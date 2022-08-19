Сибирячка подала в суд на судебных приставов — отец ее ребенка должен больше миллиона по алиментам

Сибирячка Людмила подала в суд на судебных приставов — отец ее ребенка задолжал по алиментам более миллиона рублей. Она считает, что сотрудники управления бездействовали и не разыскивали должника —
— На 1 июля они (судебные приставы. — Прим. ред.) предоставили мне справку по долгу, рассчитанному помесячно, и общая сумма была миллион двести с чем-то. Это — сами алименты, а пени накопились четыре [миллиона] семьсот [тысяч рублей]. Итого он (Юрий Дёгтев. — Прим. ред.) должен почти шесть миллионов рублей, — рассказала корреспонденту NGS.RU Людмила.
Цифру пени, пояснила женщина, рассчитали юристы по существующей специальной формуле расчета неустойки по алиментам.
Людмила утверждает, что приставы толком не разыскивали должника и ограничили ему право управления транспортным средством. Но, по словам женщины, Дегтёв продолжал ездить. По каждому из этих двух моментов Людмила подала заявления в Ленинский районный суд. По первому иску судебное заседание уже назначено на 14 октября. Копии документов в распоряжении NGS.RU имеются.
В Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента NGS.RU сообщили, что в отношении должника возбуждено исполнительное производство.
— Судебным приставом-исполнителем приняты меры в целях исполнения требований исполнительного документа. <…> Согласно статье 50 Федерального закона от 02.10.2007
Получить комментарии от самого Юрия Дёгтева корреспонденту NGS.RU не удалось: новый номер телефона бизнесмена его бывшие коллеги и родственники, до которых удалось дозвониться, уверяли, что не знают или отказывались давать.
Юрий Дёгтев — скандально известный новосибирский бизнесмен, работающий в сельскохозяйственной сфере. Вместе с соучредителем из Бердска Надеждой Бондаренко в 2015 году организовал ООО «Агросезон», которое занималось сельскохозяйственной деятельностью: выкупало активы попавших в трудную ситуацию сельхозпроизводителей. У Дёгтева и Бондаренко в «Агросезоне» — по 50%. В настоящее время этим юрлицом руководит конкурсный управляющий. Финансовые показатели компании на конец 2021 года —392 тысячи рублей чистого убытка.
Компания Дёгтева и Бондаренко «Агросезон» участвовала в выкупе активов обанкротившегося агрохолдинга «САХО». История деятельности «Агросезона» в этих районах закончилась голодовкой местных жителей, которым в 2017 году компания Дёгтева перестала платить зарплату. Было возбуждено уголовное дело. РБК уточняет: общий долг по зарплате составил тогда более пяти миллионов рублей, а директор и владелец «Агросезона» Юрий Дёгтев скрылся от следствия на Алтае.
Драматическую историю Людмилы, которой бизнесмен Юрий Дёгтев задолжал за несколько лет огромную сумму алиментов, NGS.RU рассказал в начале июня.