим. ред.) хотел ребёнка и семью: всё было здорово и замечательно. Он был рад. С друзьями, подружками отметили это. А потом он как-то потихонечку исчез. У меня тогда уже фирма была, и я занималась ею — страдать и переживать времени не было. Да и навязчивой быть не хотелось: мало ли, может, человек испугался. А в июле родился ребенок. Ситуация была между жизнью и смертью: меня еле спасли. И потом, когда меня перевели уже из реанимации в палату, он приехал. Посмотрел ребенка — такой счастливый папашка был. И поинтересовался: «Когда тебя выписывают? Я заберу вас». А я ответила, мол, позвоню. Потом позвонила, а телефон отключен. Ну и всё, — рассказывает Людмила.
Женщина признаётся, что было очень обидно, но глубоко в эту обиду она уходить не могла: надо заниматься дочерью Маргаритой, да еще и своей брокерской фирмой по страхованию. Спасала только мама — помогала с ребенком. Через месяц знакомая адвокат предложила разыскать нерадивого отца и стребовать с него алименты. Но в суд Юрий Дёгтев раз за разом не являлся. Не явился он и на генетическую экспертизу. В итоге судья вынесла решение об алиментах на основании свидетельских показаний, фотографий и различных документов.
Алименты Юрий Дёгтев выплачивать всё же начал: тогда приставы его разыскали. Но Людмила заметила, что платил мужчина недолго и мало: около 3000 рублей в месяц. Хотя был бизнесменом, руководил своей компанией и занимался продажей зерна. Уже после предприниматель попытался оспорить в суде ранние судебные решения, но безуспешно. А лет семь назад у Дёгтева начались трудности в бизнесе, и мужчина совсем перестал выплачивать алименты.
По данным сайта судебных приставов, Юрий Дёгтев на 2021 год задолжал своей дочери алиментов на сумму более 1,2 миллиона рублей. Сумму долга на сегодняшний день Людмиле приставы еще не уточнили. Алименты, заметила женщина, не выплачиваются последние лет пять.
Копии судебных решений, свидетельства о рождении Маргариты Дёгтевой и других документов в редакции НГС имеются.
Кто такой Юрий Дёгтев
Юрий Дёгтев — скандально известный новосибирский бизнесмен, работающий в сельскохозяйственной сфере. Вместе с соучредителем из Бердска Надеждой Бондаренко в 2015 году организовал ООО «Агросезон», которое занималось сельскохозяйственной деятельностью: выкупало активы попавших в трудную ситуацию сельхозпроизводителей. У Дёгтева и Бондаренко в «Агросезоне» — по 50%. В настоящее время этим юрлицом руководит конкурсный управляющий. Финансовые показатели компании на конец 2021 года: 392 тысячи рублей чистого убытка.
До «Агросезона» у Дёгтева была фирма «Сноп», которая занималась выращиванием зерновых и зернобобовых культур, и в поселке Пролетарский Ордынского района. По данным системы «Контур.Фокус», Юрий Дёгтев владел фирмой единолично. В 2011 году ООО «Сноп» прекратило свою деятельность. Еще ранее у предпринимателя были крестьянско-фермерское хозяйство «Сноп» и сельскохозяйственный потребительский кооператив «Сибирские нивы».
Компания Дёгтева и Бондаренко «Агросезон» участвовала в выкупе активов обанкротившегося агрохолдинга САХО, а также в захвате, как пишет «Тайга.инфо», ЗАО «Новопетровское», отделения которого находились в Чулымском и Ордынском районах.
История деятельности «Агросезона» в этих районах закончилась голодовкой местных жителей, которым в 2017 году компания Дёгтева перестала платить зарплату. Было возбуждено уголовное дело. РБК уточняет: общий долг по зарплате составил тогда более пяти миллионов рублей, а директор и владелец «Агросезона» Юрий Дёгтев скрылся от следствия.
— Я расследовала дело по невыплате заработной платы работникам, которые работали на территории [деревни] Алексеевка Чулымского района и в Ордынском районе. Закончилось всё прекращением в суде за истечением срока давности, — пояснила корреспонденту НГС бывший следователь по этому делу.
Следователь добавила, что, по некоторой информации, Дёгтев сейчас проживает на Алтае, а обо всех его делах должна быть хорошо осведомлена Надежда Бондаренко.
Бондаренко как совладелец компании участвовала в этих историях вместе с Дёгтевым. По данным издания «Тайга.инфо», Дёгтев и Бондаренко якобы могли пользоваться поддержкой Веры Ганзи, которая на тот момент была депутатом заксобрания Новосибирской области.
В разговоре с корреспондентом НГС Вера Ганзя уточнила, что она с Бондаренко лично не контактировала, а общение — какое было — вела через своего помощника.
Не смогла ничего прокомментировать и сама Надежда Бондаренко. Женщина подчеркнула, что не общается с Дёгтевым уже два года, где он находится и его контакты она не знает.
— Это уже, наверное, неэтично спрашивать, по какой причине мы не общаемся, — заметила журналисту Бондаренко и добавила, что про алименты она рассуждать тоже не хочет. — У нас у каждого свои жизни, и я не берусь оценивать… Наверное, это выбор мужчины — [не платить алименты].
Что происходит сейчас
Людмила рассказала корреспонденту НГС, что предприниматель периодически появляется в селе Новопичугово Ордынского района, где живут его родственники, в том числе и родная сестра Юлия. Женщина уточнила, что узнала об этом от самой Юлии, которая звонила и предлагала наладить нормальное общение между семьями. С журналистом Юлия говорила с заметной осторожностью.
— Редко видимся [с братом]. В прошлом году, наверное. Давненько… Если он мой родной брат, что я могу о нём сказать? Это их разборки, их дела, пускай они решают между собой. Я, если честно, понятия не имею, что у них там произошло, и как, и чего. Ничего я не знаю, вообще ничего не знаю! Ничего он мне не рассказывал, ничего не знаю… Зачем я буду лезть в чью-то жизнь? Живет он (Дёгтев. — Прим. ред.) где-то на Алтае, семья у него, ребенок, вроде всё нормально, ничего плохого не могу про него сказать, — рассказала родная сестра бизнесмена.
Телефон своего брата Юлия дать отказалась, но сказала, что передаст просьбу журналиста. Позднее женщина перестала брать трубку телефона совсем и на сообщения, оставленные на автоответчике, никак не отреагировала.
На днях Людмила вновь приходила к судебным приставам и просила рассчитать актуальную сумму долга по алиментам, а также объявить Юрия Дёгтева в розыск.
— Мне повезло, я застала пристава. Она открыла компьютер, посмотрела и говорит: «А что вы просите разыскать его? Он у нас в розыске давно стоит». И водительские права у него ограничены: он не имеет право водить машину с 2020 года. Так же у него с 2021 года ограничен выезд за рубеж. То есть на него все санкции наложены. Единственное, приставы ходят его разыскивать по старой прописке, а он там уже не появляется. Ну я им и подсказала, что надо его искать в Новопичугово, где он прописан, а также в Алтайском крае, где живет с новой семьей. Вот теперь до конца месяца мне должны дать какой-то ответ, — пояснила Людмила.
В конце беседы с журналистом женщина вдруг вспомнила давний разговор с Юрием Дёгтевым.
— Он мне как-то звонил, когда судебные дела шли. Позвонил и говорит, мол, ты знаешь, всё равно мне ничего не будет. Поэтому давай, отказывайся от этой затеи… Ты знаешь, кто я, с кем ты связалась? Если я разозлюсь и встану на тропу войны, ты знаешь, что будет? <…> А еще позже мы даже с ним встретились в кафе, чтобы всё обсудить. Но конструктивного диалога не получилось: он начал себя по-дурацки вести. Сказал: «Ты меня интересуешь как женщина, давай, ты заберешь исполнительный лист, а я буду и так тебе хорошо помогать». И потом добавил, мол, видишь, какие красивые детки от меня получаются, может, еще кого-нибудь замутим? А я на него так посмотрела, мол, человек вообще в себе? — улыбнулась женщина.
В ближайшее время Людмила готовит заявление в суд на взыскание неустойки с просроченного долга по алиментам — 0,5% в день, а также планирует лишить Юрия Дёгтева родительских прав.
В августе 2019 года НГС ответил на 15 неудобных вопросов про алименты.