Новосибирского бизнесмена, задолжавшего 1,5 миллиона своему ребенку, задержали на Алтае

Сотрудники ГИБДД по Шипуновскому району Алтайского края задержали
О задержании бизнесмена сотрудники МВД сообщили Людмиле. В официальном ответе женщине говорится, что Дёгтев задержан
— В отношении Дёгтева Ю. А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренной статьей 17.17 КоАП РФ (нарушение установленного <…> временного ограничения на пользование специальным правом).
— 16 октября будет суд. И его (Дёгтева. — Прим. ред.) будут привлекать за езду без прав. А на
Ранее женщина сообщала, что пени по долгу бизнесмена за несколько лет накопилось почти на пять миллионов рублей — сумму юристы высчитали по существующей специальной формуле расчета неустойки по алиментам.
Получить комментарии от самого Юрия Дёгтева корреспонденту НГС не удалось: новый номер телефона бизнесмена его родственники давать отказались.
Юрий Дёгтев — скандально известный новосибирский бизнесмен, работающий в сельскохозяйственной сфере. Вместе с соучредителем из Бердска Надеждой Бондаренко в 2015 году организовал ООО «Агросезон», которое занималось сельскохозяйственной деятельностью: выкупало активы попавших в трудную ситуацию сельхозпроизводителей. У Дёгтева и Бондаренко в «Агросезоне» — по 50%. Сейчас этим юрлицом руководит конкурсный управляющий. Финансовые показатели компании на конец 2021 года —392 тысячи рублей чистого убытка.
Компания «Агросезон» участвовала в выкупе активов обанкротившегося агрохолдинга «САХО». История деятельности «Агросезона» в Новосибирской области закончилась голодовкой местных жителей, которым в 2017 году компания Дёгтева перестала платить зарплату. Было возбуждено уголовное дело. РБК уточняет: общий долг по зарплате составил тогда более пяти миллионов рублей, а директор и владелец «Агросезона» Юрий Дёгтев скрылся от следствия на Алтае.
Историю сибирячки Людмилы, которой бизнесмен задолжал за несколько лет огромную сумму алиментов, НГС рассказал в начале июня.