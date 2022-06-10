Пятый алимент. Скандальный бизнесмен из Новосибирска задолжал дочери больше миллиона рублей и скрылся на Алтае

Ложка дегтя в бочке мёда

Людмила и Юрий Дёгтев познакомились осенью 2011 года. Поначалу всё было замечательно, встречались какое-то время, потом женщина забеременела: ребёнка решили оставить, но к моменту родов мужчина куда-то исчез.



— Изначально человек (Дёгтев. — Прим. ред.) хотел ребёнка и семью: всё было здорово и замечательно. Он был рад. С друзьями, подружками отметили это. А потом он как-то потихонечку исчез. У меня тогда уже фирма была, и я занималась ею — страдать и переживать времени не было. Да и навязчивой быть не хотелось: мало ли, может, человек испугался. А в июле родился ребенок. Ситуация была между жизнью и смертью: меня еле спасли. И потом, когда меня перевели уже из реанимации в палату, он приехал. Посмотрел ребенка — такой счастливый папашка был. И поинтересовался: «Когда тебя выписывают? Я заберу вас». А я ответила, мол, позвоню. Потом позвонила, а телефон отключен. Ну и всё, — рассказывает Людмила.

