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Новосибирского бизнесмена, задолжавшего 1,5 миллиона своему ребенку, задержали на Алтае

Мужчину обнаружили во время управления автомобилем, хотя прав на это у него не было

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На Алтае задержан бизнесмен Юрий Дёгтев (на фото — справа), задолжавший большую сумму по алиментам

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Сотрудники ГИБДД по Шипуновскому району Алтайского края задержали 53-летнего новосибирского бизнесмена Юрия Дёгтева, задолжавшего около 1,5 миллиона рублей по алиментам своему ребенку за несколько лет. Об этом НГС рассказала жительница города Людмила, разыскивавшая вместе с судебными приставами отца своего ребенка.

О задержании бизнесмена сотрудники МВД сообщили Людмиле. В официальном ответе женщине говорится, что Дёгтев задержан 1 октября 2022 года сотрудниками ГИБДД в селе Шипуново во время управления автомобилем, в то время как с 18 августа 2022 года он ограничен «в пользовании специальным правом в виде управления транспортными средствами». Копия документа имеется в распоряжении НГС.

— В отношении Дёгтева Ю. А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренной статьей 17.17 КоАП РФ (нарушение установленного <…> временного ограничения на пользование специальным правом). 5 октября 2022 года административный материал в отношении Дёгтева Ю.А. передан на рассмотрение мировому судье участка № 1 Шипуновского района Алтайского края, — сообщается в ответе за подписью начальника управления ГИБДД МВД по Алтайскому краю Владислава Перцева.

— 16 октября будет суд. И его (Дёгтева. — Прим. ред.) будут привлекать за езду без прав. А на 25 октября перенесли арбитраж [по банкротству Юрия Дёгтева как физического лица]. И финансовый управляющий просит снизить пени [за неуплату алиментов], якобы как несоразмерную основному долгу. Но я на это не пойду, так как там все рассчитано нормально — в рамках закона, — рассказала журналисту Людмила.

Ранее женщина сообщала, что пени по долгу бизнесмена за несколько лет накопилось почти на пять миллионов рублей — сумму юристы высчитали по существующей специальной формуле расчета неустойки по алиментам.

Получить комментарии от самого Юрия Дёгтева корреспонденту НГС не удалось: новый номер телефона бизнесмена его родственники давать отказались.

Юрий Дёгтев — скандально известный новосибирский бизнесмен, работающий в сельскохозяйственной сфере. Вместе с соучредителем из Бердска Надеждой Бондаренко в 2015 году организовал ООО «Агросезон», которое занималось сельскохозяйственной деятельностью: выкупало активы попавших в трудную ситуацию сельхозпроизводителей. У Дёгтева и Бондаренко в «Агросезоне» — по 50%. Сейчас этим юрлицом руководит конкурсный управляющий. Финансовые показатели компании на конец 2021 года —392 тысячи рублей чистого убытка.

Компания «Агросезон» участвовала в выкупе активов обанкротившегося агрохолдинга «САХО». История деятельности «Агросезона» в Новосибирской области закончилась голодовкой местных жителей, которым в 2017 году компания Дёгтева перестала платить зарплату. Было возбуждено уголовное дело. РБК уточняет: общий долг по зарплате составил тогда более пяти миллионов рублей, а директор и владелец «Агросезона» Юрий Дёгтев скрылся от следствия на Алтае.

Историю сибирячки Людмилы, которой бизнесмен задолжал за несколько лет огромную сумму алиментов, НГС рассказал в начале июня.

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