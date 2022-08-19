Сибирячка подала в суд на судебных приставов — отец ее ребенка должен больше миллиона по алиментам

Сибирячка Людмила подала в суд на судебных приставов — отец ее ребенка задолжал по алиментам более миллиона рублей. Она считает, что сотрудники управления бездействовали и не разыскивали должника — 53-летнего бизнесмена Юрия Дёгтева.

— На 1 июля они (судебные приставы. — Прим. ред.) предоставили мне справку по долгу, рассчитанному помесячно, и общая сумма была миллион двести с чем-то. Это — сами алименты, а пени накопились четыре [миллиона] семьсот [тысяч рублей]. Итого он (Юрий Дёгтев. — Прим. ред.) должен почти шесть миллионов рублей, — рассказала корреспонденту NGS.RU Людмила.

