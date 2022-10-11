Новосибирского бизнесмена, задолжавшего 1,5 миллиона своему ребенку, задержали на Алтае

— 16 октября будет суд. И его (Дёгтева. — Прим. ред.) будут привлекать за езду без прав. А на 25 октября перенесли арбитраж [по банкротству Юрия Дёгтева как физического лица]. И финансовый управляющий просит снизить пени [за неуплату алиментов], якобы как несоразмерную основному долгу. Но я на это не пойду, так как там все рассчитано нормально — в рамках закона, — рассказала журналисту Людмила.



Ранее женщина сообщала, что пени по долгу бизнесмена за несколько лет накопилось почти на пять миллионов рублей — сумму юристы высчитали по существующей специальной формуле расчета неустойки по алиментам.

