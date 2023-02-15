«Я умирала, чего так хотела все 9 месяцев ада»: как переживают беременность после изнасилований и аборты — восемь историй



Записалась я на прием в частную клинику, потому что боялась упустить время. Пришла туда с мужем и сыном. Просто муж меня привез, а сына не с кем было оставить. Зашла в кабинет, врач меня посмотрела — и началось. А почему, а зачем, а что думает муж. Говорю: «Я не хочу, квартира однокомнатная, куда нам вчетвером». А мне в ответ: «Да если бы я забеременела, я бы родила и без квартиры, а у вас квартира в собственности».

Пошли мы делать УЗИ сразу же. Мне включили сердцебиение, показывали зародыш на экране, распечатали его фотографию. У меня не было сил спорить. Она пригласила мужа и начала уговаривать его. В итоге он согласился оставить беременность, а меня уже никто не спрашивал. Я уехала оттуда в шоковом состоянии.

Дома начала плакать, говорила, что не хочу. В итоге муж согласился, что нам это не нужно, и я поехала снова к ней. Я не знаю, почему к ней, а не к другой. Всё было как в тумане. На этот раз я твердо стояла на своем, и она дала мне направление на чистку. Тоже в платную клинику, но в другую. Под общим наркозом сделали всё.